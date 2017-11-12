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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
1:1
Второй тайм: 71'
Брешия
0'
0:1
8' Гол
Караччоло Андреа
1:1
12' Гол
Luca Verna
41' Желтая карточка
Мартинелли Алессандро
51' Желтая карточка
Лонги Алессандро
68' Желтая карточка
Лиджи Алессандро
71'
Второй тайм
70'
Карпи производит замену. Mbala Nzola уходит, и Манкони Якопо заменяет его
Желтая карточка
68'
Лиджи Алессандро получает желтую карточку.
58'
Карпи производит замену. Беллони Никколо уходит, и Пашиути Лоренцо заменяет его
Желтая карточка
51'
Лонги Алессандро получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Мартинелли Алессандро получает желтую карточку.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Luca Verna.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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