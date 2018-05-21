- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сапуто
0:1
Второй тайм: 82'
21' Желтая карточкаЛлетгет Себастьян
37' Желтая карточкаКитчен Перри
40' Желтая карточкаПетрассо Микаэль
41' Красная карточкаИбрагимович Златан
67' Желтая карточкаДонадель Марко
71' Желтая карточкаРайтала Юкка
0:1
75' ГолКамара Ола
|
37'
40'
67'
71'
75'
0:1
Состав команд
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
22
Райтала
Юкка
13
Ken
Krolicki
Монреаль Импакт 4-5-1
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 33 Донадель Марко Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 9 Сильва Алехандро Полузащитник
- 13 Ken Krolicki Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 16 Jeisson Vargas Нападающий
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 28 Shamit Shome
- Главный тренер: Гард Реми
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 4 David Romney Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 22 Климента Эмрах Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 11 Камара Ола Полузащитник
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 88 Педру Жоау II Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 5 Стирс Дэниэл
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I
- 41 Justin vom Steeg
- 20 Tomas Hilliard-Arce
- Главный тренер: Sigi Schmid
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +4 =0 -16)
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
- 08.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Монреаль Импакт МЛС
- 29.05.2016 Монреаль Импакт 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 13.09.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Монреаль Импакт МЛС
- 11.09.2014 Монреаль Импакт 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 17.10.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 13.05.2012 Монреаль Импакт 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|12
|8
|1
|3
|26 - 16
|25
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|3
|2
|25 - 16
|24
|3.
|Коламбус Крю
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|7
|0
|3
|26 - 12
|21
|5.
|Орландо Сити
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Филадельфия Юнион
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|8.
|Чикаго Файр
|11
|3
|2
|6
|15 - 20
|11
|9.
|Торонто
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Монреаль Импакт
|0:1
|12
|3
|0
|9
|14 - 27
|9
|11.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|2
|3
|23 - 18
|20
|3.
|Портленд Тимберс
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|4.
|Даллас
|10
|4
|5
|1
|16 - 11
|17
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|4
|4
|5
|16 - 24
|16
|6.
|Хьюстон Динамо
|10
|4
|3
|3
|23 - 17
|15
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|11
|4
|1
|6
|15 - 19
|13
|8.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|1
|6
|14 - 25
|13
|9.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|1
|7
|14 - 22
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|3
|6
|18 - 22
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
Второй тайм
75'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
75'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Jeisson Vargas выходит на его замену.
71'
Райтала Юкка получил желтую карточку от судьи
67'
Донадель Марко получил желтую карточку от судьи
65'
Монреаль Импакт делает замену. Chris Duvall уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.
64'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Emmanuel Boateng выходит на его замену.
64'
Л-А Гэлакси делает замену. Ллетгет Себастьян уходит с поля, а Понтиус Крис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
УДАЛЕНИЕ! - Ибрагимович Златан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
40'
Петрассо Микаэль получил желтую карточку от судьи
37'
Китчен Перри получил желтую карточку от судьи
21'
Ллетгет Себастьян получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация