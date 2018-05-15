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2017-2018
2:0
Конец матча
41' Желтая карточкаFacundo Oreja
1:0
44' ГолNicolas Ortiz
50' Желтая карточкаMaximiliano Angel Coronel
56' Желтая карточкаБернаделло Эрнан
72' Желтая карточкаJoaquin Torres
2:0
82' ГолEzequiel Bonifacio
|
41'
44'
1:0
56'
72'
82'
2:0
Состав команд
33
Matias
Gomez
Химнасия Ла-Плата 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 4 Facundo Oreja Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 35 Nicolas Ortiz Защитник
- 32 Matias Melluso Защитник
- 21 Ринаудо Фабиан Полузащитник
- 11 Коласо Николас Полузащитник
- 30 Nicolas Dibble Полузащитник
- 8 Lorenzo Faravelli Полузащитник
- 33 Matias Gomez Полузащитник
- 40 Leandro Contin Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Лихт Лукас Защитник
- 6 Ezequiel Bonifacio Защитник
- 20 Omar Alderete Защитник
- 10 Алеман Брайн Полузащитник
- 1 Tomas Durso
- 29 Lucas Calderon
- 27 Patricio Monti
- Главный тренер: Hilario Bravi
Ньюэллс Олд Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 35 Facundo Nadalin Защитник
- 22 Joaquin Varela Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 20 Leonel Ferroni Защитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 38 Braian Rivero Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 7 Леал Луиш Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 3 Fernando Evangelista Защитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 27 Родригес Денис Полузащитник
- 31 Jeronimo Cacciabue
- 29 Stefano Callegari
- 14 Alexis Rodrigues
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
- 04.03.2018 Темперлей 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 27.02.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Сан-Лоренсо С
- 20.02.2018 Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.02.2018 Химнасия Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 04.02.2018 Арсенал Саранди 0:0 Химнасия Ла-Плата С
- 30.01.2018 Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль С
- 21.01.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман ТМК
- 17.01.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 14.01.2018 Индепендьенте 0:0 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 04.12.2017 Химнасия Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт С
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 11.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
- 17.02.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Колон С
- 04.02.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Арсенал Саранди С
- 19.01.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Банфилд ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз ТМК
- 10.12.2017 Росарио Сентраль 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
- 16.10.2016 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 02.05.2015 Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 16.08.2014 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 17.02.2014 Химнасия Ла-Плата 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 28.08.2013 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера
- 30.04.2011 Химнасия Ла-Плата 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 25.10.2010 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 09.05.2010 Ньюэллс Олд Бойз 6:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 10.12.2009 Химнасия Ла-Плата 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 07.02.2009 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 09.08.2008 Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 28.04.2008 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 27.10.2007 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|18
|4
|5
|50 - 22
|58
|2.
|Годой Крус
|27
|17
|5
|5
|45 - 24
|56
|3.
|Сан-Лоренсо
|27
|14
|8
|5
|31 - 20
|50
|4.
|Уракан
|27
|13
|9
|5
|35 - 24
|48
|5.
|Тальерес Кордоба
|27
|13
|7
|7
|33 - 20
|46
|6.
|Индепендьенте
|27
|13
|7
|7
|29 - 19
|46
|7.
|Расинг Авельянеда
|27
|13
|6
|8
|46 - 32
|45
|8.
|Ривер Плейт
|27
|13
|6
|8
|39 - 26
|45
|9.
|Дефенса и Хустисия
|27
|13
|5
|9
|41 - 34
|44
|10.
|Унион Санта-Фе
|27
|11
|10
|6
|33 - 23
|43
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|27
|12
|5
|10
|36 - 30
|41
|12.
|Колон
|27
|11
|8
|8
|32 - 22
|41
|13.
|Бельграно
|27
|10
|10
|7
|29 - 28
|40
|14.
|Велес Сарсфилд
|27
|10
|8
|9
|31 - 32
|38
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|27
|10
|6
|11
|25 - 26
|36
|16.
|Атлетико Тукуман
|27
|8
|12
|7
|29 - 26
|36
|17.
|Банфилд
|27
|9
|8
|10
|27 - 24
|35
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|27
|9
|6
|12
|30 - 36
|33
|19.
|Патронато де Парана
|27
|8
|9
|10
|26 - 32
|33
|20.
|Росарио Сентраль
|27
|8
|8
|11
|30 - 41
|32
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|27
|8
|6
|13
|23 - 28
|30
|22.
|Ланус
|27
|6
|11
|10
|20 - 37
|29
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|27
|7
|6
|14
|28 - 43
|27
|24.
|Тигре
|27
|4
|12
|11
|26 - 33
|24
|25.
|Темперлей
|27
|5
|8
|14
|22 - 46
|23
|26.
|Чакарита Хуниорс
|27
|4
|6
|17
|23 - 40
|18
|27.
|Арсенал Саранди
|27
|3
|8
|16
|19 - 36
|17
|28.
|Олимпо
|27
|3
|6
|18
|16 - 50
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Г О О О О Л - Ezequiel Bonifacio бьет в цель!
78'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Ezequiel Bonifacio выходит на его замену.
74'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Braian Rivero уходит с поля, а Родригес Денис выходит на его замену.
72'
Joaquin Torres получил желтую карточку от судьи
59'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Коласо Николас уходит с поля, а Лихт Лукас выходит на его замену.
56'
Бернаделло Эрнан получил желтую карточку от судьи
50'
Максимилиано Анхел Коронел получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Joaquin Varela уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Nicolas Ortiz бьет в цель!
41'
Facundo Oreja получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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