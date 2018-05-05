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Стадион:
Ньюкасл Джетс
0:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
0:1
9' Гол
Барбарусес Костас
51' Желтая карточка
Георгиевски Даниэль
90' Желтая карточка
Jason Hoffman
90' Желтая карточка
Matias Sanchez I
90' Красная карточка
О'Донован Рой
90'+8
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - О'Донован Рой увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
90'
Матиас Санчес получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Джейсон Хоффмен получил желтую карточку от судьи
77'
Мельбурн Виктори делает замену. Нигро Стефан уходит с поля, а Матиас Санчес выходит на его замену.
74'
Ньюкасл Джетс делает замену. Георгиевски Даниэль уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.

65'
Ньюкасл Джетс делает замену. Варгас Рональд уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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