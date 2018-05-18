Текстовая онлайн трансляция матча Авиш - Спортинг Л

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Авиш (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 11.05.2018 Авиш 2:3 Шавиш ПЛ
- 06.05.2018 Морейренсе 0:3 Авиш ПЛ
- 30.04.2018 Авиш 1:0 Эшторил ПЛ
- 22.04.2018 Тондела 3:0 Авиш ПЛ
- 18.04.2018 Кальдаш 1:2 Авиш К
- 14.04.2018 Авиш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 08.04.2018 Порту 2:0 Авиш ПЛ
- 29.03.2018 Авиш 1:4 Витория Сетубал ПЛ
- 18.03.2018 Витория Гимарайнш 2:1 Авиш ПЛ
- 10.03.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 28.02.2018 Авиш 1:0 Кальдаш К
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 17.02.2018 Авиш 0:0 Маритиму ПЛ
- 11.02.2018 Белененсеш 2:5 Авиш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 21.01.2018 Авиш 0:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
Спортинг Л (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 13.05.2018 Маритиму 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 05.05.2018 Спортинг Л 0:0 Бенфика ПЛ
- 28.04.2018 Портимоненсе 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 22.04.2018 Спортинг Л 1:0 Боавишта ПЛ
- 18.04.2018 Спортинг Л 1:0 Порту К
- 15.04.2018 Белененсеш 3:4 Спортинг Л ПЛ
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
- 08.04.2018 Спортинг Л 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 31.03.2018 Брага 1:0 Спортинг Л ПЛ
- 18.03.2018 Спортинг Л 2:0 Риу Аве ПЛ
- 15.03.2018 Виктория Пльзень 2:1 Спортинг Л ЛЕ
- 12.03.2018 Шавиш 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 08.03.2018 Спортинг Л 2:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 02.03.2018 Порту 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.02.2018 Спортинг Л 3:3 Астана ЛЕ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 15.02.2018 Астана 1:3 Спортинг Л ЛЕ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Авиш
0 Спортинг Л
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Текстовая онлайн трансляция матча Авиш - Спортинг ЛДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 57 минут, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Авиш - Спортинг Л
Авиш
2.5% (2)
Ничья:
1.3% (1)
Спортинг Л
96.2% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Спортинг Л:
35.4% (28)
1:2 Спортинг Л:
32.9% (26)
0:1 Спортинг Л:
12.7% (10)
1:3 Спортинг Л:
7.6% (6)
0:3 Спортинг Л:
5.1% (4)
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