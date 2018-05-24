Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
1:4
Итог доп. времени
61' Желтая карточкаБаша Сельма
72' Желтая карточкаПопп Александра
80' Желтая карточкаNoelle Maritz
1:0
93' ГолPernille Harder
96' Вторая желтая карточкаПопп Александра
1:1
98' ГолАнри Амандин
1:2
99' ГолЛе Сомме Эжени
1:3
103' ГолХегерберг Ада
107' Желтая карточкаРенар Венди
1:4
116' ГолАбили Камиль
Дополнительное время
-
Звучит финальный свисток! "Лион" в дополнительное время смог одержать волевую и по итогу разгромную победу над "Вольфсбургом" 4:1. Очень сильно сказалось на немецком клубе удаление Александры Попп после забитого мяча, "Лион" же за счёт грамотной замены перевернул игру и огромный вклад в эту победу своим выходом на поле внесла Шанис ван де Санден. Поздравляем "Лион" с победой в Лиге чемпионов, "Вольфсбургу" спасибо за хорошую борьбу и быть может немецкий клуб ещё выиграет свой трофей. И не забывайте дорогие друзья, что 26 мая будет финал мужской Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".
120'
Пайор с левого фланга вошла в штрафную площадь и пробила по воротам "Лиона", Буадди на этот раз не подвела.
119'
Каскарино с левого фланга вошла в штрафную площадь и выполнила передачу чуть назад под удар Абили, Камиль пробила в ближний угол ворот, Шульт забрала мяч.
118'
Совсем расклеился "Вольфсбург", такого результата немецкий клуб по итогам этого матча не заслужил конечно.
117'
Г-О-О-О-Л! 1:4!!! Абили!!! Мощная Ван де Санден на правом фланге у штрафной площади "Вольфсбурга" обыграла Гёсслинг, а затем выполнила передачу в центр штрафной площади, а оттуда Абили спокойно отправила мяч в угол ворот.
116'
Абили с углового выполнила подачу в центр штрафной площади, хотя бы при стандартах "Вольфсбург" отбивается спокойно.
115'
С левого фланга последовала передача в центр штрафной площади, Хегерберг обыграла Гёсслинг и пробила в у угол ворот, Шульт смогла перевести мяч на угловой.
114'
В составе "Лиона" произошла замена. Вместо Эжени Ле Сомме на поле вышла Камиль Абили.
113'
"Вольфсбург" же видимо также смирился со своей участью, у футболисток сил не осталось на какое-то героическое спасение.
112'
"Лион" теперь полностью контролирует ход матча, для французского клуба важно, чтобы "Вольфсбург" больше ничего опасного в атаке не создавал.
111'
И вновь момент создаёт "Лион"! Ван де Санден с правого фланга выполнила прострел во вратарскую, Хегерберг не смогла попасть по мячу, после этого уже на левом углу штрафной площади его подхватила Бронз, сместилась немного в центр и пробила по воротам, но и тут защитник "Вольфсбурга" блокировал попытку.
110'
Каскарино пробила по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Вольфсбурга".
109'
Гёсслинг со стандарта выполнила заброс к штрафной площади "Лиона", но французский клуб отбился без всяких проблем.
108'
Защитник "Лиона" Венди Ренар получила жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля.
107'
Кершовски с левого угла штрафной площади пробила по воротам, Буадди была на месте.
106'
Начинается второй дополнительный тайм! "Вольфсбург" пытается продолжать оказывать сопротивление, но удаление в дополнительное время сильно подкосило команду.
-
Звучит свисток на перерыв. После первого дополнительного тайма "Лион" обыгрывает "Вольфсбург" 3:1, при этом немецкий клуб играет в меньшинстве после удаления Александры Попп, есть стойкое ощущение, что победитель турнира уже известен.
105'
Одну минуту добавила Яна Адамкова к основному времени первого дополнительного тайма.
104'
Похоже на приговор уже всё сейчас. "Лион" очень здорово включился, дополнительное время у нас получилось просто убойным.
103'
Г-О-О-О-Л! 1:3!!! Хегерберг!!! Ван де Санден в результате контратаки "Лиона" прошла вперёд по правому флангу вновь и также спокойно отдала передачу в центр штрафной площади, Хегерберг подсекла мяч на Шульт и Альмут не смогла спасти свою команду.
