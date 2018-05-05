- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: McDonald Jones Stadium
0:1
Конец матча
0:1
9' ГолБарбарусес Костас
51' Желтая карточкаГеоргиевски Даниэль
90' Желтая карточкаJason Hoffman
90' Желтая карточкаMatias Sanchez I
90' Красная карточкаО'Донован Рой
|
9'
0:1
90'
90'
90'
Состав команд
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 27 Макгри Райли Полузащитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 8 Варгас Рональд Нападающий
- 9 О'Донован Рой Нападающий
- 4 Nigel Boogaard
- 44 Топор-Стэнли Николай
- 18 Johnny Koutroumbis
- 6 Steven Ugarkovic
- 3 Jason Hoffman
- Запасные игроки
- 30 Нечевски Иван Вратарь
- 11 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 24 Joseph Champness
- 22 Lachlan Jackson
- 16 Nicholas Cowburn
- Главный тренер: Mark Jones
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 14 Thomas Deng Защитник
- 17 Доначи Джеймс Защитник
- 22 Нигро Стефан Защитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 6 Броксхэм Ли Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 16 Хоуп Джош
- 7 Kenjok Athiu
- 18 Matias Sanchez I
- Главный тренер: Kevin Muscat
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 27.04.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 14.04.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 06.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 28.04.2018 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 18.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.04.2018 Ульсан 6:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.02.2017 Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.01.2017 Мельбурн Виктори 4:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.11.2016 Мельбурн Виктори 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 03.08.2016 Ньюкасл Джетс 1:3 Мельбурн Виктори Кубок ФФА
- 20.03.2016 Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 03.01.2016 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 23.10.2015 Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 10.04.2015 Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 27.12.2014 Мельбурн Виктори 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 05.04.2014 Ньюкасл Джетс 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 10.01.2014 Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 08.12.2013 Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 03.03.2013 Мельбурн Виктори 5:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 28.12.2012 Мельбурн Виктори 3:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.10.2012 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 04.03.2012 Мельбурн Виктори 1:3 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 07.01.2012 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - О'Донован Рой увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Матиас Санчес получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Джейсон Хоффмен получил желтую карточку от судьи
77'
Мельбурн Виктори делает замену. Нигро Стефан уходит с поля, а Матиас Санчес выходит на его замену.
74'
Ньюкасл Джетс делает замену. Георгиевски Даниэль уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
65'
Ньюкасл Джетс делает замену. Варгас Рональд уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
51'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
9'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация