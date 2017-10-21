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  5. Серия B
Стадион:
Специя
4:2
Конец матча
Перуджа
0'
1:0
2' Гол
Мази Альберто
2:0
19' Гол
Giuseppe Mastinu
2:1
44' Гол
Вольта Массимо
3:1
77' Гол
Francesco Forte I
4:1
83' Гол
Граноче Пабло
90' Желтая карточка
Salvatore Monaco II
4:2
90' Гол
Мустаккьо Маттиа
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мустаккьо Маттиа.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Salvatore Monaco получает желтую карточку.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Граноче Пабло.
79'
Перуджа производит замену. Террани Джованни уходит, и Мустаккьо Маттиа заменяет его
78'
Специя производит замену. Tommaso Augello уходит, и Giulio Maggiore заменяет его

Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Francesco Forte.
72'
Перуджа производит замену. Бьянко Раффаэле уходит, и Cristian Buonaiuto заменяет его
72'
Перуджа производит замену. Kwang-Song Han уходит, и Ди Кармине Самуэль заменяет его
63'
Специя производит замену. Марилунго Гуидо уходит, и Francesco Forte заменяет его
60'
Специя производит замену. Мази Альберто уходит, и Капелли Даниэле заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вольта Массимо.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Giuseppe Mastinu.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мази Альберто.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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