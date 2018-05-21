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Стадион:
Монреаль Импакт
0:1
Второй тайм: 82'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
21' Желтая карточка
Ллетгет Себастьян
37' Желтая карточка
Китчен Перри
40' Желтая карточка
Петрассо Микаэль
41' Красная карточка
Ибрагимович Златан
67' Желтая карточка
Донадель Марко
71' Желтая карточка
Райтала Юкка
0:1
75' Гол
Камара Ола
82'
Второй тайм
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
75'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Jeisson Vargas выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Райтала Юкка получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Донадель Марко получил желтую карточку от судьи
65'
Монреаль Импакт делает замену. Chris Duvall уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.
64'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Emmanuel Boateng выходит на его замену.
64'
Л-А Гэлакси делает замену. Ллетгет Себастьян уходит с поля, а Понтиус Крис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
УДАЛЕНИЕ! - Ибрагимович Златан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
40'
Петрассо Микаэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Китчен Перри получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Ллетгет Себастьян получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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