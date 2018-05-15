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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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3:1
Второй тайм: 90+'
1' Желтая карточкаТиам Маме
1:0
12' ПенальтиТиам Маме
23' Желтая карточкаFarshid Bagheri
2:0
42' ГолТиам Маме
49' Желтая карточкаSayed Mohammad Hosseini
50' Желтая карточкаЧешми Рузбе
51' Желтая карточкаMilad Fakhreddini
3:0
64' ГолТиам Маме
3:1
65' ГолGhasem Hadadifar
67' Желтая карточкаХейдари Хосро
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1'
12'
1:0
23'
42'
2:0
50'
64'
3:0
65'
3:1
67'
Состав команд
21
Гафури
Вурия
Эстегляль Тегеран 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Рахмати Осгуей Сейед Махди Вратарь
- 33 Монтазери Педжман Защитник
- 4 Чешми Рузбе Защитник
- 5 Хоссеини Маджид Защитник
- 13 Armin Sohrabian Защитник
- 21 Гафури Вурия Полузащитник
- 14 Farshid Bagheri Полузащитник
- 2 Хейдари Хосро Полузащитник
- 7 Тиам Маме Полузащитник
- 20 Джепаров Сервер Полузащитник
- 8 Farshid Esmaeili Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Ali Ghorbani Полузащитник
- 11 Jaber Ansari Полузащитник
- 24 Нурафкан Омид Полузащитник
- 10 Найденов Боян Нападающий
- 22 Хоссейни Сайед
- 77 Behnam Barzayi
- 16 Mehdi Ghaedi
- Главный тренер: Amir Ghalenoei
Зобахан 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Мазахери Мохаммад Вратарь
- 34 Milad Fakhreddini Защитник
- 4 Akbar Imani Защитник
- 3 Vahid Mohammadzadeh Защитник
- 8 Ghasem Hadadifar Защитник
- 5 Гвелесиани Георгий Полузащитник
- 88 Hamid Bouhamdan Полузащитник
- 7 Sayed Mohammad Hosseini Полузащитник
- 10 Рахмани Бахтияр Полузащитник
- 11 Morteza Tabrizi Полузащитник
- 99 Kiros Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Seyed Mohammad Sattari
- 31 Mohammad Amini
- 30 Mehdi Rajabzadeh
- 17 Mohammadreza Abbasi
- 9 Rabih Ataya
- 44 Meraj Esmaeili
- 1 Mohammad Bagher Sadeghi
Предыдущие игры
Эстегляль Тегеран (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 08.05.2018 Зобахан 1:0 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 03.05.2018 Хонех-Бе-Хонех 0:1 Эстегляль Тегеран КХ
- 27.04.2018 Сепахан 0:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 22.04.2018 Эстегляль Тегеран 3:2 Пайкан ПГПЛ
- 16.04.2018 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 11.04.2018 Гостареш Фулад 1:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 06.04.2018 Эстегляль Тегеран 4:1 Сиах Джамеган ПГПЛ
- 02.04.2018 Эстегляль Тегеран 2:0 Аль-Райян ЛЧА
- 29.03.2018 Нафт Тегеран 1:2 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 12.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Айн ЛЧА
- 06.03.2018 Аль-Айн 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 01.03.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Персеполис ПГПЛ
- 24.02.2018 Фулад Хузестан 1:4 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 20.02.2018 Эстегляль Тегеран 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ЛЧА
- 13.02.2018 Аль-Райян 2:2 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 08.02.2018 Эстегляль Тегеран 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 04.02.2018 Зобахан 2:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 30.01.2018 Санат Нафт 1:2 Эстегляль Тегеран КХ
- 25.01.2018 Эстегляль Тегеран 4:0 Парс Джем Бушир ПГПЛ
- 19.01.2018 Падиде 0:0 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
Зобахан (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 08.05.2018 Зобахан 1:0 Эстегляль Тегеран ЛЧА
- 27.04.2018 Нафт Тегеран 0:1 Зобахан ПГПЛ
- 22.04.2018 Зобахан 2:1 Персеполис ПГПЛ
- 17.04.2018 Локомотив Ташкент 1:1 Зобахан ЛЧА
- 12.04.2018 Фулад Хузестан 1:1 Зобахан ПГПЛ
- 07.04.2018 Зобахан 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 03.04.2018 Зобахан 0:1 Лехвия ЛЧА
- 30.03.2018 Зобахан 3:0 Тракторсази ПГПЛ
- 12.03.2018 Аль-Вахда 3:0 Зобахан ЛЧА
- 06.03.2018 Зобахан 2:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 01.03.2018 Парс Джем Бушир 0:0 Зобахан ПГПЛ
- 24.02.2018 Зобахан 2:1 Падиде ПГПЛ
- 19.02.2018 Зобахан 2:0 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 12.02.2018 Лехвия 3:1 Зобахан ЛЧА
- 08.02.2018 Сайпа 4:2 Зобахан ПГПЛ
- 04.02.2018 Зобахан 2:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 30.01.2018 Зобахан 3:1 Аиджал ЛЧА(
- 24.01.2018 Эстегляль Хузестан 0:2 Зобахан ПГПЛ
- 18.01.2018 Зобахан 2:1 Санат Нафт ПГПЛ
- 12.01.2018 Сепахан 1:2 Зобахан ПГПЛ
Последние игры между собой
Эстегляль Тегеран: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Зобахан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
- 08.05.2018 Зобахан 1:0 Эстегляль Тегеран Лига чемпионов АФК
- 04.02.2018 Зобахан 2:1 Эстегляль Тегеран Персиан Галф Про Лига
- 20.09.2017 Эстегляль Тегеран 1:1 Зобахан Персиан Галф Про Лига
- 16.02.2017 Зобахан 0:2 Эстегляль Тегеран Персиан Галф Про Лига
- 20.09.2016 Эстегляль Тегеран 2:1 Зобахан Персиан Галф Про Лига
- 29.05.2016 Зобахан 1:1 Эстегляль Тегеран Кубок Хазфи
- 02.02.2016 Зобахан 0:0 Эстегляль Тегеран Лига Про
- 14.08.2015 Эстегляль Тегеран 0:2 Зобахан Лига Про
- 10.04.2015 Эстегляль Тегеран 1:1 Зобахан Лига Жюпиле
Эстегляль Тегеран
Зобахан
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 2
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0 Красные карточки 0
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0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Второй тайм
84'
Эстегляль Тегеран делает замену. Хейдари Хосро уходит с поля, а Jaber Ansari выходит на его замену.
80'
Зобахан делает замену. Рахмани Бахтияр уходит с поля, а Mohammadreza Abbasi выходит на его замену.
72'
Зобахан делает замену. Гасем Хададифар уходит с поля, а Мехди Ражабзаде выходит на его замену.
67'
Хейдари Хосро получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Гасем Хададифар бьет в цель!
64'
Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
58'
Зобахан делает замену. Morteza Tabrizi уходит с поля, а Rabih Ataya выходит на его замену.
51'
Milad Fakhreddini получил желтую карточку от судьи
50'
Roozbeh Cheshmi получил желтую карточку от судьи
49'
Sayed Mohammad Hosseini получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эстегляль Тегеран делает замену. Armin Sohrabian уходит с поля, а Нурафкан Омид выходит на его замену.
42'
Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
23'
Farshid Bagheri получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Тиам Маме из команды Эстегляль Тегеран забивает с точки!
1'
Тиам Маме получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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