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Дармштадт
1:0
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0'
64' Желтая карточка
Кёпке Паскаль
73' Желтая карточка
Холланд Фабиан
82' Желтая карточка
Фандрих Клеменс
1:0
86' Гол
Кемпе Тобиас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
СК Дармштадт делает замену. Джонс Джовин уходит с поля, а Нимейер Петер выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас бьет в цель!
82'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Фандрих Клеменс уходит с поля, а Мунси Ридж выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Фандрих Клеменс получил желтую карточку от судьи
79'
СК Дармштадт делает замену. Платте Феликс уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.

Желтая карточка
73'
Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Кёпке Паскаль получил желтую карточку от судьи
60'
СК Дармштадт делает замену. Мелем Марвин уходит с поля, а Хён Иммануэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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