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Стадион: Зрители: 3230
Сириус
0:0
Конец матча
Хеккен
0'
23' Желтая карточка
Фегруш Карим
90' Желтая карточка
Эль-Кабир Мустафа
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Эль-Кабир Мустафа получил желтую карточку от судьи
87'
Хаккен делает замену. Мохаммед Насиру уходит с поля, а Бом Карл выходит на его замену.
86'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Разак Абдул выходит на его замену.
78'
Хаккен делает замену. Люндберг Виктор уходит с поля, а Селик Мерван выходит на его замену.
68'
Сириус делает замену. Махолли Шкодран уходит с поля, а Омар Эддахри выходит на его замену.

55'
Сириус делает замену. Арвидссон Йеспер уходит с поля, а Oscar Pehrsson выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Фегруш Карим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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