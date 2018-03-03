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2017-2018
0:0
Конец матча
15' Желтая карточкаJavier Marcelo Gandolfi
40' Желтая карточкаSebastian Prediger II
45' Вторая желтая карточкаSebastian Prediger II
55' Желтая карточкаJuan Edgardo Ramirez
73' Желтая карточкаLeonardo Godoy
|
73'
Состав команд
29
Diego
Sosa
Тигре 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Чиарини Хулио Вратарь
- 17 Matias Acuna II Защитник
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 29 Diego Sosa Защитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 15 Дженсон Лукас Полузащитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 20 Diego Morales Полузащитник
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Maxi Caire Защитник
- 3 Бленхио Хуан Защитник
- 11 Jacobo Mansilla Полузащитник
- 24 Daniel Imperiale Полузащитник
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- 34 Marco Wolff
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 8 Matias Pisano Нападающий
- 23 Martin Santiago Silva I Нападающий
- 7 Joao Rojas II Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Комар Хуан Защитник
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- 28 Cristian Ojeda Нападающий
- 10 Nicolas Gimenez II
- 14 Nahuel Tenaglia
- 1 Mauricio Ariel Caranta
Предыдущие игры
Тигре (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 25.02.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Тигре С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Тигре С
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 19.11.2017 Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре С
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 27.06.2017 Арсенал Саранди 2:1 Тигре П
- 23.06.2017 Тигре 1:0 Атлетико Рафаэла П
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Тальерес Кордоба С
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Чакарита Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
- 02.09.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Химназия Мендоса К
- 27.08.2017 Тальерес Кордоба 5:2 Ланус С
Последние игры между собой
Тигре: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 06.05.2017 Тальерес Кордоба 1:2 Тигре Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|18
|10
|5
|3
|23 - 8
|35
|3.
|Сан-Лоренсо
|17
|9
|5
|3
|20 - 10
|32
|4.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|26 - 21
|31
|5.
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|16 - 10
|29
|6.
|Уракан
|18
|8
|5
|5
|21 - 16
|29
|7.
|Бельграно
|18
|7
|8
|3
|17 - 15
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|9.
|Унион Санта-Фе
|18
|7
|7
|4
|19 - 14
|28
|10.
|Колон
|18
|7
|7
|4
|18 - 15
|28
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|12.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|4
|6
|27 - 24
|25
|13.
|Атлетико Тукуман
|17
|6
|7
|4
|19 - 15
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|18
|7
|3
|8
|20 - 24
|24
|16.
|Патронато де Парана
|18
|6
|6
|6
|20 - 19
|24
|17.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|6
|6
|21 - 22
|24
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|19.
|Велес Сарсфилд
|17
|6
|3
|8
|13 - 19
|21
|20.
|Банфилд
|17
|5
|4
|8
|17 - 18
|19
|21.
|Ривер Плейт
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|22.
|Ланус
|18
|5
|4
|9
|15 - 31
|19
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|4
|5
|8
|14 - 17
|17
|24.
|Тигре
|18
|2
|9
|7
|13 - 20
|15
|25.
|Темперлей
|0:1
|18
|3
|5
|10
|9 - 26
|14
|26.
|Чакарита Хуниорс
|17
|3
|3
|11
|13 - 22
|12
|27.
|Олимпо
|17
|3
|3
|11
|11 - 29
|12
|28.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|5
|11
|11 - 21
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Тигре делает замену. Жакобо Мансилла уходит с поля, а Daniel Imperiale выходит на его замену.
77'
Тальерес Кордоба делает замену. Матиас Пизано уходит с поля, а Aldo Araujo выходит на его замену.
73'
Leonardo Godoy получил желтую карточку от судьи
71'
Тальерес Кордоба делает замену. Хавьер Марсело Гандолфи уходит с поля, а Комар Хуан выходит на его замену.
70'
Тигре делает замену. Диего Моралес уходит с поля, а Жакобо Мансилла выходит на его замену.
59'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
55'
Juan Edgardo Ramirez получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Тигре делает замену. Страккуалурси Денис уходит с поля, а Гонсалес Федерико выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Себастьян Предигуер получает вторую желтую карточку. Удаление.
40'
Себастьян Предигуер получил желтую карточку от судьи
15'
Хавьер Марсело Гандолфи получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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