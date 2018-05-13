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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стад де Суиз
0:1
5' ГолJetmir Krasniqi
13' Желтая карточкаJetmir Krasniqi
1:1
14' ГолНгамелеу Муми
26' Желтая карточкаЛедесма Кристиан
28' Желтая карточкаМариани Давид
43' Желтая карточкаФасснахт Кристиан
2:1
55' ГолОаро Гийом
56' Желтая карточкаГолемич Владимир
61' Желтая карточкаCarlo Manicone
69' Желтая карточкаБертоне Леонардо
3:1
73' ГолСаного Секу
|
5'
0:1
13'
14'
1:1
26'
28'
55'
2:1
56'
61'
69'
73'
3:1
Состав команд
19
Шик
Торстен
24
Нуху
Касим
35
Саного
Секу
99
Оаро
Гийом
96
Яо
Элож
21
Янко
Марк
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 19 Шик Торстен Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Лугано 4-4-2
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 96 Яо Элож Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 27 Jetmir Krasniqi Полузащитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 21 Янко Марк Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Амузи Стэнли Защитник
- 22 Руй Стив Защитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 95 Carlo Manicone
- 15 Eris Abedini
- 13 Alexandre Muci
- Главный тренер: Guillermo Abascal
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 10.05.2018 Базель 5:1 Янг Бойз С
- 05.05.2018 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 28.04.2018 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 22.04.2018 Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт С
- 18.04.2018 Тун 2:2 Янг Бойз С
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
Лугано (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 10.05.2018 Лугано 2:0 Лозанна-Спорт С
- 05.05.2018 Люцерн 2:0 Лугано С
- 29.04.2018 Лугано 2:1 Санкт-Галлен С
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
- 18.04.2018 Сьон 0:1 Лугано С
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Лугано: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига
- 23.04.2017 Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига
- 19.03.2017 Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 30.07.2016 Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига
- 16.05.2016 Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 09.04.2016 Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига
- 07.11.2015 Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 12.08.2015 Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
Янг Бойз
Лугано
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:1 Заявка
|35
|25
|6
|4
|82 - 40
|81
|2.
|Базель
|0:2 Заявка
|35
|20
|8
|7
|69 - 32
|68
|3.
|Люцерн
|1:1 Заявка
|35
|15
|8
|12
|49 - 49
|53
|4.
|Цюрих
|2:0 Заявка
|35
|12
|12
|11
|47 - 42
|48
|5.
|Санкт-Галлен
|1:3 Заявка
|35
|14
|3
|18
|51 - 70
|45
|6.
|Лугано
|1:3 Заявка
|35
|12
|5
|18
|38 - 54
|41
|7.
|Тун
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|51 - 64
|39
|8.
|Грасcхоппер
|1:1 Заявка
|35
|10
|9
|16
|42 - 50
|39
|9.
|Сьон
|3:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 54
|36
|10.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|43 - 65
|32
Второй тайм
79'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Ассале Рожер выходит на его замену.
75'
Лугано делает замену. Jetmir Krasniqi уходит с поля, а Амузи Стэнли выходит на его замену.
73'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Сулеймани Миралем выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Саного Секу бьет в цель!
69'
Бертоне Леонардо получил желтую карточку от судьи
63'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Пиччинокки Марио выходит на его замену.
61'
Carlo Manicone получил желтую карточку от судьи
56'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Фасснахт Кристиан получил желтую карточку от судьи
28'
Мариани Давид получил желтую карточку от судьи
26'
Ледесма Кристиан получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Нгамелеу Муми бьет в цель!
13'
Jetmir Krasniqi получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Jetmir Krasniqi бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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