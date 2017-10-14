  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа H
Стадион:
БАТЭ
 
Позже
Кёльн
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча БАТЭ - Кёльн, который состоится 19.10.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч БАТЭ - Кёльн
БАТЭ
33% (29)
Ничья:
30.7% (27)
Кёльн
36.4% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.4% (25)
Кёльн:
18.2% (16)
БАТЭ:
13.6% (12)
БАТЭ:
11.4% (10)
Кёльн:
8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация