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2017-2018
Стадион: Муниципальный, Ботошани
Отложен
Состав команд
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 11 Аким Влад Полузащитник
- 7 Головфка Кэтэлин Полузащитник
- 83 Голубович Боян Нападающий
- 26 Razvan Oaida
- 28 Mihai Roman IV
- 3 Andrei Andonie Burca
- 16 Тинчу Разван
- 30 Nicolae Musat
- Запасные игроки
- 12 Eduard Pap Вратарь
- 17 Куку Стелиан Защитник
- 5 Пламада Флорин Защитник
- 23 Andrei Dumitras Полузащитник
- 9 Аксенте Мирча Нападающий
- 80 Lorand Levente Fulop
- 10 Olimpiu Morutan
- Главный тренер: Constantin Enache
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 9 Пешич Иван III Нападающий
- Торже Андрей-Габриэль Нападающий
- 13 Daniel Popa III
- 21 Vlad Olteanu
- 6 Mihai Popescu
- Запасные игроки
- 28 Марич Лука Защитник
- 22 Alin Dudea Защитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 30 Ion Gheorghe
- 33 Laurentiu Corbu
- 8 Aitor Monroy
- 12 Vlad Mutiu
- Главный тренер: Florin Bratu
Предыдущие игры
Ботошани (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 24.02.2018 Ботошани 1:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 04.02.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 18.01.2018 Ботошани 2:2 Тосно ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани Л1
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
- 24.11.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова Л1
- 17.11.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1
- 03.11.2017 Ботошани 1:0 Волунтари Л1
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани Л1
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Л1
- 29.09.2017 Газ Метан Mедиаш 1:0 Ботошани Л1
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск Л1
- 15.09.2017 Ювентус Бухарест 0:2 Ботошани Л1
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 12.03.2018 Динамо Бухарест 3:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 06.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест К
- 24.02.2018 Астра 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Л1
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 11.12.2017 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 04.11.2017 Газ Метан Mедиаш 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Л1
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест Л1
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест Л1
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Динамо Бухарест: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест Лига 1
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани Лига 1
- 20.02.2017 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 01.10.2016 Ботошани 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 14.02.2016 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 20.09.2015 Ботошани 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 03.04.2015 Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига
- 03.04.2015 Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига
- 14.09.2014 Ботошани 3:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 21.05.2014 Ботошани 1:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 07.12.2013 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 12.11.2008 Ботошани 1:3 Динамо Бухарест Кубок
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Стяуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус Бухарест
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|5.
|Сепси Оск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Конкордия Кьяжна
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Поли Тимишоара
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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