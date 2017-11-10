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Стадион: Стад де Франс
Состав команд
17
Динь
Люка
15
Рабио
Адриен
14
Матуиди
Блез
Франция 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ареола Альфонс Вратарь
- 2 Жалле Кристоф Защитник
- 21 Косельни Лоран Защитник
- 5 Юмтити Самуэль Защитник
- 17 Динь Люка Защитник
- 12 Мбаппе Килиан Полузащитник
- 15 Рабио Адриен Полузащитник
- 14 Матуиди Блез Полузащитник
- 11 Коман Кингсли Полузащитник
- 7 Гризманн Антуан Нападающий
- 9 Жиру Оливье Нападающий
- Главный тренер: Дешам Дидье
Уэльс 4-4-1-1
- Основной состав
- Хенесси Уэйн Вратарь
- Гантер Кристофер Защитник
- Уильямс Эшли Защитник
- Честер Джеймс Защитник
- Дэвис Бен Защитник
- Кинг Энди Полузащитник
- Ледли Джо Полузащитник
- Аллен Джо Полузащитник
- Лоуренс Том Полузащитник
- Ремзи Аарон Полузащитник
- Воукс Сэм Нападающий
- Главный тренер: Коулмэн Крис
Предыдущие игры
Франция (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 10.10.2017 Франция 2:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 07.10.2017 Болгария 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 03.09.2017 Франция 0:0 Люксембург ОМЧ2Е
- 31.08.2017 Франция 4:0 Голландия ОМЧ2Е
- 13.06.2017 Франция 3:2 Англия ТМС
- 09.06.2017 Швеция 2:1 Франция ОМЧ2Е
- 02.06.2017 Франция 5:0 Парагвай ТМС
- 28.03.2017 Франция 0:2 Испания ТМС
- 25.03.2017 Люксембург 1:3 Франция ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Франция 0:0 Кот-д'Ивуар ТМС
- 11.11.2016 Франция 2:1 Швеция ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Голландия 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Франция 4:1 Болгария ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Беларусь 0:0 Франция ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Италия 1:3 Франция ТМС
- 10.07.2016 Португалия 1:0 Франция Е2
- 07.07.2016 Германия 0:2 Франция Е2
- 03.07.2016 Франция 5:2 Исландия Е2
- 26.06.2016 Франция 2:1 Ирландия Е2
- 19.06.2016 Швейцария 0:0 Франция Е2
Уэльс (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 09.10.2017 Уэльс 0:1 Ирландия ОМЧ2Е
- 06.10.2017 Грузия 0:1 Уэльс ОМЧ2Е
- 05.09.2017 Молдова 0:2 Уэльс ОМЧ2Е
- 02.09.2017 Уэльс 1:0 Австрия ОМЧ2Е
- 11.06.2017 Сербия 1:1 Уэльс ОМЧ2Е
- 24.03.2017 Ирландия 0:0 Уэльс ОМЧ2Е
- 12.11.2016 Уэльс 1:1 Сербия ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Уэльс 1:1 Грузия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Австрия 2:2 Уэльс ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Уэльс 4:0 Молдова ОМЧ2Е
- 06.07.2016 Португалия 2:0 Уэльс Е2
- 01.07.2016 Уэльс 3:1 Бельгия Е2
- 25.06.2016 Уэльс 1:0 Северная Ирландия Е2
- 20.06.2016 РОССИЯ 0:3 Уэльс Е2
- 16.06.2016 Англия 2:1 Уэльс Е2
- 11.06.2016 Уэльс 2:1 Словакия Е2
- 05.06.2016 Швеция 3:0 Уэльс ТМС
- 28.03.2016 Украина 1:0 Уэльс ТМС
- 24.03.2016 Уэльс 1:1 Северная Ирландия ТМС
- 13.11.2015 Уэльс 2:3 Голландия ТМС
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До начала матча осталось 17 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Франция - Уэльс, который состоится 10.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Франция - Уэльс, который состоится 10.11.2017.
Новости матча
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