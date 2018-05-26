Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - ДР Конго

-
Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - ДР КонгоДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 19 минут, которая состоится 28.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Нигерия - ДР Конго
Нигерия
63.6% (14)
Ничья:
27.3% (6)
ДР Конго
9.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.3% (6)
1:0 Нигерия:
27.3% (6)
2:1 Нигерия:
13.6% (3)
2:0 Нигерия:
13.6% (3)
0:1 ДР Конго:
9.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация