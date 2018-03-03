  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Тигре
0:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
15' Желтая карточка
Javier Marcelo Gandolfi
40' Желтая карточка
Sebastian Prediger II
45' Вторая желтая карточка
Sebastian Prediger II
55' Желтая карточка
Juan Edgardo Ramirez
73' Желтая карточка
Leonardo Godoy
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Тигре делает замену. Жакобо Мансилла уходит с поля, а Daniel Imperiale выходит на его замену.
77'
Тальерес Кордоба делает замену. Матиас Пизано уходит с поля, а Aldo Araujo выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Leonardo Godoy получил желтую карточку от судьи
71'
Тальерес Кордоба делает замену. Хавьер Марсело Гандолфи уходит с поля, а Комар Хуан выходит на его замену.
70'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Жакобо Мансилла выходит на его замену.

59'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Juan Edgardo Ramirez получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тигре делает замену. Страккуалурси Денис уходит с поля, а Гонсалес Федерико выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Себастьян Предигуер получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
40'
Себастьян Предигуер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Хавьер Марсело Гандолфи получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола







Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация