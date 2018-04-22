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Стадион: Перистери
29' Желтая карточкаAbdul Rahman Oues
1:0
30' ПенальтиУмбидес Хавьер
2:0
37' ГолNicolas Diguiny
|
30'
1:0
37'
2:0
Состав команд
15
Madson
10
Варда
Амр
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 17 Янниотис Андреас Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 5 Dimitrios Chatziisaias Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 31 Яннулис Димитрис Защитник
- 15 Madson Полузащитник
- 23 Сакик Эмануэль Полузащитник
- 14 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 10 Варда Амр Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Pavlos Kyriakidis Защитник
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 6 Aristotle Karasalidis Защитник
- 16 Theodore Vasilakakis Полузащитник
- 4 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- 1 Nikola Mirkovic
- Главный тренер: Канади Дамир
Платаниас 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Dimitris Kasotakis Вратарь
- 82 Abdul Rahman Oues Защитник
- 17 Clevid Dikamona Защитник
- 20 Vasilios Angelopoulos Защитник
- 27 Vanderson Защитник
- 4 Filip Stanisavljevic Полузащитник
- 14 Manolis Patralis Полузащитник
- 10 Н'Сикулу Кларк Полузащитник
- 45 Grundijer Singh Полузащитник
- 99 Касалица Филипп Полузащитник
- 25 Удожи Чигозе Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Кляич Филип Вратарь
- 92 Antonis Kokkalas Вратарь
- 5 Christos Karypidis Защитник
- 23 Малса Микаэль Полузащитник
- 18 Viera Ellong Полузащитник
- 2 Saado Fouflia
- 16 Renato Ziko
- Главный тренер: Giannis Chatzinikolaou
Предыдущие игры
Атромитос (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 Ламия 1:1 Атромитос С
- 28.01.2018 Атромитос 1:0 Лариса С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас К
- 08.01.2018 Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос С
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос К
- 16.12.2017 АОК Керкира 1:3 Атромитос С
- 10.12.2017 Атромитос 1:0 Левадиакос С
- 04.12.2017 Платаниас 1:3 Атромитос С
- 28.11.2017 Спарти 0:4 Атромитос К
Платаниас (последние 20 матчей: +1 =1 -18)
- 15.04.2018 Платаниас 0:1 АЕК С
- 02.04.2018 Астерас 4:0 Платаниас С
- 11.03.2018 Платаниас 0:4 Олимпиакос С
- 03.03.2018 Платаниас 1:2 Ламия С
- 25.02.2018 Лариса 1:0 Платаниас С
- 18.02.2018 Платаниас 0:3 ПАС Янина С
- 11.02.2018 Панаитоликос 3:0 Платаниас С
- 05.02.2018 Платаниас 1:1 Аполлон Смирнис С
- 27.01.2018 АОК Керкира 2:0 Платаниас С
- 20.01.2018 Платаниас 1:0 Левадиакос С
- 13.01.2018 Ксанти 3:2 Платаниас С
- 10.01.2018 Олимпиакос 2:0 Платаниас К
- 07.01.2018 Панатинаикос 2:0 Платаниас С
- 20.12.2017 Платаниас 0:2 Олимпиакос К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 09.12.2017 Паниониос 2:1 Платаниас С
- 04.12.2017 Платаниас 1:3 Атромитос С
- 27.11.2017 АЕК 3:0 Платаниас С
- 19.11.2017 Платаниас 0:3 Астерас С
- 05.11.2017 Олимпиакос 5:1 Платаниас С
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Платаниас: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
- 04.12.2017 Платаниас 1:3 Атромитос Суперлига
- 30.04.2017 Атромитос 4:1 Платаниас Суперлига
- 17.12.2016 Платаниас 3:0 Атромитос Суперлига
- 12.01.2016 Атромитос 2:1 Платаниас Кубок
- 09.01.2016 Атромитос 0:0 Платаниас Суперлига
- 06.01.2016 Платаниас 0:0 Атромитос Кубок
- 31.08.2015 Платаниас 1:2 Атромитос Суперлига
- 15.01.2015 Платаниас 0:0 Атромитос Суперлига
- 24.08.2014 Атромитос 1:0 Платаниас Суперлига
- 23.03.2014 Атромитос 3:0 Платаниас Суперлига
- 30.11.2013 Платаниас 1:1 Атромитос Суперлига
- 20.01.2013 Атромитос 1:0 Платаниас Суперлига
- 16.09.2012 Платаниас 0:0 Атромитос Суперлига
Атромитос
Платаниас
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|2:0
|27
|19
|6
|2
|46 - 12
|63
|2.
|ПАОК
|0:1
|26
|18
|4
|4
|51 - 13
|58
|3.
|Олимпиакос
|0:1
|27
|16
|6
|5
|56 - 25
|54
|4.
|Атромитос
|2:0
|28
|13
|11
|4
|36 - 20
|50
|5.
|Ксанти
|1:0
|28
|11
|9
|8
|28 - 27
|42
|6.
|Панатинаикос
|2:0
|28
|10
|10
|8
|28 - 25
|40
|7.
|Астерас
|1:0
|28
|10
|9
|9
|33 - 22
|39
|8.
|Паниониос
|0:2
|28
|8
|10
|10
|28 - 29
|34
|9.
|Левадиакос
|0:2
|28
|8
|10
|10
|23 - 31
|34
|10.
|Панаитоликос
|0:0
|28
|8
|9
|11
|30 - 34
|33
|11.
|ПАС Янина
|0:0
|28
|6
|13
|9
|27 - 32
|31
|12.
|Лариса
|0:0
|28
|7
|9
|12
|21 - 39
|30
|13.
|Аполлон Смирнис
|1:0
|28
|6
|11
|11
|22 - 33
|29
|14.
|Ламия
|0:0
|28
|5
|12
|11
|17 - 31
|27
|15.
|АОК Керкира
|0:1
|28
|4
|9
|15
|18 - 45
|21
|16.
|Платаниас
|0:2
|28
|2
|4
|22
|12 - 58
|10
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Николя Дигини бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Умбидес Хавьер из команды Атромитос забивает с точки!
29'
Abdul Rahman Oues получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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