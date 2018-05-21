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Стадион: Хуагесунд Зрители: 6502
0:1
2' ГолСодерлунд Александер
19' Желтая карточкаЯкоб Расмуссен
0:2
27' ГолСодерлунд Александер
53' Вторая желтая карточкаЯкоб Расмуссен
0:2
68' Не забитый пенальтиГюткьяер Фредерик
1:2
88' ГолKristoffer Velde
89' Желтая карточкаKristoffer Velde
|
2'
0:1
19'
27'
0:2
53'
68'
0:2
88'
1:2
89'
Состав команд
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 33 Kristoffer Velde
- 35 Икеди Энтони
- 31 Kristoffer Gunnarshaug
- 16 Лейте Бруно
- 30 Dennis Horneland
- Главный тренер: Eirik Horneland
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 5 Якоб Расмуссен Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 17 Леви Джонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Besim Serbecic Защитник
- 21 Erlend Dahl Reitan Защитник
- 27 Зехнини Рафик Полузащитник
- 18 Стамнестро Магнус Полузащитник
- 22 Morten Konradsen Полузащитник
- 20 Malte Amundsen
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 13.05.2018 Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Т
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 02.05.2018 Лисеклостер 1:2 Хёугесунн К
- 29.04.2018 Старт 0:1 Хёугесунн Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Скйолд 0:3 Хёугесунн К
- 15.04.2018 Ранхейм 4:2 Хёугесунн Т
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 01.03.2018 Хёугесунн 1:2 Вард Хёугесунн ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
Русенборг (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 16.05.2018 Русенборг 3:0 Лиллестрём Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Браттвог 0:1 Русенборг К
- 05.05.2018 Русенборг 1:1 Ранхейм Т
- 02.05.2018 Стейнхьер 0:5 Русенборг К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
- 26.04.2018 Лиллестрём 0:1 Русенборг С
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Т
- 19.04.2018 Трюгг-Ладе 2:4 Русенборг К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 28.02.2018 Динамо-Брест 1:3 Русенборг ТМК
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 23.02.2018 Ранхейм 3:1 Русенборг ТМК
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
- 17.02.2018 Русенборг 5:0 Нардо ТМК
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Русенборг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
- 20.08.2017 Русенборг 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 18.06.2017 Хёугесунн 1:0 Русенборг Типпелиген
- 23.07.2016 Русенборг 6:0 Хёугесунн Типпелиген
- 22.05.2016 Хёугесунн 1:1 Русенборг Типпелиген
- 01.11.2015 Русенборг 4:3 Хёугесунн Типпелиген
- 12.04.2015 Хёугесунн 0:6 Русенборг Типпелиген
- 12.03.2015 Русенборг 1:0 Хёугесунн Товарищеские матчи. Клубы
- 21.09.2014 Хёугесунн 2:1 Русенборг Типпелиген
- 06.07.2014 Русенборг 5:3 Хёугесунн Типпелиген
- 25.09.2013 Русенборг 2:1 Хёугесунн Кубок НМ
- 20.09.2013 Русенборг 1:1 Хёугесунн Типпелиген
- 21.04.2013 Хёугесунн 3:1 Русенборг Типпелиген
- 28.09.2012 Русенборг 5:2 Хёугесунн Типпелиген
- 15.07.2012 Хёугесунн 0:1 Русенборг Типпелиген
- 21.08.2011 Хёугесунн 2:2 Русенборг Типпелиген
- 16.05.2011 Русенборг 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 01.08.2010 Русенборг 4:3 Хёугесунн Типпелиген
- 09.05.2010 Хёугесунн 0:0 Русенборг Типпелиген
Хёугесунн
Русенборг
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|11
|8
|3
|0
|18 - 4
|27
|2.
|Русенборг
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|3.
|Ранхейм
|11
|7
|2
|2
|23 - 16
|23
|4.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|5.
|Хёугесунн
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|6.
|Волеренга
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|7.
|Тромсё
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|8.
|Мольде
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|9.
|Одд
|11
|5
|1
|5
|18 - 14
|16
|10.
|Кристиансунд
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Лиллестрём
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|12.
|Стабек
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|14.
|Будё-Глимт
|11
|2
|3
|6
|8 - 14
|9
|15.
|Старт
|11
|2
|1
|8
|8 - 24
|7
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Русенборг делает замену. Трондсен Андерс уходит с поля, а Erlend Dahl Reitan выходит на его замену.
89'
Kristoffer Velde получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Kristoffer Velde бьет в цель!
86'
Хёугесунн делает замену. Torbjoern Kallevaag уходит с поля, а Kristoffer Velde выходит на его замену.
71'
Русенборг делает замену. Хелланн Поль-Андре уходит с поля, а Besim Serbecic выходит на его замену.
68'
ОН ПРОМАЗАЛ - Гюткьяер Фредерик пробил пенальти, но не смог забить!
64'
Хёугесунн делает замену. Кнудсен Фредрик уходит с поля, а Ikenna Ikedi выходит на его замену.
63'
Русенборг делает замену. Леви Джонатан уходит с поля, а Зехнини Рафик выходит на его замену.
53'
Якоб Расмуссен получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Хёугесунн делает замену. Гринхейм Кристиан уходит с поля, а Bruno Leite выходит на его замену.
27'
Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
19'
Якоб Расмуссен получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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