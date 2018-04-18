- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Студентернас Зрители: 3230
23' Желтая карточкаФегруш Карим
90' Желтая карточкаЭль-Кабир Мустафа
|
23'
Состав команд
14
Ian
Sirelius
90
Moses
Ogbu
Сириус 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 14 Ian Sirelius Защитник
- 6 Johan Eiswohld Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 16 Axel Bjoernstroem Защитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Полузащитник
- 90 Moses Ogbu Полузащитник
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Karl Larsson Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 11 Charbel Georges Полузащитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 9 Omar Eddahri Нападающий
- 35 Gustav Nyberg
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 11 Мохаммед Насиру Нападающий
- 9 Камара Альхассан Нападающий
- 23 Люндберг Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 88 Эль-Кабир Мустафа Полузащитник
- 28 Adam Andersson II Полузащитник
- 14 Бом Карл Полузащитник
- 7 Селик Мерван Нападающий
- 29 Jonathan Rasheed
- 24 Kevin Ackermann
- Главный тренер: Andreas Alm
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 25.02.2018 Варбергс Боис 2:1 Сириус К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 23.08.2017 Карлштад Юнайтед 1:2 Сириус К
Хеккен (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 14.04.2018 Хеккен 3:0 Далкурд А
- 09.04.2018 Броммапойкарна 2:0 Хеккен А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 18.02.2018 Хеккен 2:0 Вернаму К
- 10.02.2018 Хеккен 3:0 Шаньдун Лунэн ТМК
- 04.02.2018 Хеккен 2:0 Астана ТМК
- 27.01.2018 Хеккен 3:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 23.01.2018 Хеккен 5:0 Утсиктенс ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Хеккен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Сириус
Хеккен
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|АИК
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Норрчёпинг
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Юргорден
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Хеккен
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Эребру
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Сундсвалль
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Мальмё
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Кальмар
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Эстерсунд
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Гётеборг
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Далкурд
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Броммапойкарна
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Треллеборг
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Эльфсборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эль-Кабир Мустафа получил желтую карточку от судьи
87'
Хаккен делает замену. Мохаммед Насиру уходит с поля, а Бом Карл выходит на его замену.
86'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Разак Абдул выходит на его замену.
78'
Хаккен делает замену. Люндберг Виктор уходит с поля, а Селик Мерван выходит на его замену.
68'
Сириус делает замену. Махолли Шкодран уходит с поля, а Омар Эддахри выходит на его замену.
55'
Сириус делает замену. Арвидссон Йеспер уходит с поля, а Oscar Pehrsson выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Фегруш Карим получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация