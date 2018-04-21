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Стадион: Пино Дзаккерия
1:0
23' Гол в свои воротаДьомбер Норберт
1:1
29' ГолНене Да Сильва
|
23'
1:0
29'
1:1
Состав команд
19
Fabio
Mazzeo
19
Балковец
Юре
17
Марроне
Лука
21
Тельо
Андрес
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 33 Калабрези Артуро Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- 3 Giuseppe Figliomeni
- 29 Kyllan Rame
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 19 Балковец Юре Защитник
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 29 Андрада Федерико Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
Бари (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 17.04.2018 Бари 1:1 Новара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
Последние игры между собой
Фоджа
Бари
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|36
|21
|10
|5
|78 - 44
|73
|2.
|Парма
|2:1
|37
|18
|9
|10
|51 - 34
|63
|3.
|Палермо
|2:0
|37
|16
|15
|6
|52 - 33
|63
|4.
|Фрозиноне
|36
|16
|14
|6
|57 - 39
|62
|5.
|Перуджа
|36
|16
|9
|11
|59 - 46
|57
|6.
|Бари
|1:1
|37
|15
|12
|10
|52 - 45
|57
|7.
|Читтаделла
|2:1
|37
|15
|10
|12
|50 - 44
|55
|8.
|Венеция
|1:1
|37
|13
|16
|8
|46 - 36
|55
|9.
|Фоджа
|1:1
|37
|14
|9
|14
|59 - 60
|51
|10.
|Карпи
|1:2
|37
|12
|13
|12
|31 - 42
|49
|11.
|Специя
|36
|11
|14
|11
|37 - 36
|47
|12.
|Брешия
|0:0
|37
|11
|13
|13
|36 - 42
|46
|13.
|Салернитана
|1:2
|37
|9
|17
|11
|45 - 51
|44
|14.
|Кремонезе
|1:2
|37
|8
|19
|10
|41 - 42
|43
|15.
|Новара
|1:1
|37
|10
|11
|16
|38 - 45
|41
|16.
|Авеллино
|0:2
|37
|9
|13
|15
|45 - 55
|40
|17.
|Пескара
|36
|9
|12
|15
|43 - 60
|39
|18.
|Асколи
|2:1
|37
|10
|9
|18
|35 - 56
|39
|19.
|Чезена
|0:0
|37
|8
|15
|14
|51 - 60
|39
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2
|37
|8
|13
|16
|36 - 50
|37
|21.
|Про Верчелли
|2:0
|37
|8
|13
|16
|43 - 57
|37
|22.
|Тернана
|36
|6
|16
|14
|55 - 63
|34
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Дьомбер Норберт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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