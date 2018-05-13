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2017-2018
Годой Крус
0:0
Первый тайм: 19'
Тигре
0' 19'
Первый тайм
10'
Тигре делает замену. Гонсалес Федерико уходит с поля, а Ramon Mierez выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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