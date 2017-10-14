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Стадион:
Карабах
 
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Атлетико М
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Карабах - Атлетико М, который состоится 18.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Карабах - Атлетико М
Карабах
8.8% (9)
Ничья:
12.7% (13)
Атлетико М
78.4% (80)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
36.3% (37)
Атлетико М:
14.7% (15)
Ничья:
8.8% (9)
Атлетико М:
8.8% (9)
Атлетико М:
7.8% (8)
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