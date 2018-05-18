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Авиш
 
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Спортинг Л
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Текстовая онлайн трансляция матча Авиш - Спортинг Л

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 57 минут, которая состоится 20.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Авиш - Спортинг Л
Авиш
2.5% (2)
Ничья:
1.3% (1)
Спортинг Л
96.2% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Спортинг Л:
35.4% (28)
Спортинг Л:
32.9% (26)
Спортинг Л:
12.7% (10)
Спортинг Л:
7.6% (6)
Спортинг Л:
5.1% (4)
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