102'
Ван де Санден очень сильно добавила своим выходом на поле, настоящий козырь оказался у тренерского штаба "Лиона" сегодня.
101'
"Вольфсбург" конечно теперь будет идти вперёд, но при этом и свободных зон куда больше стало у немецкого клуба.
100'
Сумасшедший матч у нас получается, "Лион" за несколько минут перевернул игру, вот так вот сказалось удаление Попп.
99'
Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Ле Сомме!!! Ван де Санден удалось пройти вперёд по правому флангу, сместиться к штрафной площади и затем отдать передачу к линии вратарской на Ле Сомме, которой оставалось лишь не промахнуться.
98'
Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Анри!!! Марожан смогла выполнить передачу на ход Анри, Аманди убежала от защитника и спокойно обыграл Шульт.
97'
Угловой у ворот "Вольфсбурга". Марожан выполнила подачу в центр штрафной площади, Ренар смогла пробить по воротам, но точности удару не хватило на этот раз.
96'
И вот уже момент у ворот "Вольфсбурга"! Марожан головой смогла сбросить мяч на правый угол штрафной площади, ван де Санден в касание пробила в ближний угол ворот, Шульт ногой отбила мяч на угловой.
96'
Удаление в составе "Вольфсбурга"! Александра Попп сбила Каскарино и в итоге получила вторую жёлтую карточку. "Вольфсбург" теперь в меньшинстве.
95'
В составе "Лиона" произошла замена. Вместо Саки Кумагаи на поле вышла Шанис ван де Санден.
94'
Вот так вот всё перевернулось у нас в дополнительное время, теперь "Лиону" нужно спасать матч и мчаться вперёд.
93'
Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Хардер!!! Шульт очень быстро ввела мяч в игру, далее Хардер прошла с мячом вперёд, с левого фланга сметилась в центр и пробила из-за пределов штрафной площади, расстояние было довольно приличным, но Буадди не смогла спасти свою команду.
92'
Каскарино с правого фланга выполнила подачу на ближнюю штангу, Шульт спокойно сыграла на выходе и забрала мяч.
91'
Начинается первый дополнительный тайм! Посмотрим, кто всё же сохранил сейчас больше сил и лучше воспользуется своими моментами, надеемся, что они конечно же будут, а иначе ждать ещё тридцать минут серии пенальти нам будет скучно.
Дополнительное время
Второй тайм
-
Звучит свисток об окончании основного времени первого тайма. "Вольфсбург" и "Лион" нас забитыми мячами пока так и не порадовали, посмотрим, что будет в основное время. Сейчас уже у большинства футболисток силы на исходе, но будем надеяться, что всё же ещё что-то интересное на поле мы увидим. Болельщикам на стадионе при этом довольно весело, они и "волну" уже успели запустить.
90'
С левого фланга последовала подача на ближнюю штангу, Шульт уверенно сыграла на выходе и забрала мяч.
90'
С Буадди и Брозн вроде бы всё нормально, но пауза у нас сейчас была довольно долгой. Тем не менее впереди ещё дополнительное время, что нам спешить.
90'
Буадди после подачи в штрафную площадь "Лиона" со стандарта сыграла на выходе и кулаками выбила мяч подальше от своих ворот, но при этом столкнулась с Брозн. Теперь уже врачи "Лиона" вышли на газон.
90'
Попп неудачно столкнулась в борьбе за мяч с Ле Сомме и ей потребовалось какое-то время, чтобы подняться на ноги и продолжить матч.
90'
К основному времени матча Яна Адамкова добавила четыре минуты.
89'
В составе "Вольфсбурга" произошла замена. Вместо Лары Дикенманн на поле вышла Изабель Кершовски.
88'
С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Анри головой пробила по воротам, Шульт была на месте.
87'
А у нас дело плавно идёт к дополнительному времени, но кто знает, быть может и один удар сейчас станет победоносным.
86'
Вернулась на поле Гёсслинг, вроде бы защитник "Вольфсбурга" готова продолжать матч.
85'
Гёсслинг получила повреждение в борьбе за мяч в центре поля, вышли на поле врачи "Вольфсбурга", пауза в игре.
