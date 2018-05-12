- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
2:2
Конец матча
0:1
38' ГолMartin Santiago Silva I
38' Желтая карточкаLuca Orozco
52' Желтая карточкаNicolas Herranz
57' Желтая карточкаГодой Фернандо
1:1
73' ГолLucas Mancinelli
78' Желтая карточкаMartin Ferreyra
2:1
88' ГолPedro Silva Torrejon
2:2
90' ПенальтиGuido Herrera
90' Желтая карточкаJorge Carlos Carranza
|
38'
0:1
38'
52'
57'
73'
1:1
78'
88'
2:1
90'
2:2
Состав команд
31
Said
Llambay
Олимпо 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jorge Carlos Carranza Вратарь
- 34 Leandro Lacunza Защитник
- 4 Luca Orozco Защитник
- 13 Nicolas Herranz Защитник
- 28 Pedro Silva Torrejon Защитник
- 16 Lucas Mancinelli Полузащитник
- 21 Facundo Garcia Полузащитник
- 32 Daniel Ibanez Полузащитник
- 31 Said Llambay Полузащитник
- 35 Axel Rodriguez Нападающий
- 33 Депетрис Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Ezequiel Vidal Полузащитник
- 11 Franco Troyansky Нападающий
- 24 Martin Ferreyra
- 30 Lautaro Belleggia
- 36 Robertino Lanziani
- 38 Valentin Otondo
- 39 Nicolas Katz
Тальерес Кордоба 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 26 Ian Escobar Защитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 11 Aldo Araujo Полузащитник
- 10 Nicolas Gimenez II Полузащитник
- 7 Joao Rojas II Полузащитник
- 23 Martin Santiago Silva I Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Комар Хуан Защитник
- 17 Соса Самуэль Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- 35 Franco Malagueno
- 21 Joel Sonora
- 1 Mauricio Ariel Caranta
- 32 Marcelo Torres
Предыдущие игры
Олимпо (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 06.05.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Олимпо С
- 01.05.2018 Олимпо 1:5 Тигре С
- 21.04.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо С
- 14.04.2018 Олимпо 0:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 07.04.2018 Банфилд 3:0 Олимпо С
- 03.04.2018 Олимпо 1:1 Темперлей С
- 17.03.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Олимпо С
- 10.03.2018 Олимпо 0:3 Колон С
- 06.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Олимпо С
- 24.02.2018 Олимпо 2:1 Арсенал Саранди С
- 18.02.2018 Росарио Сентраль 5:0 Олимпо С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 04.02.2018 Ривер Плейт 2:0 Олимпо С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
- 09.12.2017 Патронато де Парана 1:0 Олимпо С
- 02.12.2017 Олимпо 2:0 Чакарита Хуниорс С
- 28.11.2017 Велес Сарсфилд 3:0 Олимпо С
- 21.11.2017 Олимпо 1:1 Годой Крус С
- 04.11.2017 Ланус 0:2 Олимпо С
- 31.10.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо С
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 05.05.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Уракан С
- 01.05.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Тальерес Кордоба С
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|18
|4
|5
|50 - 22
|58
|2.
|Годой Крус
|26
|16
|5
|5
|43 - 24
|53
|3.
|Сан-Лоренсо
|26
|14
|8
|4
|31 - 18
|50
|4.
|Уракан
|27
|13
|9
|5
|35 - 24
|48
|5.
|Индепендьенте
|26
|13
|7
|6
|29 - 18
|46
|6.
|Тальерес Кордоба
|2:2
|27
|13
|7
|7
|33 - 20
|46
|7.
|Расинг Авельянеда
|26
|13
|6
|7
|45 - 29
|45
|8.
|Дефенса и Хустисия
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|9.
|Ривер Плейт
|26
|12
|6
|8
|37 - 26
|42
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|26
|12
|4
|10
|35 - 29
|40
|11.
|Унион Санта-Фе
|26
|10
|10
|6
|32 - 23
|40
|12.
|Бельграно
|26
|10
|10
|6
|27 - 25
|40
|13.
|Колон
|26
|10
|8
|8
|29 - 21
|38
|14.
|Велес Сарсфилд
|26
|10
|7
|9
|30 - 31
|37
|15.
|Атлетико Тукуман
|27
|8
|12
|7
|29 - 26
|36
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|26
|10
|5
|11
|24 - 25
|35
|17.
|Банфилд
|27
|9
|8
|10
|27 - 24
|35
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|27
|9
|6
|12
|30 - 36
|33
|19.
|Патронато де Парана
|27
|8
|9
|10
|26 - 32
|33
|20.
|Росарио Сентраль
|26
|8
|7
|11
|29 - 40
|31
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|8
|6
|12
|23 - 26
|30
|22.
|Ланус
|27
|6
|11
|10
|20 - 37
|29
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|26
|6
|6
|14
|26 - 43
|24
|24.
|Тигре
|26
|4
|12
|10
|26 - 31
|24
|25.
|Темперлей
|26
|4
|8
|14
|19 - 44
|20
|26.
|Чакарита Хуниорс
|27
|4
|6
|17
|23 - 40
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|27
|3
|8
|16
|19 - 36
|17
|28.
|Олимпо
|2:2
|27
|3
|6
|18
|16 - 50
|15
Второй тайм
90'
Хорхе Карлос Каранца получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Guido Herrera из команды Тальерес Кордоба забивает с точки!
88'
Г О О О О Л - Pedro Silva Torrejon бьет в цель!
84'
Тальерес Кордоба делает замену. Хоао Рохас уходит с поля, а Junior Arias выходит на его замену.
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Ian Escobar уходит с поля, а Соса Самуэль выходит на его замену.
78'
Martin Ferreyra получил желтую карточку от судьи
77'
Олимпо делает замену. Leandro Lacunza уходит с поля, а Martin Ferreyra выходит на его замену.
75'
Тальерес Кордоба делает замену. Aldo Araujo уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Lucas Mancinelli бьет в цель!
69'
Олимпо делает замену. Said Llambay уходит с поля, а Ezequiel Vidal выходит на его замену.
61'
Олимпо делает замену. Депетрис Давид уходит с поля, а Franco Troyansky выходит на его замену.
57'
Годой Фернандо получил желтую карточку от судьи
52'
Nicolas Herranz получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Luca Orozco получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Сантьяго Мартин Сильва Оливера бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация