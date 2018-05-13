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Стадион:
Янг Бойз
3:1
Второй тайм: 90'
Лугано
0'
0:1
5' Гол
Jetmir Krasniqi
13' Желтая карточка
Jetmir Krasniqi
1:1
14' Гол
Нгамелеу Муми
26' Желтая карточка
Ледесма Кристиан
28' Желтая карточка
Мариани Давид
43' Желтая карточка
Фасснахт Кристиан
2:1
55' Гол
Оаро Гийом
56' Желтая карточка
Големич Владимир
61' Желтая карточка
Carlo Manicone
69' Желтая карточка
Бертоне Леонардо
3:1
73' Гол
Саного Секу
90'
Второй тайм
79'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Ассале Рожер выходит на его замену.
75'
Лугано делает замену. Jetmir Krasniqi уходит с поля, а Амузи Стэнли выходит на его замену.
73'
Янг Бойз делает замену. Нгамелеу Муми уходит с поля, а Сулеймани Миралем выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Саного Секу бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Бертоне Леонардо получил желтую карточку от судьи
63'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Пиччинокки Марио выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Carlo Manicone получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
52'
Лугано делает замену. Янко Марк уходит с поля, а Carlo Manicone выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Фасснахт Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Мариани Давид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Ледесма Кристиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Нгамелеу Муми бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Jetmir Krasniqi получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Jetmir Krasniqi бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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