84'
Марожан с углового выполнила подачу в центр штрафной площади, Хегерберг удалось пробить по воротам, но Шульт и тут выручила свою команду.
83'
Опаснейший момент! Каскарино прорвалась вперёд по правому флангу и выполнила передачу на дальнюю штангу, Ле Сомме в касание пробила по воротам, но Шульт успела переместиться и ногами отбить мяч на угловой.
82'
Марожан со стандарта выполнила подачу в центр штрафной площади, никто из её партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.
81'
Игрок "Вольфсбурга" Ноэлль Мориц получила жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Каскарино.
80'
Хардер немного сместилась в центр с правого фланга и пробила по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
79'
Марожан с правого фланга попыталась войти в штрафную площадь, но в борьбе с защитниками ей даже углового заработать не удалось.
78'
Марожан в центре поля нарушила правила против Хрдер. Игроки "Вольфсбурга" никуда не спеша разыграли стандарт.
77'
Могут сейчас футболистки уже пробовать бить по воротам и как раз из-за пределов штрафной площади, всё же дополнительное время мало кто хочет играть, силы не бесконечные, а от усталости и ошибок больше.
76'
Анри решила сама пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
75'
Игрок "Вольфсбурга" Александра Попп получила жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Анри.
74'
У "Лиона" прошла очередная неплохая атака, которая завершилась ударом по воротам в исполнении Хегерберг, но попытка у Ады оказалась не самой лучшей.
73'
Гёсслинг со стандарта выполнила подачу к линии вратарской, Буадди вновь здорово сыграла на выходе и намертво забрала мяч.
72'
Ренар на своей половине поля сбила Пайор. "Вольфсбург" теперь заработал неплохой стандарт.
71'
Опаснейший момент возник у ворот "Вольфсбурга". После подачи с левого фланга Ле Сомме головой пробила по воротам, Анри удачно выпрыгнула перед Шульт и едва не отправила мяч в ворота, но уже с ленточки мяч успела выбить Попп.
70'
Марожан с углового выполнила подачу в центр штрафной площади, игроки "Вольфсбурга" вновь смогли очень уверенно отбиться при стандарте.
69'
Анри получила мяч на правом углу штрафной площади и попыталась пробить по воротам, но Попп удачно сыграла в подкате и выбила мяч на угловой.
68'
Опасная передача была в центр штрафной площади "Лиона" на Вулларт, но Буадди успела сыграть на выходе и забрать мяч.
67'
Ле Сомме с правого фланга выполнила подачу в центр штрафной площади, но Марожан в борьбе с соперницей не смогла добраться до мяча.
66'
В составе "Лиона" произошла замена. Вместо Сальмы Баша на поле вышла Дельфин Каскарино.
65'
Баша с углового выполнила подачу в центр штрафной площади, Бати головой пробила по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
64'
Ле Сомме с правого фланга выполнила подачу на правый угол штрафной площади, Хегерберг приняла мяч и попыталась выполнить прострел к линии вратарской, но мяч попал в Фишер и ушёл на угловой.
63'
Гёсслинг со стандарта выполнила подачу к линии вратарской, мяч полетел неудачно, точно в руки Буадди, которая не ошиблась при игре на выходе.
62'
Защитник "Лиона" Сальма Баша получила жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля.
61'
Ле Сомме после подачи в штрафную площадь "Вольфсбурга" смогла пробить по воротам, но мяч полетел не очень сильно и Шульт смогла его забрать.
60'
Дикенманн с углового выполнила подачу на ближнюю штангу, Баша перехватила мяч, но под прессингом соперниц выбила его точно на Дикенманн, Лара выполнила подачу на дальнюю штангу, Попп головой пробила по воротам, но мяч полетел слишком высоко.
59'
Гёсслинг со стандарта выполнила заброс в штрафную площадь, защитники "Лиона" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.
58'
Бати нарушила правила на своей половине поля. "Вольфсбург" заработал относительно неплохой стандарт.
57'
В составе "Вольфсбурга" произошла замена. Вместо Сары-Борк Гуннарсдоттир на поле вышла Мария-Йелле Ведемайер.
56'
Всё же хромая, но с помощью врачей Гуннарсдоттир решила покинуть поле, а не пользоваться носилками.
