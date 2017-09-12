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Предыдущие игры
Бешикташ (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 17.11.2017 Бешикташ 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 11.11.2017 Бешикташ 1:1 Астра ТМК
- 05.11.2017 Гёзтепе 1:3 Бешикташ С
- 01.11.2017 Бешикташ 1:1 Монако ЛЧ
- 28.10.2017 Аланьяспор 1:2 Бешикташ С
- 23.10.2017 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 17.10.2017 Монако 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 13.10.2017 Генчлербирлиги 2:1 Бешикташ С
- 01.10.2017 Бешикташ 2:2 Трабзонспор С
- 26.09.2017 Бешикташ 2:0 РБ Лейпциг ЛЧ
- 23.09.2017 Фенербахче 2:1 Бешикташ С
- 18.09.2017 Бешикташ 2:0 Коньяспор С
- 13.09.2017 Порту 1:3 Бешикташ ЛЧ
- 09.09.2017 Карабюкспор 0:1 Бешикташ С
- 02.09.2017 Бешикташ 1:1 Кайсериспор ТМК
- 26.08.2017 Бешикташ 2:1 Бурсаспор С
- 18.08.2017 Касымпаша 2:2 Бешикташ С
- 13.08.2017 Бешикташ 2:0 Антальяспор С
- 06.08.2017 Бешикташ 1:2 Коньяспор С
- 30.07.2017 Бетис 1:1 Бешикташ ТМК
Порту (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Порту 2:0 Белененсеш ПЛ
- 01.11.2017 Порту 3:1 РБ Лейпциг ЛЧ
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту ПЛ
- 24.10.2017 Порту 0:0 Лейшоэш КЛ
- 21.10.2017 Порту 6:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 17.10.2017 РБ Лейпциг 3:2 Порту ЛЧ
- 13.10.2017 Lusitano Ginasio Clube 0:6 Порту К
- 01.10.2017 Спортинг Л 0:0 Порту ПЛ
- 26.09.2017 Монако 0:3 Порту ЛЧ
- 22.09.2017 Порту 5:2 Портимоненсе ПЛ
- 17.09.2017 Риу Аве 1:2 Порту ПЛ
- 13.09.2017 Порту 1:3 Бешикташ ЛЧ
- 09.09.2017 Порту 3:0 Шавиш ПЛ
- 27.08.2017 Брага 0:1 Порту ПЛ
- 20.08.2017 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 13.08.2017 Тондела 0:1 Порту ПЛ
- 09.08.2017 Порту 4:0 Эшторил ПЛ
- 02.08.2017 Жил Висенте 1:3 Порту ТМК
- 30.07.2017 Порту 4:0 Депортиво ТМК
Последние игры между собой
Бешикташ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Порту: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|4.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 20 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бешикташ - Порту, который состоится 21.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бешикташ - Порту, который состоится 21.11.2017.
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Прогнозы на матч Бешикташ - Порту
Бешикташ
38.1% (24)
Ничья:
36.5% (23)
Порту
25.4% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (21)
2:1 Бешикташ:
23.8% (15)
1:2 Порту:
15.9% (10)
0:1 Порту:
6.3% (4)
1:0 Бешикташ:
6.3% (4)
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