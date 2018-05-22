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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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3:0
Конец матча
17' Желтая карточкаBruno Pacheco III
32' Желтая карточкаКуэста Виктор
1:0
39' ГолLucca
2:0
60' ГолМоледо Родриго
3:0
84' ГолPatrick I
90' Желтая карточкаВеллингтон Паулиста
|
32'
39'
1:0
60'
2:0
75'
76'
84'
3:0
Состав команд
37
Зе
Карлос
28
Иаго
Лопес
19
Lucca
88
Patrick
I
93
Жандрей
21
Отавио
Луис
23
Дуглас
Силва
18
Артур
IV
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Danilo XVI Вратарь
- 37 Зе Карлос Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 99 William Pottker Полузащитник
- 19 Lucca Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 30 Gabriel Dias Полузащитник
- 22 Росси Полузащитник
- 48 Brenner Нападающий
- 18 Фабиано Лейсманн
- 21 Camilo III
- 35 Charles Matos
- 6 Uendel
Шапекоэнсе 4-1-4-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 20 Аподи Диаллиссон Защитник
- 21 Отавио Луис Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 7 Guilherme dos Santos IX Полузащитник
- 15 Marcio Araujo Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 18 Артур IV Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Винисиус Фрейтас Защитник
- 10 Ненем Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 28 Русшел Алан Полузащитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- 11 Надсон Нападающий
- 84 Ivan IV
- 2 Eduardo VI
Предыдущие игры
Интернасьональ (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 12.05.2018 Гремио 0:0 Интернасьональ СA
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 15.03.2018 Сианорте 0:2 Интернасьональ К
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 02.03.2018 Интернасьональ 2:0 Сианорте К
- 25.02.2018 Интернасьональ 0:0 Сан-Луиз Г
- 22.02.2018 Ремо 1:2 Интернасьональ К
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Г
- 16.02.2018 Интернасьональ 3:1 Жувентуд Г
- 09.02.2018 Интернасьональ 4:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Г
- 04.02.2018 Бразил де Пелотас 1:0 Интернасьональ Г
- 01.02.2018 Боавишта Сакуарема 1:1 Интернасьональ К
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 17.05.2018 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро К
- 13.05.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фламенго СA
- 08.05.2018 Шапекоэнсе 1:1 Парана СA
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе К
- 29.04.2018 Палмейрас 0:0 Шапекоэнсе СA
- 22.04.2018 Шапекоэнсе 1:1 Васко да Гама СA
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 08.04.2018 Шапекоэнсе 0:2 Фигейренсе К
- 01.04.2018 Аваи 2:2 Шапекоэнсе К
- 29.03.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фигейренсе К
- 25.03.2018 Бруске 2:2 Шапекоэнсе К
- 22.03.2018 Шапекоэнсе 2:0 Херсилиу Луж К
- 18.03.2018 Атлетико Тубарао 0:2 Шапекоэнсе К
- 11.03.2018 Жоинвилль 0:1 Шапекоэнсе К
- 08.03.2018 Шапекоэнсе 1:0 Криcиума К
- 04.03.2018 Интер де Лагес 0:0 Шапекоэнсе К
- 25.02.2018 Шапекоэнсе 3:0 Конкордия Атлетико К
- 18.02.2018 Шапекоэнсе 1:0 Аваи К
- 15.02.2018 Фигейренсе 0:0 Шапекоэнсе К
- 11.02.2018 Шапекоэнсе 2:0 Бруске К
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Шапекоэнсе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 16.08.2016 Шапекоэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A
- 16.05.2016 Интернасьональ 0:0 Шапекоэнсе Серия A
- 20.11.2015 Шапекоэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A
- 02.08.2015 Интернасьональ 0:0 Шапекоэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Фламенго
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|3.
|Палмейрас
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|4.
|Коринтианс
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Флуминенсе
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Америка Минейро
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|7.
|Сан-Паулу
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|8.
|Гремио
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|9.
|Васко да Гама
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|10.
|Интернасьональ
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|11.
|Ботафого
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Спорт Ресифи
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|Крузейро
|6
|2
|1
|3
|3 - 3
|7
|14.
|Витория
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|15.
|Сантос
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|16.
|Шапекоэнсе
|6
|1
|3
|2
|6 - 12
|6
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|18.
|Баия
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|19.
|Сеара
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|20.
|Парана
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Веллингтон Паулиста получил желтую карточку от судьи
84'
Г О О О О Л - Patrick бьет в цель!
83'
Интернасьональ делает замену. Дамиан Леандро уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
76'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Ненем выходит на его замену.
75'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Росси выходит на его замену.
71'
Шапекоэнсе делает замену. Артур IV уходит с поля, а Леандро Перейра выходит на его замену.
66'
Интернасьональ делает замену. Эденилсон дос Сантос уходит с поля, а Juan выходит на его замену.
63'
Шапекоэнсе делает замену. Guilherme уходит с поля, а Bruno Silva выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Моледо Родриго бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Lucca бьет в цель!
32'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
17'
Bruno Pacheco получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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