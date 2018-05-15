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2017-2018
Химнасия Ла-Плата
2:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
41' Желтая карточка
Facundo Oreja
1:0
44' Гол
Nicolas Ortiz
50' Желтая карточка
Maximiliano Angel Coronel
56' Желтая карточка
Бернаделло Эрнан
72' Желтая карточка
Joaquin Torres
2:0
82' Гол
Ezequiel Bonifacio
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Ezequiel Bonifacio бьет в цель!
78'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Лоренцо Фаравелли уходит с поля, а Ezequiel Bonifacio выходит на его замену.
74'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Braian Rivero уходит с поля, а Родригес Денис выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Joaquin Torres получил желтую карточку от судьи
59'
Химнасия Ла-Плата делает замену. Коласо Николас уходит с поля, а Лихт Лукас выходит на его замену.

Желтая карточка
56'
Бернаделло Эрнан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Максимилиано Анхел Коронел получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Joaquin Varela уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Nicolas Ortiz бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Facundo Oreja получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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