  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Чемпионат мира (до 17 лет)
  5. 1/2 финала
Мали (до 17 лет)
0:2
Второй тайм: 65'
Испания (до 17 лет)
0'
0:1
19' Пенальти
Abel Ruiz
0:2
43' Гол
Abel Ruiz
65'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Abel Ruiz.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Игрок ("Испания (до 17 лет)") отправил мяч с "точки" точно в ворота.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация