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Стадион:
Люнгбю
0:0
Перерыв
Силькеборг
0'
7' Желтая карточка
Sammy Skytte
37' Желтая карточка
Шала Херолинд
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
48'
Соренсен Томас III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
47'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
46'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
46'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Tobias Salquist из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
46'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
45'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
45'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
45'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
44'
Adam Soerensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Удар от ворот произведет Силькеборг
43'
Опасность предотвращена - Меккел Венделбо из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
43'
Отличные скиллы показывает Adam Soerensen, обводя своих соперников
43'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
42'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
42'
Слот Каспер из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
42'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
42'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает пас партнеру.
Офсайд
41'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
41'
Опасность! Шала Херолинд из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
40'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг играет слишком грубо. Ламб Микаэл оказался на газоне.
40'
Опасность предотвращена - Adam Soerensen из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
40'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
40'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает пас партнеру.
39'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
39'
Симон Якобсен ошибается в защите.
38'
Удар от ворот произведет Люнгбю
38'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Gustav Marcussen получил травму и заменен. Adam Soerensen выходит на поле.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Gustav Marcussen получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Gustav Marcussen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
37'
Шала Херолинд получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Шала Херолинд из команды Люнгбю играет слишком грубо. Gustav Dahl оказался на газоне.
37'
Gustav Dahl из команды Силькеборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Опасность предотвращена - Хебо Матиас из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
36'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
35'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Травма, повреждение
35'
Gustav Marcussen возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Шанс! Меккел Венделбо из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
35'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
34'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
33'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
32'
Шала Херолинд делает подножку сопернику.
32'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
32'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
31'
Слот Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
31'
Шала Херолинд из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Gustav Marcussen получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Gustav Marcussen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Tobias Salquist предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает пас партнеру.
30'
Хебо Матиас пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Tobias Salquist из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
Травма, повреждение
29'
Gustav Marcussen возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Gustav Marcussen получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Gustav Marcussen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
Фол, нарушение
26'
Шала Херолинд из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Tobias Salquist пострадал.
26'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
25'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
25'
Хебо Матиас из команды Люнгбю увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
24'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
24'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
24'
Шала Херолинд из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
24'
Gustav Dahl предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Опасность! Хебо Матиас из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Шала Херолинд из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
23'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Соренсен Томас III из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
21'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
21'
Tobias Salquist из команды Силькеборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
20'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
19'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Люнгбю
18'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
18'
Sammy Skytte из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
17'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю в офсайде
16'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
15'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
15'
Шала Херолинд из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Удар от ворот произведет Силькеборг
14'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лунд Оливер из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
11'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Лунд Оливер из команды Люнгбю вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Родич Владимир не пострадал и надо продолжать игру!
10'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Удар от ворот произведет Силькеборг
9'
Шала Херолинд не смог попасть в створ ударом издали
9'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
8'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
8'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
Желтая карточка
7'
Sammy Skytte получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Sammy Skytte из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
6'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает пас партнеру.
6'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает пас партнеру.
6'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
5'
Sammy Skytte выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
4'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
4'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Йеспер Чристджансен коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
2'
Слот Каспер из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Йеспер Чристджансен пострадал.
1'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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