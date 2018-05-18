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Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
0:0
Первый тайм: 35'
Состав команд
14
Эрамо
Мирко
30
Араму
Маттиа
23
Крими
Марко
Новара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 24 Lorenzo Dickman Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 15 Federico Maracchi Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 7 Сансоне Джанлука Нападающий
- 19 Пушкаш Георге Нападающий
- 21 Орланди Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 4 Мантовани Андреа Защитник
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 11 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 18 Antonio Lukanovic Нападающий
- 32 Davide Bove
- 14 Mustafa Beye
- 26 Moutir Chaija
- 29 Filippo Nardi
- Главный тренер: Барони Марко
Виртус Энтелла 4-3-3
- Основной состав
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 3 Алийи Насер Защитник
- 11 Simone Icardi Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 23 Крими Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 18 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 12 Samuelle Massolo
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Эмполи 1:1 Новара СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Бари 1:1 Новара СB
- 14.04.2018 Новара 0:3 Тернана СB
- 08.04.2018 Про Верчелли 0:0 Новара СB
- 30.03.2018 Новара 1:0 Чезена СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Авеллино 2:1 Новара СB
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 12.05.2018 Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Виртус Энтелла 1:1 Асколи СB
- 27.04.2018 Бари 1:0 Виртус Энтелла СB
- 21.04.2018 Виртус Энтелла 3:2 Про Верчелли СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Новара: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Новара
Виртус Энтелла
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1
|42
|23
|13
|6
|86 - 49
|82
|2.
|Парма
|1:0
|42
|21
|9
|12
|56 - 37
|72
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|42
|19
|15
|8
|63 - 45
|72
|4.
|Палермо
|0:0
|42
|17
|18
|7
|57 - 39
|69
|5.
|Бари
|1:0
|42
|18
|13
|11
|58 - 48
|67
|6.
|Венеция
|0:0
|42
|17
|16
|9
|56 - 42
|67
|7.
|Читтаделла
|0:0
|42
|17
|13
|12
|59 - 48
|64
|8.
|Перуджа
|1:0
|42
|17
|12
|13
|67 - 56
|63
|9.
|Фоджа
|0:0
|42
|16
|10
|16
|64 - 66
|58
|10.
|Специя
|0:1
|42
|13
|14
|15
|46 - 44
|53
|11.
|Карпи
|0:1
|42
|12
|16
|14
|32 - 45
|52
|12.
|Салернитана
|0:0
|42
|11
|19
|12
|51 - 56
|52
|13.
|Кремонезе
|0:0
|42
|9
|22
|11
|48 - 46
|49
|14.
|Брешия
|0:0
|42
|11
|15
|16
|41 - 52
|48
|15.
|Пескара
|0:0
|42
|11
|15
|16
|50 - 64
|48
|16.
|Чезена
|0:0
|42
|10
|18
|14
|54 - 61
|48
|17.
|Асколи
|0:0
|42
|11
|13
|18
|40 - 60
|46
|18.
|Новара
|0:0
|42
|10
|15
|17
|42 - 51
|45
|19.
|Авеллино
|0:1
|42
|10
|15
|17
|47 - 60
|45
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|42
|9
|15
|18
|40 - 54
|42
|21.
|Про Верчелли
|0:0
|42
|9
|14
|19
|47 - 68
|41
|22.
|Тернана
|1:0
|42
|8
|16
|18
|62 - 75
|40
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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