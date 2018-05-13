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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2017-2018
20' Желтая карточкаГастон Агуирр
0:1
24' ГолAlexis Delgado
27' Желтая карточкаIgnacio Boggino
0:2
34' ГолIgnacio Boggino
35' Желтая карточкаLucas Acosta II
45' Желтая карточкаЛертора Федерико
45' Желтая карточкаSantiago Giordana
1:2
46' ГолJorge Ortiz IV
54' Желтая карточкаMaximiliano Lugo
59' Желтая карточкаCristian Franco Lema
60' Желтая карточкаMatias Orihuela
|
20'
24'
0:1
27'
34'
0:2
35'
45'
46'
1:2
54'
60'
Состав команд
24
Годой
Эрик
20
Агирре
Йонас
Бельграно 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 19 Гевгеосян Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Cristian Romero Защитник
- 34 Joel Amoroso Полузащитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Нападающий
- 5 Santiago Martinez I
- 31 Fabricio Brener
- 25 Marcelo German Montoya
Темперлей 4-4-2
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 14 Agustin Sosa Защитник
- 2 Ignacio Boggino Защитник
- 6 Гастон Агуирр Защитник
- 13 Matias Orihuela Защитник
- 32 Ezequiel Montagna Полузащитник
- 35 Federico Fattori Полузащитник
- 41 Dario Salina Полузащитник
- 33 Sebastian Martelli Полузащитник
- 9 Santiago Giordana Нападающий
- 29 Alexis Delgado Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Gaspar Gentile Полузащитник
- 40 Ezequiel Spinella
- 25 Fernando Asmar
- 34 Franco Sosa II
- 28 Franco Capalbo
- 3 Matias German Nani
- 21 Julian Lucero
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан С
- 01.12.2017 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно С
- 25.11.2017 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
Темперлей (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 06.05.2018 Темперлей 1:2 Патронато де Парана С
- 28.04.2018 Чакарита Хуниорс 1:2 Темперлей С
- 21.04.2018 Темперлей 2:4 Велес Сарсфилд С
- 14.04.2018 Годой Крус 3:0 Темперлей С
- 07.04.2018 Темперлей 2:2 Ланус С
- 03.04.2018 Олимпо 1:1 Темперлей С
- 17.03.2018 Темперлей 1:2 Уракан С
- 13.03.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Темперлей С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 18.02.2018 Темперлей 0:0 Индепендьенте С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 30.01.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Темперлей С
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 08.12.2017 Темперлей 2:1 Тигре С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 28.11.2017 Темперлей 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 18.11.2017 Банфилд 0:0 Темперлей С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Темперлей: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 02.08.2017 Бельграно 3:0 Темперлей Товарищеские матчи. Клубы
- 02.08.2017 Бельграно 2:1 Темперлей Товарищеские матчи. Клубы
- 05.12.2016 Бельграно 0:0 Темперлей Примера
- 06.09.2015 Темперлей 2:1 Бельграно Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|18
|4
|5
|50 - 22
|58
|2.
|Годой Крус
|26
|16
|5
|5
|43 - 24
|53
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|27
|13
|9
|5
|35 - 24
|48
|5.
|Тальерес Кордоба
|27
|13
|7
|7
|33 - 20
|46
|6.
|Индепендьенте
|27
|13
|7
|7
|29 - 19
|46
|7.
|Расинг Авельянеда
|26
|13
|6
|7
|45 - 29
|45
|8.
|Дефенса и Хустисия
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|9.
|Унион Санта-Фе
|27
|11
|10
|6
|33 - 23
|43
|10.
|Ривер Плейт
|26
|12
|6
|8
|37 - 26
|42
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|12
|4
|10
|35 - 29
|40
|12.
|Бельграно
|1:2
|27
|10
|10
|7
|28 - 27
|40
|13.
|Колон
|26
|10
|8
|8
|29 - 21
|38
|14.
|Велес Сарсфилд
|26
|10
|7
|9
|30 - 31
|37
|15.
|Атлетико Тукуман
|27
|8
|12
|7
|29 - 26
|36
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|26
|10
|5
|11
|24 - 25
|35
|17.
|Банфилд
|27
|9
|8
|10
|27 - 24
|35
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|27
|9
|6
|12
|30 - 36
|33
|19.
|Патронато де Парана
|27
|8
|9
|10
|26 - 32
|33
|20.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|22.
|Ланус
|27
|6
|11
|10
|20 - 37
|29
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|26
|6
|6
|14
|26 - 43
|24
|24.
|Тигре
|26
|4
|12
|10
|26 - 31
|24
|25.
|Темперлей
|2:1
|27
|5
|8
|14
|21 - 45
|23
|26.
|Чакарита Хуниорс
|27
|4
|6
|17
|23 - 40
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|27
|3
|8
|16
|19 - 36
|17
|28.
|Олимпо
|27
|3
|6
|18
|16 - 50
|15
Второй тайм
62'
Бельграно делает замену. Гевгеосян Мауро уходит с поля, а Joel Amoroso выходит на его замену.
60'
Matias Orihuela получил желтую карточку от судьи
59'
Кристиан Лема Франко получил желтую карточку от судьи
54'
Максимилиано Луго получил желтую карточку от судьи
46'
Бельграно делает замену. Себастьян Луна уходит с поля, а Максимилиано Луго выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Г О О О О Л - Хорхе Ортиз бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Santiago Giordana получил желтую карточку от судьи
45'
Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
35'
Lucas Acosta получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Игнасио Боггино бьет в цель!
27'
Игнасио Боггино получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Alexis Delgado бьет в цель!
20'
Гастон Агуирр получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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