55'
Появился на поле и электрокар, травму игрок "Вольфсбурга" видимо получил достаточно серьёзную, что самое обидное, даже соперника рядом не было.
54'
Гуннарсдоттир на ровном месте дёрнула заднюю поверхность бедра, вышли на поле врачи "Вольфсбурга" и у немецкого клуба уже готовится замена.
53'
Повтор показал, что Попп всё же толкала соперницу в спину, решение Яны Адамковой было очень спорным.
52'
Ле Соммер у входа в штрафную площадь в борьбе с Попп упала на газон, но главный арбитр встречи посчитал, что всё было в рамках правил.
51'
Хегерберг перестаралась в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Вольфсбурга" и в итоге нарушила правила против Попп.
50'
Вулларт теперь в центре поля нарушила правила против Баша. Как раз Тесса и старается добавить своей команде энергии.
49'
У Вулларт сейчас был зафиксирован довольно спорный офсайд на правом фланге. "Вольфсбург" второй тайм начал довольно бодро.
48'
Пайор с правого фланга попыталась выполнить подачу в штрафную площадь, но защитники "Лиона" смогли перехватить мяч.
47'
В составе "Вольфсбурга" после перерыва произошла замена. Вместо Каролин Грэм-Хансен на поле вышла Тесса Вулларт.
46'
Начинается второй тайм! Сейчас сразу команды ничего менять скорее всего не будут. "Лион" наверняка продолжит искать длинными передачами и подачами с флангов своих форвардов, а "Вольфсбург" попытается что-то придумать уже на контратаках, если конечно оборона "Лиона" позволит немецкому клубу что-то предпринять.
Второй тайм
Первый тайм
-
И сразу по завершении основного времени первого тайма звучит свисток на перерыв. "Вольфсбург" и "Лион" в финале женской Лиги чемпионов пока играют между собой вничью 0:0. Оба клуба всё же в первую очередь думают об обороне собственных ворот, немецкий клуб даже больше настроен играть от обороны, но и "Лион" за весь тайм по сути имел только один более-менее неплохой момент после углового. Будем надеяться, что второй тайм у нас уже получится более весёлым и мы с вами увидим забитые мячи.
44'
И ещё один заброс из центра поля в штрафную площадь "Вольфсбурга". Мяч полетел на левый угол штрафной площади, Ле Сомме уже тянулась к мячу и по сути удар не получился, Шульт мяч конечно же спокойно забрала в руки.
43'
Форварды "Вольфсбурга" играют временами довольно глубоко и сейчас уже обороне "Лиона" просто так мяч покатать никак не получается.
42'
Мажри пробила по воротам из-за пределов штрафной площади, Фишер приняла мяч на себя.
41'
Фишер от своей штрафной площади забросила мяч на Пайор, как раз сейчас форвард "Вольфсбурга" сбросила мяч вперёд, но никто из партнёров поддержать её не успел.
40'
Есть у игроков "Вольфсбурга" и ошибки в передачах на ровном месте, но без этого никуда, да и всё же они случаются при попытке как-то обострить ситуацию у штрафной площади соперника.
39'
Нужно признать, что оборона "Лиона" работает очень хорошо и зачастую форварды "Вольфсбурга" даже мяч принять не могут.
38'
Очередная передача из центра поля последовала в штрафную площадь "Вольфсбурга", на этот раз передачей искали Ле Сомме, но Шульт на выходе сыграла без ошибок и перехватила мяч.
37'
Начинается концовка первого тайма, если кто-то сможет забить до перерыва, по такой игре это будет достаточно весомым преимуществом.
36'
Сразу "Вольфсбург" попытался провести ответную атаку, однако на этот раз Пайор оказалась в офсайде.
35'
С левого фланга уже пошёл заброс в центр штрафной площади "Вольфсбурга", Хегербег в падении головой пробила в угол ворот, но Шульт в прыжке смогла намертво поймать мяч.
34'
С левого фланга последовала очередная подача на дальнюю штангу ворот "Вольфсбурга", Шульт уверенно сыграла на выходе и кулаком выбила мяч подальше от своих ворот.
33'
Пайор получила мяч на левом углу штрафной площади, но в борьбе с Бати форвард "Вольфсбурга" потеряла мяч, а затем уже сама нарушила правила.
