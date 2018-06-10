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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стубхуб Сентер
3:0
Конец матча
53' Желтая карточкаШельвик Йорген
1:0
61' ГолИбрагимович Златан
64' Желтая карточкаЛеннон Брукс
2:0
67' ГолИбрагимович Златан
69' Желтая карточкаКамара Ола
3:0
77' ГолКамара Ола
79' Желтая карточкаСильва Марсело
|
53'
61'
1:0
64'
67'
2:0
69'
77'
3:0
78'
79'
Состав команд
28
Сиани
Мишель
19
Понтиус
Крис
11
Камара
Ола
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
27
Corey
Baird
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 4 David Romney Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 11 Камара Ола Полузащитник
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Педру Жоау II Полузащитник
- 38 Bradford Jamieson Полузащитник
- 15 Ariel Lassiter Нападающий
- 41 Justin vom Steeg
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I
- 5 Стирс Дэниэл
- 20 Tomas Hilliard-Arce
- Главный тренер: Sigi Schmid
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 23 Сауседо Себастьян Полузащитник
- 27 Corey Baird Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Руиз Защитник
- 13 Nick Besler Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 20 Силва Луис
- 22 Aaron Herrera
- 21 Taylor Peay
- 24 Сперроу Коннор
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 07.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Голден Стэйт Форс ОК
- 03.06.2018 Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Реал Солт-Лейк 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС
- 19.03.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 27.10.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 08.09.2016 Реал Солт-Лейк 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 24.04.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 20.09.2015 Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 15.07.2015 Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок
- 28.05.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 07.05.2015 Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 10.11.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 02.11.2014 Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 13.07.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 23.03.2014 Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 09.03.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 08.11.2013 Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 04.11.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 18.08.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 09.06.2013 Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 28.04.2013 Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|3.
|Коламбус Крю
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|2
|4
|28 - 15
|23
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|5
|4
|25 - 21
|23
|6.
|Орландо Сити
|14
|6
|1
|7
|24 - 28
|19
|7.
|Чикаго Файр
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|8.
|Филадельфия Юнион
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Торонто
|13
|4
|2
|7
|19 - 23
|14
|10.
|Монреаль Импакт
|15
|4
|0
|11
|15 - 31
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|7
|3
|4
|29 - 24
|24
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|5.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|1
|7
|19 - 29
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|14
|6
|3
|5
|29 - 21
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|1
|8
|17 - 26
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|2
|3
|9
|22 - 29
|9
|12.
|Колорадо Рэпидс
|13
|2
|2
|9
|14 - 24
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Л-А Гэлакси делает замену. Понтиус Крис уходит с поля, а Ariel Lassiter выходит на его замену.
86'
Л-А Гэлакси делает замену. Ибрагимович Златан уходит с поля, а Emmanuel Boateng выходит на его замену.
79'
Сильва Марсело получил желтую карточку от судьи
78'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Ruiz выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
72'
Реал Солт-Лейк делает замену. Brooks Lennon уходит с поля, а Силва Луис выходит на его замену.
69'
Камара Ола получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
64'
Brooks Lennon получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
53'
Шельвик Йорген получил желтую карточку от судьи
49'
Л-А Гэлакси делает замену. Ллетгет Себастьян уходит с поля, а Bradford Jamieson выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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