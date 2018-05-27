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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 5204
Олесунн
1:2
Конец матча
Хам-Кам
0'
48' Желтая карточка
Фридьонссон Хольмберт
51' Желтая карточка
Kristian Loenstad Onsrud
51' Желтая карточка
Oddbjoern Lie
0:1
55' Гол
Ruben Alegre Guerro
0:2
59' Гол
Ivar Solli Roenning
1:2
81' Гол
Pape Habib Gueye
81' Желтая карточка
Jacob Egeris
90' Желтая карточка
Рамстейн Кай
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Рамстейн Кай получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Якоб Эгерис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
78'
Хам-Кам делает замену. Ivar Solli Roenning уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
77'
Хам-Кам делает замену. Kristian Loenstad Onsrud уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.

69'
Хам-Кам делает замену. Simen Bolkan Nordli уходит с поля, а Abubakar Ibrahim Aliyu выходит на его замену.
68'
Олесунн делает замену. Erikson Lima уходит с поля, а Санднес Роберт выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Ivar Solli Roenning бьет в цель!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Ruben Alegre Guerro бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Оддбьорн Лие получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Kristian Loenstad Onsrud получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Фридьонссон Хольмберт получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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