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Стадион: Сандро Кабасси
0:1
8' ГолКараччоло Андреа
1:1
12' ГолLuca Verna
41' Желтая карточкаМартинелли Алессандро
51' Желтая карточкаЛонги Алессандро
68' Желтая карточкаЛиджи Алессандро
|
8'
0:1
12'
1:1
51'
68'
Состав команд
21
Dario
Saric
24
Maodo
Mbaye
29
Mbala
Nzola
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 21 Dario Saric Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 28 Беллони Никколо Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Нападающий
- 29 Mbala Nzola Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Капела Анибал Защитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 2 Виттурини Давиде Полузащитник
- 17 Манкони Якопо Полузащитник
- 6 Романо Антонио Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 15 Ямга Кевин Нападающий
- 30 Saber Hraiech Нападающий
- 1 Federico Serraiocco
- 12 Matteo Brunelli
- 16 Armando Anastasio
- 18 Cristian Carletti
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Брешия 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 40 Tommaso Cancellotti Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 33 Лонги Алессандро Полузащитник
- 5 Pepin I Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 11 Nicola Lancini Защитник
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 18 Jonathan Alexis Ferrante Полузащитник
- 23 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 29 Enzo Di Santantonio Полузащитник
- 21 Matteo Cortesi Нападающий
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 28 Багадур Рикардо Нападающий
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 41 Terence Baya
- 22 Lorenzo Andrenacci
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи СB
- 19.09.2017 Карпи 1:3 Фоджа СB
- 16.09.2017 Кремонезе 1:1 Карпи СB
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана СB
- 03.09.2017 Специя 0:1 Карпи СB
- 26.08.2017 Карпи 1:0 Новара СB
- 12.08.2017 Карпи 3:3 Салернитана КИ
- 06.08.2017 Карпи 4:0 Ливорно КИ
- 29.07.2017 Карпи 3:4 Кьево ТМК
- 18.07.2017 Наполи 4:1 Карпи ТМК
- 08.06.2017 Беневенто 1:0 Карпи СB
- 04.06.2017 Карпи 0:0 Беневенто СB
- 29.05.2017 Фрозиноне 0:1 Карпи СB
Брешия (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли СB
- 10.09.2017 Парма 0:1 Брешия СB
- 02.09.2017 Брешия 0:0 Палермо СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара КИ
- 06.08.2017 Брешия 1:0 Падова КИ
- 22.07.2017 Брешия 2:2 Кальяри ТМК
- 18.05.2017 Брешия 2:1 Трапани СB
- 13.05.2017 Про Верчелли 2:2 Брешия СB
- 06.05.2017 Брешия 1:1 Латина СB
- 30.04.2017 Новара 2:3 Брешия СB
Последние игры между собой
Карпи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2:1
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|2.
|Венеция
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|3.
|Фрозиноне
|14
|6
|6
|2
|21 - 15
|24
|4.
|Парма
|1:0
|14
|7
|2
|5
|17 - 13
|23
|5.
|Эмполи
|14
|6
|3
|5
|26 - 21
|21
|6.
|Кремонезе
|1:2
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|7.
|Бари
|13
|6
|2
|5
|25 - 18
|20
|8.
|Карпи
|1:1
|14
|5
|5
|4
|13 - 14
|20
|9.
|Салернитана
|1:2
|14
|4
|8
|2
|22 - 19
|20
|10.
|Читтаделла
|0:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|11.
|Новара
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|12.
|Авеллино
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|13.
|Пескара
|13
|4
|5
|4
|22 - 23
|17
|14.
|Брешия
|1:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|15.
|Про Верчелли
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|17.
|Чезена
|2:1
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|18.
|Перуджа
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|20.
|Фоджа
|0:0
|14
|3
|6
|5
|23 - 31
|15
|21.
|Асколи
|0:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|22.
|Тернана
|0:0
|14
|2
|8
|4
|20 - 25
|14
Второй тайм
70'
Карпи производит замену. Mbala Nzola уходит, и Манкони Якопо заменяет его
68'
Лиджи Алессандро получает желтую карточку.
58'
Карпи производит замену. Беллони Никколо уходит, и Пашиути Лоренцо заменяет его
51'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Мартинелли Алессандро получает желтую карточку.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Verna.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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