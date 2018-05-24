Первый тайм

- И сразу по завершении основного времени первого тайма звучит свисток на перерыв. "Вольфсбург" и "Лион" в финале женской Лиги чемпионов пока играют между собой вничью 0:0. Оба клуба всё же в первую очередь думают об обороне собственных ворот, немецкий клуб даже больше настроен играть от обороны, но и "Лион" за весь тайм по сути имел только один более-менее неплохой момент после углового. Будем надеяться, что второй тайм у нас уже получится более весёлым и мы с вами увидим забитые мячи.

44' И ещё один заброс из центра поля в штрафную площадь "Вольфсбурга". Мяч полетел на левый угол штрафной площади, Ле Сомме уже тянулась к мячу и по сути удар не получился, Шульт мяч конечно же спокойно забрала в руки.

43' Форварды "Вольфсбурга" играют временами довольно глубоко и сейчас уже обороне "Лиона" просто так мяч покатать никак не получается.

42' Мажри пробила по воротам из-за пределов штрафной площади, Фишер приняла мяч на себя.

41' Фишер от своей штрафной площади забросила мяч на Пайор, как раз сейчас форвард "Вольфсбурга" сбросила мяч вперёд, но никто из партнёров поддержать её не успел.

40' Есть у игроков "Вольфсбурга" и ошибки в передачах на ровном месте, но без этого никуда, да и всё же они случаются при попытке как-то обострить ситуацию у штрафной площади соперника.

39' Нужно признать, что оборона "Лиона" работает очень хорошо и зачастую форварды "Вольфсбурга" даже мяч принять не могут.

38' Очередная передача из центра поля последовала в штрафную площадь "Вольфсбурга", на этот раз передачей искали Ле Сомме, но Шульт на выходе сыграла без ошибок и перехватила мяч.

37' Начинается концовка первого тайма, если кто-то сможет забить до перерыва, по такой игре это будет достаточно весомым преимуществом.

36' Сразу "Вольфсбург" попытался провести ответную атаку, однако на этот раз Пайор оказалась в офсайде.

35' С левого фланга уже пошёл заброс в центр штрафной площади "Вольфсбурга", Хегербег в падении головой пробила в угол ворот, но Шульт в прыжке смогла намертво поймать мяч.

34' С левого фланга последовала очередная подача на дальнюю штангу ворот "Вольфсбурга", Шульт уверенно сыграла на выходе и кулаком выбила мяч подальше от своих ворот.

33' Пайор получила мяч на левом углу штрафной площади, но в борьбе с Бати форвард "Вольфсбурга" потеряла мяч, а затем уже сама нарушила правила.

32' Всё быстро меняется в нашем матче, теперь уже видно, что небольшое преимущество по игре есть и у "Вольфсбурга" в последние минуты.

31' Баша оказалась под прессингом на правом фланге у своей штрафной площади и в итоге защитнику "Лиона" пришлось выбивать мяч в аут.

30' Пайор как раз регулярно старается цепляться за мячи впереди, но при этом далеко не всегда у неё есть поддержка от партнёров по команде.

29' Дикенманн с углового выполнила подачу крайне неудачно, мяч полетел во вратарскую и точно в руки Буадди.

28' Хардер выполнила хорошую передачу к штрафной площади с левого фланга на ход Пайор, но Баша успела накрыть соперницу и в подкате выбить мяч на угловой.

27' Блессе в центре поля нарушила правила, но игра в целом у нас не грубая и пока думать о жёлтых карточках конечно же рано.

26' Угловой у ворот "Лиона". Гёсслинг выполнила подачу в центр штрафной площади, игроки французского клуба без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.

25' И вот "Лиону" свою очередную атаку удалось завершить даже ударом по воротам с левого угла штрафной площади, правда удар по итогу для Шульт получился больше разминочным.

24' С правого фланга последовала довольно опасная подача Хегерберг, но Шульт оказалась первой на мяче.

23' Марожан выполнила подачу на дальнюю штангу с углового, игроки "Вольфсбурга" смогли уверенно отбиться при стандарте на этот раз.

22' Мажри получила из центра поля передачу на левый угол штрафной площади, но Блессе здорово сыграла в подкате и выбив мяч на угловой спасла свою команду от серьёзных неприятностей.

21' У "Вольфсбурга" никак в последнее время не получается развить свои атаки, очень хорошо в центре поля "Лион" встречает своего соперника.

20' В Киеве сейчас даже выглянуло солнце перед закатом, оно как раз немного мешает Шульт, игроки "Лиона" могут попробовать этим воспользоваться.

19' Напоминаем, что 26 мая будет уже и мужской финал Лиги чемпионов, далеко не факт, что там начало будет более насыщенным, всё же нервы в такой встрече и цена ошибки высоки.

18' Анри попыталась пробить по воротам немецкого клуба на этот раз, но на пути мяча оказался защитник "Вольфсбурга".

17' "Лион" всё же чаще атаки завершает ударами по воротам, постепенно уже появляется и определённая опасность у ворот Шульт.

16' Марожан с углового выполнила подачу к линии вратарской, вновь после борьбы был удачный рикошет для игрока "Лиона", Бронз пробила по воротам из центра штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

15' Грэм-Хансен удачно сыграла в подкате на левом фланге и выбила мяч на угловой после попытки опасно прострелить в штрафную площадь "Вольфсбурга".

14' Темп матча у нас достаточно средний сохраняется, как раз "Лион" не хочет торопиться, что же, это право французского клуба.

13' С левого фланга последовала более-менее неплохая подача к линии вратарской, но на этот раз Буадди спокойно сыграла на выходе и забрала мяч.

12' Даже нельзя сказать, что где-то девушкам не хватает техники, в таком то матче, но вот на завершающей стадии атак у всех футболисток пока видна нервозность.

11' Бати при передаче в центре поля очень неудачно обрезалась и "Вольфсбург" едва не провёл опасную контратаку.

10' Из центра поля последовал заброс на ход Хегерберг, но Ада оказалась в офсайде.

9' Много мяч также находится и в центре поля, "Лион" мяч контролирует чуть больше, но толку от этого не очень много.

8' "Вольфсбург" теперь старается прижать "Лион" к своим воротам, видимо всё же сегодня соперники так и будут более-менее на равных играть.

7' Блессе с правого фланга выполнила подачу в центр штрафной площади, Буадди на выходе сыграла не очень удачно, но главный арбитр матча зафиксировал нарушение со стороны Гуннарсдоттир.

6' "Лион" сегодня быть может и является даже большим фаворитом в матче, всё же женская команда у этого клуба действительно неплохая.

5' Со стандарта сразу последовал заброс к линии вратарской и после борьбы мяч удачно отскочил к Анри, которая пробила по воротам, но мяч попал в одну из футболисток "Вольфсбурга".

4' Попп на своей половине поля нарушила правила против Бати. "Лион" готовится к первому более-менее неплохому стандарту.

3' Игра начинается довольно спокойно, обе команды присматриваются друг к другу и спешить никуда не хотят.

2' Матч проходит в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобавновского. Болельщиках на трибунах немало, так что поддержка у девушек также будет.