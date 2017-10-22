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  5. 1/4 финала
Германия (до 17 лет)
1:2
Конец матча
Бразилия (до 17 лет)
0'
1:0
21' Пенальти
Арп Янн-Фите
1:1
71' Гол
Weverson
1:2
77' Гол
Паулиньо Жозе
90'+10
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Paulinho.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Paulinho.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
21'
Г О О О О О Л - Jann-Fiete Arp из команды Германия (до 17 лет) забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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