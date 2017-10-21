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Стадион: Альберто Пиччи
1:0
2' ГолМази Альберто
2:0
19' ГолGiuseppe Mastinu
2:1
44' ГолВольта Массимо
3:1
77' ГолFrancesco Forte I
4:1
83' ГолГраноче Пабло
90' Желтая карточкаSalvatore Monaco II
4:2
90' ГолМустаккьо Маттиа
|
2'
1:0
19'
2:0
44'
2:1
77'
3:1
83'
4:1
90'
4:2
Состав команд
24
Luca
Vignali
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Thomas Saloni Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 24 Luca Vignali Защитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 28 Мази Альберто Полузащитник
- 38 Марилунго Гуидо Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Маццини Стефано Вратарь
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 14 Джорджи Луиджи Полузащитник
- 17 Калабрези Артуро Полузащитник
- 20 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 18 David Okereke Нападающий
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 11 Солери Эдоардо Нападающий
- 9 Francesco Forte I
- 12 Axel Desjardins
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Перуджа 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Росати Антонио Вратарь
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Salvatore Monaco II Защитник
- 4 Паяч Марко Защитник
- 33 Бриги Маттео Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 16 Хан Кван Сон Нападающий
- 27 Черри Альберто Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 13 Alberto Dossena Защитник
- 8 Simone Emmanuello Защитник
- 20 Фалько Филиппо Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 22 Timothy Nocchi
- 7 Song-Hyok Choe
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара СB
- 15.09.2017 Венеция 0:0 Специя СB
- 09.09.2017 Специя 2:1 Виртус Энтелла СB
- 03.09.2017 Специя 0:1 Карпи СB
- 26.08.2017 Палермо 2:0 Специя СB
- 12.08.2017 Сассуоло 2:0 Специя КИ
- 05.08.2017 Специя 3:0 Реджана КИ
- 23.05.2017 Беневенто 2:1 Специя СB
- 18.05.2017 Виченца 0:1 Специя СB
- 13.05.2017 Специя 0:0 Пиза СB
- 05.05.2017 Перуджа 0:0 Специя СB
- 29.04.2017 Специя 0:0 СПАЛ 2013 СB
- 25.04.2017 Фрозиноне 2:0 Специя СB
- 22.04.2017 Специя 2:0 Виртус Энтелла СB
- 17.04.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 08.04.2017 Специя 1:0 Бари СB
Перуджа (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
- 16.09.2017 Перуджа 3:0 Парма СB
- 11.09.2017 Читтаделла 1:1 Перуджа СB
- 03.09.2017 Перуджа 4:2 Пескара СB
- 26.08.2017 Виртус Энтелла 1:5 Перуджа СB
- 12.08.2017 Беневенто 0:4 Перуджа КИ
- 06.08.2017 Перуджа 2:1 Губбио КИ
- 30.07.2017 Перуджа 1:1 СПАЛ 2013 ТМК
- 30.05.2017 Перуджа 1:1 Беневенто СB
- 27.05.2017 Беневенто 1:0 Перуджа СB
- 18.05.2017 Перуджа 3:2 Салернитана СB
- 13.05.2017 Латина 2:2 Перуджа СB
- 05.05.2017 Перуджа 0:0 Специя СB
- 29.04.2017 Про Верчелли 0:1 Перуджа СB
- 25.04.2017 Перуджа 1:1 Верона СB
- 21.04.2017 Новара 0:1 Перуджа СB
Последние игры между собой
Специя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|2.
|Венеция
|10
|4
|5
|1
|12 - 7
|17
|3.
|Бари
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|4.
|Новара
|10
|5
|1
|4
|11 - 9
|16
|5.
|Кремонезе
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|6.
|Пескара
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|7.
|Фрозиноне
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|8.
|Карпи
|10
|4
|3
|3
|7 - 8
|15
|9.
|Палермо
|10
|3
|6
|1
|10 - 8
|15
|10.
|Парма
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|11.
|Читтаделла
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|12.
|Перуджа
|10
|4
|1
|5
|19 - 18
|13
|13.
|Авеллино
|10
|4
|1
|5
|19 - 19
|13
|14.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|15.
|Салернитана
|10
|2
|7
|1
|14 - 12
|13
|16.
|Виртус Энтелла
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|17.
|Тернана
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|18.
|Фоджа
|10
|2
|5
|3
|17 - 24
|11
|19.
|Про Верчелли
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|20.
|Асколи
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|21.
|Брешия
|10
|2
|4
|4
|7 - 12
|10
|22.
|Чезена
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мустаккьо Маттиа.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Salvatore Monaco получает желтую карточку.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Граноче Пабло.
79'
Перуджа производит замену. Террани Джованни уходит, и Мустаккьо Маттиа заменяет его
78'
Специя производит замену. Tommaso Augello уходит, и Giulio Maggiore заменяет его
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Francesco Forte.
72'
Перуджа производит замену. Бьянко Раффаэле уходит, и Cristian Buonaiuto заменяет его
72'
Перуджа производит замену. Kwang-Song Han уходит, и Ди Кармине Самуэль заменяет его
63'
Специя производит замену. Марилунго Гуидо уходит, и Francesco Forte заменяет его
60'
Специя производит замену. Мази Альберто уходит, и Капелли Даниэле заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вольта Массимо.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Giuseppe Mastinu.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мази Альберто.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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