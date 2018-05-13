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2017-2018
Бельграно
1:2
Второй тайм: 76'
Темперлей
0'
20' Желтая карточка
Гастон Агуирр
0:1
24' Гол
Alexis Delgado
27' Желтая карточка
Ignacio Boggino
0:2
34' Гол
Ignacio Boggino
35' Желтая карточка
Lucas Acosta II
45' Желтая карточка
Лертора Федерико
45' Желтая карточка
Santiago Giordana
1:2
46' Гол
Jorge Ortiz IV
54' Желтая карточка
Maximiliano Lugo
59' Желтая карточка
Cristian Franco Lema
60' Желтая карточка
Matias Orihuela
76'
Второй тайм
62'
Бельграно делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Joel Amoroso выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Matias Orihuela получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Кристиан Лема Франко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Максимилиано Луго получил желтую карточку от судьи
46'
Бельграно делает замену. Себастьян Луна уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Хорхе Ортиз бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Santiago Giordana получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Lucas Acosta получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Игнасио Боггино бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Игнасио Боггино получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Alexis Delgado бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Гастон Агуирр получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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