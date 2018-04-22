  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
Атромитос
2:0
Перерыв
Платаниас
0'
29' Желтая карточка
Abdul Rahman Oues
1:0
30' Пенальти
Умбидес Хавьер
2:0
37' Гол
Nicolas Diguiny
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Николя Дигини бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Умбидес Хавьер из команды Атромитос забивает с точки!
Желтая карточка
29'
Abdul Rahman Oues получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация