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Стадион:
Лацио
1:0
Конец матча
Ницца
0'
75' Желтая карточка
Лукас Лейва
1:0
90' Гол в свои ворота
Ле Маршан Максим
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ле Маршан Максим отправил мяч в свои ворота.
86'
Ницца производит замену. Козьелло Венсан уходит, и Тамез Адриен заменяет его
80'
Ницца производит замену. Лис-Мелу Пьерр уходит, и Балотелли Марио заменяет его
Желтая карточка
75'
Лукас Лейва получает желтую карточку.
74'
Лацио производит замену. Лукаку Джордан уходит, и Пароло Марко заменяет его

66'
Ницца производит замену. Снейдер Уэсли уходит, и Лусамба Арно заменяет его
59'
Лацио производит замену. Мурджа Алессандро уходит, и Лулич Сенад заменяет его
59'
Лацио производит замену. Нани Луиш уходит, и Милинкович-Савич Сергей заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Ницца
Лацио
90.8% (188)
Ничья:
8.2% (17)
Ницца
1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
38.2% (79)
Лацио:
21.7% (45)
Лацио:
9.7% (20)
Лацио:
9.7% (20)
Ничья:
4.3% (9)
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