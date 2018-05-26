  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
 
Позже
ДР Конго
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - ДР Конго

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 19 минут, которая состоится 28.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Нигерия - ДР Конго
Нигерия
63.6% (14)
Ничья:
27.3% (6)
ДР Конго
9.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.3% (6)
Нигерия:
27.3% (6)
Нигерия:
13.6% (3)
Нигерия:
13.6% (3)
ДР Конго:
9.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация