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  5. Серия A
Интернасьональ
3:0
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
17' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
32' Желтая карточка
Куэста Виктор
1:0
39' Гол
Lucca
2:0
60' Гол
Моледо Родриго
3:0
84' Гол
Patrick I
90' Желтая карточка
Веллингтон Паулиста
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Веллингтон Паулиста получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Patrick бьет в цель!
83'
Интернасьональ делает замену. Дамиан Леандро уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
76'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Ненем выходит на его замену.
75'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Росси выходит на его замену.

71'
Шапекоэнсе делает замену. Артур IV уходит с поля, а Леандро Перейра выходит на его замену.
66'
Интернасьональ делает замену. Эденилсон дос Сантос уходит с поля, а Juan выходит на его замену.
63'
Шапекоэнсе делает замену. Guilherme уходит с поля, а Bruno Silva выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Моледо Родриго бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Lucca бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Bruno Pacheco получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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