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2017-2018
Велес Сарсфилд
1:0
Перерыв
Аргентинос Хуниорс
0'
1:0
22' Гол
Сарате Мауро
33' Желтая карточка
Jonathan Sandoval
35' Желтая карточка
Santiago Caseres
39' Желтая карточка
Nicolas Gonzalez
43' Желтая карточка
Сарате Мауро
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Сарате Мауро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Nicolas Gonzalez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Santiago Caseres получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Хонатан Сандовал получил желтую карточку от судьи
32'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Damian Batallini уходит с поля, а Javier Cabrera выходит на его замену.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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