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  5. Серия B
Стадион:
Фоджа
1:1
Второй тайм: 63'
Бари
0'
1:0
23' Гол в свои ворота
Дьомбер Норберт
1:1
29' Гол
Нене Да Сильва
63'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Дьомбер Норберт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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