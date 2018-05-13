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2017-2018
0:0
Первый тайм: 19'
Состав команд
30
Juan
Andrada
39
Jalil
Elias
Годой Крус 4-4-2
- Основной состав
- 12 Леонардо Буриан Вратарь
- 29 Luciano Andres Abecasis Защитник
- 5 Diego Viera II Защитник
- 6 Tomas Cardona Защитник
- 21 Fabricio Angileri Защитник
- 8 Angel Gonzalez II Полузащитник
- 30 Juan Andrada Полузащитник
- 39 Jalil Elias Полузащитник
- 11 Pol Fernandez Полузащитник
- 27 Victorio Gabriel Ramis Нападающий
- 18 Santiago Garcia II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Roberto Ramirez Вратарь
- 33 Christian Baez Защитник
- 19 Fabian Henriquez Полузащитник
- 36 Agustin MAnzur
- 31 Lucas Aguero
- 34 Leandro Lencinas
- 13 Valentin Burgoa
Тигре 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Чиарини Хулио Вратарь
- 32 Maxi Caire Защитник
- 19 Ezequiel Rodriguez Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 29 Diego Sosa Защитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 11 Jacobo Mansilla Полузащитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- 15 Дженсон Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Бленхио Хуан Защитник
- 8 Гальмарини Мартин Защитник
- 27 Agustin Cardozo Полузащитник
- 13 Ramon Mierez Нападающий
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- 30 Ivan Bolano
- 17 Matias Acuna II
- 34 Marco Wolff
Предыдущие игры
Годой Крус (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 05.05.2018 Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус С
- 28.04.2018 Годой Крус 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
- 14.04.2018 Годой Крус 3:0 Темперлей С
- 08.04.2018 Сан-Лоренсо 0:5 Годой Крус С
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 18.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Годой Крус С
- 10.03.2018 Годой Крус 1:0 Арсенал Саранди С
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 08.02.2018 Годой Крус 4:1 Ланус С
- 03.02.2018 Патронато де Парана 0:0 Годой Крус С
- 27.01.2018 Годой Крус 1:0 Чакарита Хуниорс С
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Годой Крус 2:1 Уракан С
Тигре (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 01.05.2018 Олимпо 1:5 Тигре С
- 22.04.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 25.02.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Тигре С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Тигре С
- 27.01.2018 Тигре 1:2 Банфилд С
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 03.12.2017 Тигре 1:2 Сан-Лоренсо С
- 25.11.2017 Колон 3:1 Тигре С
- 19.11.2017 Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Тигре: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
- 20.01.2017 Тигре 2:0 Годой Крус Товарищеские матчи. Клубы
- 20.01.2017 Тигре 1:2 Годой Крус Товарищеские матчи. Клубы
- 20.11.2016 Годой Крус 2:1 Тигре Примера
- 05.09.2015 Тигре 2:1 Годой Крус Примера
- 16.10.2014 Годой Крус 4:3 Тигре Примера
- 15.03.2014 Тигре 0:0 Годой Крус Примера
- 21.09.2013 Годой Крус 2:0 Тигре Примера
- 09.06.2013 Годой Крус 0:1 Тигре Примера
- 26.11.2012 Тигре 2:0 Годой Крус Примера
- 27.02.2012 Годой Крус 0:2 Тигре Примера А
- 21.08.2011 Тигре 2:1 Годой Крус Примера А
- 27.03.2011 Тигре 2:2 Годой Крус Примера А
- 18.09.2010 Годой Крус 1:2 Тигре Примера А
- 12.04.2010 Годой Крус 6:2 Тигре Примера А
- 14.11.2009 Тигре 2:0 Годой Крус Примера А
- 23.05.2009 Годой Крус 0:2 Тигре Примера А
- 16.11.2008 Тигре 2:0 Годой Крус Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|18
|4
|5
|50 - 22
|58
|2.
|Годой Крус
|0:0
|27
|16
|6
|5
|43 - 24
|54
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|27
|13
|9
|5
|35 - 24
|48
|5.
|Тальерес Кордоба
|27
|13
|7
|7
|33 - 20
|46
|6.
|Индепендьенте
|27
|13
|7
|7
|29 - 19
|46
|7.
|Расинг Авельянеда
|26
|13
|6
|7
|45 - 29
|45
|8.
|Дефенса и Хустисия
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|9.
|Унион Санта-Фе
|27
|11
|10
|6
|33 - 23
|43
|10.
|Ривер Плейт
|26
|12
|6
|8
|37 - 26
|42
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|12
|4
|10
|35 - 29
|40
|12.
|Бельграно
|27
|10
|10
|7
|29 - 28
|40
|13.
|Колон
|26
|10
|8
|8
|29 - 21
|38
|14.
|Велес Сарсфилд
|26
|10
|7
|9
|30 - 31
|37
|15.
|Атлетико Тукуман
|27
|8
|12
|7
|29 - 26
|36
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|26
|10
|5
|11
|24 - 25
|35
|17.
|Банфилд
|27
|9
|8
|10
|27 - 24
|35
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|27
|9
|6
|12
|30 - 36
|33
|19.
|Патронато де Парана
|27
|8
|9
|10
|26 - 32
|33
|20.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|22.
|Ланус
|27
|6
|11
|10
|20 - 37
|29
|23.
|Тигре
|0:0
|27
|4
|13
|10
|26 - 31
|25
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|26
|6
|6
|14
|26 - 43
|24
|25.
|Темперлей
|27
|5
|8
|14
|22 - 46
|23
|26.
|Чакарита Хуниорс
|27
|4
|6
|17
|23 - 40
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|27
|3
|8
|16
|19 - 36
|17
|28.
|Олимпо
|27
|3
|6
|18
|16 - 50
|15
Первый тайм
10'
Тигре делает замену. Гонсалес Федерико уходит с поля, а Ramon Mierez выходит на его замену.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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