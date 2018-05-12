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2017-2018
Олимпо
2:2
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
0:1
38' Гол
Martin Santiago Silva I
38' Желтая карточка
Luca Orozco
52' Желтая карточка
Nicolas Herranz
57' Желтая карточка
Годой Фернандо
1:1
73' Гол
Lucas Mancinelli
78' Желтая карточка
Martin Ferreyra
2:1
88' Гол
Pedro Silva Torrejon
2:2
90' Пенальти
Guido Herrera
90' Желтая карточка
Jorge Carlos Carranza
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Хорхе Карлос Каранца получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Guido Herrera из команды Тальерес Кордоба забивает с точки!
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Pedro Silva Torrejon бьет в цель!
84'
Тальерес Кордоба делает замену. Хоао Рохас уходит с поля, а Junior Arias выходит на его замену.
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Ian Escobar уходит с поля, а Соса Самуэль выходит на его замену.

Желтая карточка
78'
Martin Ferreyra получил желтую карточку от судьи
77'
Олимпо делает замену. Leandro Lacunza уходит с поля, а Martin Ferreyra выходит на его замену.
75'
Тальерес Кордоба делает замену. Aldo Araujo уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Lucas Mancinelli бьет в цель!
69'
Олимпо делает замену. Said Llambay уходит с поля, а Ezequiel Vidal выходит на его замену.
61'
Олимпо делает замену. Депетрис Давид уходит с поля, а Franco Troyansky выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Годой Фернандо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Nicolas Herranz получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Luca Orozco получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Сантьяго Мартин Сильва Оливера бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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