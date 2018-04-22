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Стадион: Рио Тинто
0:0
Первый тайм: 25'
Состав команд
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
13
Nick
Besler
20
Силва
Луис
10
Плата
Жоао
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
32
Jack
McBean
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 13 Nick Besler Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 20 Силва Луис Нападающий
- 10 Плата Жоао Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Хенли Адам Защитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 16 Ортуньо Альфредо Нападающий
- 27 Corey Baird
- 31 Руиз
- 24 Сперроу Коннор
- 22 Aaron Herrera
- Главный тренер: Петке Майк
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 14 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 23 Колви Кип Полузащитник
- 9 Боли Янник Нападающий
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 16.04.2017 Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 27.08.2016 Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 08.05.2016 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 10.04.2016 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.10.2015 Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 12.07.2015 Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 08.06.2015 Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 20.09.2014 Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 03.08.2014 Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 18.05.2014 Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 04.08.2013 Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 07.04.2013 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 17.03.2013 Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.08.2012 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 22.07.2012 Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 08.04.2012 Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 15.10.2011 Колорадо Рэпидс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 14.04.2011 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|2.
|Атланта Юнайтед
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|3.
|Орландо Сити
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|Коламбус Крю
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|Монреаль Импакт
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|11.
|Торонто
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|5
|2
|1
|20 - 11
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|3.
|Даллас
|1:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|3
|1
|4
|8 - 17
|10
|6.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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