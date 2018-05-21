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Стадион: Зрители: 6502
Хёугесунн
1:2
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
2' Гол
Содерлунд Александер
19' Желтая карточка
Якоб Расмуссен
0:2
27' Гол
Содерлунд Александер
53' Вторая желтая карточка
Якоб Расмуссен
0:2
68' Не забитый пенальти
Гюткьяер Фредерик
1:2
88' Гол
Kristoffer Velde
89' Желтая карточка
Kristoffer Velde
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Русенборг делает замену. Трондсен Андерс уходит с поля, а Erlend Dahl Reitan выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Kristoffer Velde получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Kristoffer Velde бьет в цель!
86'
Хёугесунн делает замену. Torbjoern Kallevaag уходит с поля, а Kristoffer Velde выходит на его замену.
71'
Русенборг делает замену. Хелланн Поль-Андре уходит с поля, а Besim Serbecic выходит на его замену.

Описание гола
68'
ОН ПРОМАЗАЛ - Гюткьяер Фредерик пробил пенальти, но не смог забить!
64'
Хёугесунн делает замену. Кнудсен Фредрик уходит с поля, а Ikenna Ikedi выходит на его замену.
63'
Русенборг делает замену. Леви Джонатан уходит с поля, а Зехнини Рафик выходит на его замену.
53'
Якоб Расмуссен получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Хёугесунн делает замену. Гринхейм Кристиан уходит с поля, а Bruno Leite выходит на его замену.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Якоб Расмуссен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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