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2017-2018
1:0
Перерыв
1:0
22' ГолСарате Мауро
33' Желтая карточкаJonathan Sandoval
35' Желтая карточкаSantiago Caseres
39' Желтая карточкаNicolas Gonzalez
43' Желтая карточкаСарате Мауро
|
22'
1:0
35'
39'
43'
Состав команд
29
Абрам
Луис
Велес Сарсфилд 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 8 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 4 Joaquin Laso Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 34 Francisco Ortega Защитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 35 Santiago Caseres Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 26 Matias Vargas Полузащитник
- 9 Сарате Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Ригамонти Сесар Вратарь
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 21 Guido Mainero Полузащитник
- 11 Rodrigo Javier Salinas Нападающий
- 22 Nicolas Delgadillo Godoy Нападающий
- 30 Hernan De La Fuente
- 14 Cristian Nunez
Аргентинос Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 24 Gaston Bojanich Защитник
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 19 Nicolas Gonzalez Полузащитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 11 Damian Batallini Полузащитник
- 88 Барриос Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Нападающий
- 9 Да Сильва Луис Нападающий
- 1 Federico Lanzillota
- 28 Alexis Mac Allister
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 05.05.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:2 Велес Сарсфилд С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Темперлей 2:4 Велес Сарсфилд С
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
- 06.02.2018 Чакарита Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 04.12.2017 Ланус 0:0 Велес Сарсфилд С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 24.11.2017 Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус С
- 21.11.2017 Уракан 1:0 Велес Сарсфилд С
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд С
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 09.05.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Чивилькой К
- 05.05.2018 Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо С
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.01.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 14.01.2018 Сан-Лоренсо 2:1 Аргентинос Хуниорс ТМК
- 09.12.2017 Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс С
- 02.12.2017 Аргентинос Хуниорс 2:2 Темперлей С
- 26.11.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.11.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон С
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Аргентинос Хуниорс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
- 23.04.2016 Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 17.02.2016 Аргентинос Хуниорс 0:3 Велес Сарсфилд Примера
- 10.05.2015 Велес Сарсфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 13.04.2014 Аргентинос Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера
- 23.10.2013 Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 09.02.2013 Аргентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд Примера
- 04.08.2012 Велес Сарсфилд 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 06.05.2012 Велес Сарсфилд 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера
- 29.10.2011 Аргентинос Хуниорс 3:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 09.09.2011 Велес Сарсфилд 4:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана
- 02.09.2011 Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана
- 28.02.2011 Аргентинос Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 21.08.2010 Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 08.03.2010 Аргентинос Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд Примера А
- 09.10.2009 Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 14.02.2009 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 16.08.2008 Аргентинос Хуниорс 4:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 17.05.2008 Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд Примера А
- 06.11.2007 Велес Сарсфилд 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|18
|4
|5
|50 - 22
|58
|2.
|Годой Крус
|27
|17
|5
|5
|45 - 24
|56
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|27
|13
|9
|5
|35 - 24
|48
|5.
|Тальерес Кордоба
|27
|13
|7
|7
|33 - 20
|46
|6.
|Индепендьенте
|27
|13
|7
|7
|29 - 19
|46
|7.
|Расинг Авельянеда
|26
|13
|6
|7
|45 - 29
|45
|8.
|Дефенса и Хустисия
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|9.
|Унион Санта-Фе
|27
|11
|10
|6
|33 - 23
|43
|10.
|Ривер Плейт
|26
|12
|6
|8
|37 - 26
|42
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|27
|12
|4
|11
|35 - 30
|40
|12.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|27
|11
|7
|9
|31 - 31
|40
|13.
|Бельграно
|27
|10
|10
|7
|29 - 28
|40
|14.
|Колон
|26
|10
|8
|8
|29 - 21
|38
|15.
|Атлетико Тукуман
|27
|8
|12
|7
|29 - 26
|36
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|26
|10
|5
|11
|24 - 25
|35
|17.
|Банфилд
|27
|9
|8
|10
|27 - 24
|35
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|27
|9
|6
|12
|30 - 36
|33
|19.
|Патронато де Парана
|27
|8
|9
|10
|26 - 32
|33
|20.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|22.
|Ланус
|27
|6
|11
|10
|20 - 37
|29
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|26
|6
|6
|14
|26 - 43
|24
|24.
|Тигре
|27
|4
|12
|11
|26 - 33
|24
|25.
|Темперлей
|27
|5
|8
|14
|22 - 46
|23
|26.
|Чакарита Хуниорс
|27
|4
|6
|17
|23 - 40
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|27
|3
|8
|16
|19 - 36
|17
|28.
|Олимпо
|27
|3
|6
|18
|16 - 50
|15
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Сарате Мауро получил желтую карточку от судьи
39'
Nicolas Gonzalez получил желтую карточку от судьи
35'
Santiago Caseres получил желтую карточку от судьи
33'
Хонатан Сандовал получил желтую карточку от судьи
32'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Damian Batallini уходит с поля, а Javier Cabrera выходит на его замену.
22'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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