32'
Всё быстро меняется в нашем матче, теперь уже видно, что небольшое преимущество по игре есть и у "Вольфсбурга" в последние минуты.
31'
Баша оказалась под прессингом на правом фланге у своей штрафной площади и в итоге защитнику "Лиона" пришлось выбивать мяч в аут.
30'
Пайор как раз регулярно старается цепляться за мячи впереди, но при этом далеко не всегда у неё есть поддержка от партнёров по команде.
29'
Дикенманн с углового выполнила подачу крайне неудачно, мяч полетел во вратарскую и точно в руки Буадди.
28'
Хардер выполнила хорошую передачу к штрафной площади с левого фланга на ход Пайор, но Баша успела накрыть соперницу и в подкате выбить мяч на угловой.
27'
Блессе в центре поля нарушила правила, но игра в целом у нас не грубая и пока думать о жёлтых карточках конечно же рано.
26'
Угловой у ворот "Лиона". Гёсслинг выполнила подачу в центр штрафной площади, игроки французского клуба без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
25'
И вот "Лиону" свою очередную атаку удалось завершить даже ударом по воротам с левого угла штрафной площади, правда удар по итогу для Шульт получился больше разминочным.
24'
С правого фланга последовала довольно опасная подача Хегерберг, но Шульт оказалась первой на мяче.
23'
Марожан выполнила подачу на дальнюю штангу с углового, игроки "Вольфсбурга" смогли уверенно отбиться при стандарте на этот раз.
22'
Мажри получила из центра поля передачу на левый угол штрафной площади, но Блессе здорово сыграла в подкате и выбив мяч на угловой спасла свою команду от серьёзных неприятностей.
21'
У "Вольфсбурга" никак в последнее время не получается развить свои атаки, очень хорошо в центре поля "Лион" встречает своего соперника.
20'
В Киеве сейчас даже выглянуло солнце перед закатом, оно как раз немного мешает Шульт, игроки "Лиона" могут попробовать этим воспользоваться.
19'
Напоминаем, что 26 мая будет уже и мужской финал Лиги чемпионов, далеко не факт, что там начало будет более насыщенным, всё же нервы в такой встрече и цена ошибки высоки.
18'
Анри попыталась пробить по воротам немецкого клуба на этот раз, но на пути мяча оказался защитник "Вольфсбурга".
17'
"Лион" всё же чаще атаки завершает ударами по воротам, постепенно уже появляется и определённая опасность у ворот Шульт.
16'
Марожан с углового выполнила подачу к линии вратарской, вновь после борьбы был удачный рикошет для игрока "Лиона", Бронз пробила по воротам из центра штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
15'
Грэм-Хансен удачно сыграла в подкате на левом фланге и выбила мяч на угловой после попытки опасно прострелить в штрафную площадь "Вольфсбурга".
14'
Темп матча у нас достаточно средний сохраняется, как раз "Лион" не хочет торопиться, что же, это право французского клуба.
13'
С левого фланга последовала более-менее неплохая подача к линии вратарской, но на этот раз Буадди спокойно сыграла на выходе и забрала мяч.
12'
Даже нельзя сказать, что где-то девушкам не хватает техники, в таком то матче, но вот на завершающей стадии атак у всех футболисток пока видна нервозность.
11'
Бати при передаче в центре поля очень неудачно обрезалась и "Вольфсбург" едва не провёл опасную контратаку.
10'
Из центра поля последовал заброс на ход Хегерберг, но Ада оказалась в офсайде.
9'
Много мяч также находится и в центре поля, "Лион" мяч контролирует чуть больше, но толку от этого не очень много.
8'
"Вольфсбург" теперь старается прижать "Лион" к своим воротам, видимо всё же сегодня соперники так и будут более-менее на равных играть.
7'
Блессе с правого фланга выполнила подачу в центр штрафной площади, Буадди на выходе сыграла не очень удачно, но главный арбитр матча зафиксировал нарушение со стороны Гуннарсдоттир.
6'
"Лион" сегодня быть может и является даже большим фаворитом в матче, всё же женская команда у этого клуба действительно неплохая.
5'
Со стандарта сразу последовал заброс к линии вратарской и после борьбы мяч удачно отскочил к Анри, которая пробила по воротам, но мяч попал в одну из футболисток "Вольфсбурга".
