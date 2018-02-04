Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Эльче

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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.10.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 01.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 23.09.2017 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
Эльче (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.01.2018 Пералада 1:0 Эльче СБ
- 21.01.2018 Эльче 5:1 Сарагоса-2 СБ
- 14.01.2018 Бадалона 1:3 Эльче СБ
- 10.01.2018 Эльче 4:3 Локерен ТМК
- 06.01.2018 Эльче 0:1 Сабадель СБ
- 17.12.2017 Эльче 2:1 Олот СБ
- 10.12.2017 Эркулес 0:0 Эльче СБ
- 03.12.2017 Лерида 1:1 Эльче СБ
- 29.11.2017 Атлетико М 3:0 Эльче КК
- 25.11.2017 Эльче 2:2 Валенсия-2 СБ
- 19.11.2017 Мальорка 2:0 Эльче СБ
- 12.11.2017 Эльче 0:1 Форментера СБ
- 05.11.2017 Вильярреал-2 0:0 Эльче СБ
- 01.11.2017 Эльче 2:1 Эбро СБ
- 29.10.2017 Корнелья 0:1 Эльче СБ
- 25.10.2017 Эльче 1:1 Атлетико М КК
- 21.10.2017 Эльче 0:2 Алькояно СБ
- 14.10.2017 Льягостера 2:1 Эльче СБ
- 08.10.2017 Эльче 1:0 Онтиньент СБ
- 30.09.2017 Атлетико Сагунтино 1:1 Эльче СБ
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - ЭльчеДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 27 минут, которая состоится 06.02.2018.
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