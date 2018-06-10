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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
3:0
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
53' Желтая карточка
Шельвик Йорген
1:0
61' Гол
Ибрагимович Златан
64' Желтая карточка
Леннон Брукс
2:0
67' Гол
Ибрагимович Златан
69' Желтая карточка
Камара Ола
3:0
77' Гол
Камара Ола
79' Желтая карточка
Сильва Марсело
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Л-А Гэлакси делает замену. Понтиус Крис уходит с поля, а Ariel Lassiter выходит на его замену.
86'
Л-А Гэлакси делает замену. Ибрагимович Златан уходит с поля, а Emmanuel Boateng выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Сильва Марсело получил желтую карточку от судьи
78'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Ruiz выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!

72'
Реал Солт-Лейк делает замену. Brooks Lennon уходит с поля, а Силва Луис выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Камара Ола получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
Желтая карточка
64'
Brooks Lennon получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Шельвик Йорген получил желтую карточку от судьи
49'
Л-А Гэлакси делает замену. Ллетгет Себастьян уходит с поля, а Bradford Jamieson выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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