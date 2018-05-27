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Стадион: Колор Лайн Зрители: 5204
48' Желтая карточкаФридьонссон Хольмберт
51' Желтая карточкаKristian Loenstad Onsrud
51' Желтая карточкаOddbjoern Lie
0:1
55' ГолRuben Alegre Guerro
0:2
59' ГолIvar Solli Roenning
1:2
81' ГолPape Habib Gueye
81' Желтая карточкаJacob Egeris
90' Желтая карточкаРамстейн Кай
|
51'
55'
0:1
59'
0:2
81'
1:2
81'
90'
Состав команд
17
Фет
Сондре
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 4 Наттестад Рагнар Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 16 Joergen Hatlehol Полузащитник
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- 14 Pape Habib Gueye Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 20 Санднес Роберт Полузащитник
- 34 Tobias Aarseth Heggem
- 31 Vemund Hole Vik
- 33 Anders Waagan
- 32 Joergen Fylling
- 36 Emil Solnoerdal
- Главный тренер: Lars Bohinen
Хам-Кам 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Яросиньски Лукаш Вратарь
- 10 Truls Jevne Hagen Защитник
- 3 Омарссон Орри Защитник
- 4 Jacob Egeris Защитник
- 13 Ruben Alegre Guerro Защитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 8 Markus Solbakken Полузащитник
- 15 Доннум Арон Полузащитник
- 17 Simen Bolkan Nordli Полузащитник
- 7 Моэн Петер Полузащитник
- 9 Ivar Solli Roenning Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 5 Lars Brotangen Защитник
- 27 Peder Neersveen Защитник
- 11 Ole Erik Midtskogen Полузащитник
- 20 Будусон Джонни Нападающий
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
- 18.04.2018 Бергсёй 2:1 Олесунн К
- 15.04.2018 Олесунн 4:0 Флурё ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Т
- 05.11.2017 Олесунн 2:1 Русенборг Т
- 30.10.2017 Лиллестрём 4:0 Олесунн Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
Хам-Кам (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 10.05.2018 Хам-Кам 1:0 Сарпсборг-08 К
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Хам-Кам 4:0 Хёнефосс К
- 29.04.2018 Левангер 4:3 Хам-Кам ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Тюнсет 0:3 Хам-Кам К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 21.10.2017 Волеренга-2 0:3 Хам-Кам ВД
- 14.10.2017 Хам-Кам 4:2 Нюбергсунд ВД
- 08.10.2017 Альта 0:1 Хам-Кам ВД
- 30.09.2017 Хам-Кам 2:0 Берум ВД
- 23.09.2017 Фолло 0:2 Хам-Кам ВД
- 16.09.2017 Хам-Кам 2:1 Скейд ВД
- 10.09.2017 Рёуфосс 2:0 Хам-Кам ВД
- 02.09.2017 КФУМ 1:3 Хам-Кам ВД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|Викинг
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|3.
|Саннес Ульф
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|4.
|Ерв
|9
|4
|4
|1
|12 - 10
|16
|5.
|Согндаль
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Мьёндален
|10
|4
|4
|2
|7 - 5
|16
|7.
|Улленсакер/Киса
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|8.
|Осане
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|9.
|Нутодден
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|10.
|Хам-Кам
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|11.
|Левангер
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|12.
|Нест-Сотра
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|13.
|Тромсдален
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Стрёммен
|10
|2
|1
|7
|16 - 20
|7
|16.
|Флурё
|10
|1
|2
|7
|5 - 24
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рамстейн Кай получил желтую карточку от судьи
81'
Якоб Эгерис получил желтую карточку от судьи
81'
Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
78'
Хам-Кам делает замену. Ivar Solli Roenning уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
77'
Хам-Кам делает замену. Kristian Loenstad Onsrud уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.
69'
Хам-Кам делает замену. Simen Bolkan Nordli уходит с поля, а Abubakar Ibrahim Aliyu выходит на его замену.
68'
Олесунн делает замену. Erikson Lima уходит с поля, а Санднес Роберт выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Ivar Solli Roenning бьет в цель!
55'
Г О О О О Л - Ruben Alegre Guerro бьет в цель!
51'
Оддбьорн Лие получил желтую карточку от судьи
51'
Kristian Loenstad Onsrud получил желтую карточку от судьи
48'
Фридьонссон Хольмберт получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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