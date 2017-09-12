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Стадион:
АПОЭЛ
 
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Реал Мадрид
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча АПОЭЛ - Реал Мадрид, который состоится 21.11.2017.
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:
Прогнозы на матч АПОЭЛ - Реал Мадрид
АПОЭЛ
9.5% (6)
Ничья:
1.6% (1)
Реал Мадрид
88.9% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
25.4% (16)
Реал Мадрид:
25.4% (16)
Реал Мадрид:
14.3% (9)
Реал Мадрид:
9.5% (6)
АПОЭЛ:
7.9% (5)
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