4'
Попп на своей половине поля нарушила правила против Бати. "Лион" готовится к первому более-менее неплохому стандарту.
3'
Игра начинается довольно спокойно, обе команды присматриваются друг к другу и спешить никуда не хотят.
2'
Матч проходит в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобавновского. Болельщиках на трибунах немало, так что поддержка у девушек также будет.
1'
Прозвучал стартовый свисток, и матч стартовал! Сегодня для "Вольфсбурга" и "Лиона" большой матч, если мужские клубы не особо радуют своих фанатов в последнее время, у девушек есть шанс выиграть Лигу чемпионов, а это конечно весомый результат.
Первый тайм
-
Доброго времени суток дорогие друзья! Приветствуем вас на финале женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом". Вместе с вами за ходом этого увлекательного матча наблюдать буду я, Михаил Бугров.
Прогнозы на матч Вольфсбург (жен) 1:4 Лион (жен)
Вольфсбург (жен)
44.7% (21)
Ничья:
6.4% (3)
Лион (жен)
48.9% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Лион (жен):
23.4% (11)
1:2 Лион (жен):
14.9% (7)
2:1 Вольфсбург (жен):
12.8% (6)
2:0 Вольфсбург (жен):
8.5% (4)
3:2 Вольфсбург (жен):
6.4% (3)
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Новости футбола
угробят жители украины финал
Альмут Шульт (В), Нилла Фишер, Сара-Бьорк Гуннарсдоттир, Анна Блессе, Александра Попп, Ноэлль Мариц, Эва Пайор, Лара Дикенманн,Пернилле Хардер, Каролине Грэм-Хансен, Лена Гесслинг.
Запасные игроки:
Мерле Фромс (В), Жанетт Якобфи, Катарина Баунах, Бабетт Петер, Тесса Вулларт, Мария-Йелле Ведемайер, Изабель Кершовски,
Главный тренер: Штефан Лерх.
Сара Буадди (В), Венди Ренар (К), Сельма Баша, Саки Кумагаи, Амель Мажри, Эжени Ле Сомме, Дженифер Марожан, Ада Хегерберг, Люси Бронз, Амандин Анри, Гридж М'Бок Бати.
Запасные игроки:
Полин Пейро-Маньен (В), Джессика Уара-Д'Оммо, Кейра Амрауи, Шанис ван де Санден, Дельфин Каскарино, Кадеиша Бьюкенен, Камиль Абили.
Главный тренер: Рейнальд Педрос.
Ну и хорошо, составы тогда можно не выкладывать, пусть комментатор этой трансляции их выложит ;)
А ведь помню, что обещали освещать женскую Лигу Чемпионов в более полном объеме (начиная с плей-офф) :(
Расписание фан-зоны на Крещатике
24 мая, четверг
10:40 Открытие "Фестиваля чемпионов", прибытие трофеев женской и мужской Лиги чемпионов. Отметим, что сделать фото с Кубком женской Лиги чемпионов можно будет только в этот день и только до обеда, потому что в 19:00 в четверг на стадионе "Динамо" уже начнется матч
11:15 Выступление футбольных фристайлеров
12:30 Выступление струнного квартета Asturia
14:00 Выступление футбольных фристайлеров
16:45 Группа Latexfauna
17:00-17:30 Автограф-сессия знаменитого футболиста Кафу в фан-зоне каналов "Футбол 1/Футбол 2"
18:15 Группа ДахаБраха
19:45 Группа Adam
21:30 Группа TNMK
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Пятница, 25 мая
25 мая, пятница
11:00 Открытие фестиваля
12:00 Выступление футбольных фристайлеров
13:30-14:00 Автограф-сессия знаменитого футболиста Луиса Гарсии в фан-зоне каналов "Футбол 1/Футбол 2"
14:00 DJ Omnia
15:30 Автограф-сессия и фото с Андреем Шевченко в фан-зоне каналов "Футбол 1/Футбол 2"
16:00 Трансляции "Турнира легенд"
16:00-16:30 – первый полуфинал
16:45-17:15 – второй полуфинал
17:30-18:00 – матч за третье место
18:15-18:45 – финал.
20:00 Голландский диджей Kill The Buzz
21:30 Голландский диджей Hardwell