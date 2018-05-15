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  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/8 финала
Эстегляль Тегеран
3:1
Второй тайм: 90+'
Зобахан
0'
1' Желтая карточка
Тиам Маме
1:0
12' Пенальти
Тиам Маме
23' Желтая карточка
Farshid Bagheri
2:0
42' Гол
Тиам Маме
49' Желтая карточка
Sayed Mohammad Hosseini
50' Желтая карточка
Чешми Рузбе
51' Желтая карточка
Milad Fakhreddini
3:0
64' Гол
Тиам Маме
3:1
65' Гол
Ghasem Hadadifar
67' Желтая карточка
Хейдари Хосро
90'+2
Второй тайм
84'
Эстегляль Тегеран делает замену. Хейдари Хосро уходит с поля, а Jaber Ansari выходит на его замену.
80'
Зобахан делает замену. Рахмани Бахтияр уходит с поля, а Mohammadreza Abbasi выходит на его замену.
72'
Зобахан делает замену. Гасем Хададифар уходит с поля, а Мехди Ражабзаде выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Хейдари Хосро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Гасем Хададифар бьет в цель!
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
58'
Зобахан делает замену. Morteza Tabrizi уходит с поля, а Rabih Ataya выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Milad Fakhreddini получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Roozbeh Cheshmi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Sayed Mohammad Hosseini получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эстегляль Тегеран делает замену. Armin Sohrabian уходит с поля, а Нурафкан Омид выходит на его замену.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Farshid Bagheri получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Тиам Маме из команды Эстегляль Тегеран забивает с точки!
Желтая карточка
1'
Тиам Маме получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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