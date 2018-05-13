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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 16950
1:0
Конец матча
64' Желтая карточкаКёпке Паскаль
73' Желтая карточкаХолланд Фабиан
82' Желтая карточкаФандрих Клеменс
1:0
86' ГолКемпе Тобиас
|
64'
73'
82'
86'
1:0
Состав команд
11
Кемпе
Тобиас
25
Штарк
Янник
Дармштадт 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 17 Сиригу Сандро Защитник
- 33 Брежери Ромен Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 9 Чжи Дон-Вонь Полузащитник
- 7 Платте Феликс Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 19 Гросскройц Кевин Защитник
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 18 Нимейер Петер Полузащитник
- 36 Камавуака Уилсон Полузащитник
- 20 Собех Артур Нападающий
- 15 Бойд Терренс Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Эрцгебирге Ауэ 3-5-2
- Основной состав
- 1 Martin Maennel Вратарь
- 18 Рапп Николай Защитник
- 33 Тифферт Кристиан Защитник
- 21 Какуталуа Малкольм Защитник
- 20 Calogero Rizzuto Полузащитник
- 5 Фандрих Клеменс Полузащитник
- 17 Philipp Riese Полузащитник
- 10 Назаров Дмитрий II Полузащитник
- 3 Хертнер Себастьян Полузащитник
- 14 Кёпке Паскаль Нападающий
- 23 Soeren Bertram Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Хаас Даниэль Вратарь
- 25 Выдра Доминик Защитник
- 24 Patrick Strauss Полузащитник
- 16 Mario Kvesic Полузащитник
- 22 Мунси Ридж Нападающий
- 40 Буньяку Альберт Нападающий
- 27 Sascha Haertel
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Предыдущие игры
Дармштадт (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 06.05.2018 Ян 0:3 Дармштадт Б2
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Б2
- 15.04.2018 Дармштадт 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 07.04.2018 Хольштайн Киль 0:0 Дармштадт Б2
- 02.04.2018 Дармштадт 1:0 Фортуна Б2
- 18.03.2018 Нюрнберг 1:1 Дармштадт Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 25.02.2018 Дармштадт 1:1 Хайденхайм Б2
- 21.02.2018 Дармштадт 1:2 Кайзерслаутерн Б2
- 17.02.2018 Арминия 2:0 Дармштадт Б2
- 09.02.2018 Бохум 2:1 Дармштадт Б2
- 04.02.2018 Дармштадт 1:2 Дуйсбург Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 17.01.2018 Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт ТМК
- 09.01.2018 Дармштадт 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 17.12.2017 Гройтер Фюрт 1:1 Дармштадт Б2
- 08.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Б2
- 03.12.2017 Дармштадт 0:1 Ян Б2
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 27.04.2018 Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 19.03.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Гройтер Фюрт Б2
- 11.03.2018 Унион Берлин 0:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 03.03.2018 Зандхаузен 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 24.02.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Кайзерслаутерн Б2
- 17.02.2018 Хольштайн Киль 2:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 11.02.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт Б2
- 02.02.2018 Нюрнберг 4:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 28.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Айнтрахт Бр Б2
- 24.01.2018 Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 10.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Остенде ТМК
- 06.01.2018 Айнтрахт Фр 3:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 16.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Б2
- 08.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Б2
- 03.12.2017 Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
Последние игры между собой
Дармштадт
Эрцгебирге Ауэ
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|34
|19
|6
|9
|57 - 44
|63
|2.
|Нюрнберг
|34
|17
|9
|8
|61 - 39
|60
|3.
|Хольштайн Киль
|34
|14
|14
|6
|71 - 44
|56
|4.
|Ян
|34
|14
|6
|14
|53 - 53
|48
|5.
|Бохум
|34
|13
|9
|12
|37 - 40
|48
|6.
|Дуйсбург
|34
|13
|9
|12
|52 - 56
|48
|7.
|Арминия
|34
|12
|12
|10
|51 - 47
|48
|8.
|Унион Берлин
|34
|12
|11
|11
|54 - 46
|47
|9.
|Ингольштадт
|34
|12
|9
|13
|47 - 45
|45
|10.
|Зандхаузен
|34
|11
|10
|13
|35 - 33
|43
|11.
|Санкт-Паули
|34
|11
|10
|13
|35 - 48
|43
|12.
|Дармштадт
|34
|10
|13
|11
|47 - 45
|43
|13.
|Хайденхайм
|34
|11
|9
|14
|50 - 56
|42
|14.
|Динамо Дрезден
|34
|11
|8
|15
|42 - 52
|41
|15.
|Гройтер Фюрт
|34
|10
|10
|14
|37 - 48
|40
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|34
|10
|10
|14
|35 - 49
|40
|17.
|Айнтрахт Бр
|34
|8
|15
|11
|37 - 43
|39
|18.
|Кайзерслаутерн
|34
|9
|8
|17
|42 - 55
|35
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
СК Дармштадт делает замену. Джонс Джовин уходит с поля, а Нимейер Петер выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас бьет в цель!
82'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Фандрих Клеменс уходит с поля, а Мунси Ридж выходит на его замену.
82'
Фандрих Клеменс получил желтую карточку от судьи
79'
СК Дармштадт делает замену. Платте Феликс уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.
73'
Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи
64'
Кёпке Паскаль получил желтую карточку от судьи
60'
СК Дармштадт делает замену. Мелем Марвин уходит с поля, а Хён Иммануэль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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