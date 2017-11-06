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Стадион:
Перуджа
0:0
Первый тайм: 28'
Авеллино
0'
16' Желтая карточка
Filippo Bandinelli
28'
Первый тайм
Желтая карточка
16'
Filippo Bandinelli получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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