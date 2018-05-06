Стадион: Люнгбю
0:0
Перерыв
7' Желтая карточкаSammy Skytte
37' Желтая карточкаШала Херолинд
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
48'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
48'
Соренсен Томас III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
47'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
46'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Tobias Salquist из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
46'
46'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
45'
45'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
44'
Adam Soerensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
43'
Опасность предотвращена - Меккел Венделбо из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
43'
Отличные скиллы показывает Adam Soerensen, обводя своих соперников
43'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
42'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
42'
Слот Каспер из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
42'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
42'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает пас партнеру.
41'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
41'
Опасность! Шала Херолинд из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг играет слишком грубо. Ламб Микаэл оказался на газоне.
40'
Опасность предотвращена - Adam Soerensen из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
40'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
40'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает пас партнеру.
39'
39'
Симон Якобсен ошибается в защите.
38'
38'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Gustav Marcussen получил травму и заменен. Adam Soerensen выходит на поле.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Gustav Marcussen получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Gustav Marcussen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Шала Херолинд получил желтую карточку от судьи
37'
Шала Херолинд из команды Люнгбю играет слишком грубо. Gustav Dahl оказался на газоне.
37'
Gustav Dahl из команды Силькеборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
36'
36'
36'
36'
Опасность предотвращена - Хебо Матиас из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
36'
36'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
35'
35'
Gustav Marcussen возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Шанс! Меккел Венделбо из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
35'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
35'
34'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
34'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Шала Херолинд делает подножку сопернику.
32'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
32'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
31'
Слот Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
31'
Шала Херолинд из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Gustav Marcussen получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Gustav Marcussen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Tobias Salquist предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает пас партнеру.
30'
Хебо Матиас пробил со штрафного прямо в стенку
29'
Судья сигнализирует, что Tobias Salquist из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
29'
Gustav Marcussen возвращается на поле, всё в порядке.
29'
29'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Gustav Marcussen получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Gustav Marcussen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
26'
Шала Херолинд из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Tobias Salquist пострадал.
26'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
25'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
25'
Хебо Матиас из команды Люнгбю увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
24'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
24'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
24'
Шала Херолинд из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
24'
Gustav Dahl предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Опасность! Хебо Матиас из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Шала Херолинд из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
23'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
23'
Судья сигнализирует, что Соренсен Томас III из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
21'
21'
Tobias Salquist из команды Силькеборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
20'
20'
20'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
19'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
18'
18'
18'
Sammy Skytte из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю в офсайде
16'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
15'
Шала Херолинд из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
14'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
14'
Лунд Оливер из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
11'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает пас партнеру.
11'
Лунд Оливер из команды Люнгбю вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Родич Владимир не пострадал и надо продолжать игру!
10'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
9'
9'
Шала Херолинд не смог попасть в створ ударом издали
9'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
8'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
8'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
8'
7'
Sammy Skytte получил желтую карточку от судьи
7'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
6'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает пас партнеру.
6'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает пас партнеру.
6'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
5'
Sammy Skytte выбил мяч подальше от ворот.
4'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
4'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
2'
Йеспер Чристджансен коснулся мяча рукой.
2'
Слот Каспер из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Йеспер Чристджансен пострадал.
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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