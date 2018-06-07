Текстовая онлайн трансляция матча Саудовская Аравия - Египет

Стадион: Волгоград Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Саудовская Аравия - ЕгипетДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 22 минуты, которая состоится 25.06.2018.
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Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Египет
Саудовская Аравия
9.6% (15)
Ничья:
14.6% (23)
Египет
75.8% (119)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Египет:
21.7% (34)
0:2 Египет:
20.4% (32)
0:1 Египет:
16.6% (26)
1:1 Ничья:
8.3% (13)
1:3 Египет:
6.4% (10)
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