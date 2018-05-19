- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Арена Тун
Состав команд
14
Гельми
Рой
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
70
Кунья
Матеус
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- 33 Шпильман Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 28 Хузер Робин Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 36 Dominik Schwizer
- 23 Timo Righetti
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Сьон 4-1-4-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 17 Alexander Succar Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 7 Димарко Федерико Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Бамер Жан Защитник
- 48 Учан Салих Полузащитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 27 Моргадо Бруно Полузащитник
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- 45 Пинга Аймери Нападающий
- 99 Noah Berchtold
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 09.05.2018 Тун 0:1 Цюрих С
- 06.05.2018 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 29.04.2018 Базель 6:1 Тун С
- 21.04.2018 Санкт-Галлен 0:1 Тун С
- 18.04.2018 Тун 2:2 Янг Бойз С
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун С
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
Сьон (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 13.05.2018 Сьон 3:2 Санкт-Галлен С
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон С
- 05.05.2018 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 29.04.2018 Цюрих 3:3 Сьон С
- 22.04.2018 Сьон 2:2 Базель С
- 18.04.2018 Сьон 0:1 Лугано С
- 15.04.2018 Люцерн 0:1 Сьон С
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
Последние игры между собой
Тун: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун Суперлига
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи. Клубы
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун Суперлига
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон Суперлига
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 01.04.2017 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон Суперлига
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун Суперлига
- 16.05.2016 Тун 1:1 Сьон Суперлига
- 10.04.2016 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 29.11.2015 Сьон 1:2 Тун Суперлига
- 30.08.2015 Тун 0:2 Сьон Суперлига
- 25.04.2015 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 22.03.2015 Сьон 3:0 Тун Суперлига
- 19.10.2014 Сьон 0:0 Тун Суперлига
- 30.08.2014 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 11.05.2014 Сьон 3:1 Тун Суперлига
- 22.02.2014 Тун 3:1 Сьон Суперлига
- 19.10.2013 Тун 1:0 Сьон Суперлига
- 25.08.2013 Сьон 0:0 Тун Суперлига
Тун
Сьон
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|36
|25
|7
|4
|82 - 40
|82
|2.
|Базель
|0:1 Заявка
|36
|20
|8
|8
|70 - 35
|68
|3.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|36
|16
|8
|12
|50 - 49
|56
|4.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|36
|12
|13
|11
|49 - 43
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|36
|14
|4
|18
|52 - 70
|46
|6.
|Лугано
|0:0 Заявка
|36
|12
|6
|18
|38 - 54
|42
|7.
|Тун
|0:0 Заявка
|35
|11
|7
|17
|51 - 64
|40
|8.
|Грасcхоппер
|0:0 Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 50
|40
|9.
|Сьон
|0:0 Заявка
|35
|9
|10
|16
|48 - 55
|37
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|43 - 65
|33
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация