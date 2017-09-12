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Стадион:
Бешикташ
 
Позже
Порту
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бешикташ - Порту, который состоится 21.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Бешикташ - Порту
Бешикташ
38.1% (24)
Ничья:
36.5% (23)
Порту
25.4% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (21)
Бешикташ:
23.8% (15)
Порту:
15.9% (10)
Порту:
6.3% (4)
Бешикташ:
6.3% (4)
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