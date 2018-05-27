Стадион: Люнгбю Зрители: 5121
1:2
Конец матча
5' Желтая карточкаЭрнсков Мартин
23' Желтая карточкаMohamed Alimou Diarra
37' Желтая карточкаMorten Brander Knudsen
0:0
57' Не забитый пенальтиШала Херолинд
62' Желтая карточкаШала Херолинд
0:1
71' ГолLucas Jensen
75' Желтая карточкаBenjamin Lund
1:1
80' ГолКьяер Йеппе
1:2
90' ГолАндерсон Микаэль
90' Желтая карточкаХебо Матиас
90' Красная карточкаЛамб Микаэл
Второй тайм
95'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вендсиссель вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
95'
Ламб Микаэл получает красную карточку за не спортивное поведение
95'
Ламб Микаэл нарушает правила. Риис Кристиан пострадал
94'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю подал угловой справа.
94'
ШТАНГА! Пробил головой Фосгаард Лассе прямо в каркас ворот!
94'
Emilio Simonsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Судья сигнализирует, что Benjamin Lund из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
94'
Рефери не любит споров - именно за это Хебо Матиас сейчас получил желтую
92'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
92'
92'
Morten Brander Knudsen сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Андерсон Микаэль изменил счет на табло!
92'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Nicolai Floe пострадал.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Yao Dieudonne из команды Вендсиссель в офсайде
90'
90'
90'
90'
89'
89'
89'
89'
Хебо Матиас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
89'
88'
После удара головой, который сделал Йеспер Чристджансен мяч выносится вратарем на угловой
88'
88'
Судья сигнализирует, что Yao Dieudonne из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emilio Simonsen
88'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 5121 болельщиков
87'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Отличные скиллы показывает Moses Opondo, обводя своих соперников
87'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
86'
86'
86'
86'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Тактическая замена. Lucas Jensen уходит с поля и его заменяет Andreas Kaltoft
85'
85'
85'
Отличные скиллы показывает Оджо Ким, обводя своих соперников
85'
85'
84'
Опасность предотвращена - Gustav Marcussen из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
84'
Игроки ФК "Вендсиссель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
84'
84'
Jakob Hjorth предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
84'
84'
Хебо Матиас из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
83'
83'
83'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
83'
83'
82'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
82'
Benjamin Lund выбил мяч подальше от ворот.
82'
Опасность предотвращена - Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
82'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
82'
Фосгаард Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
Ламб Микаэл выбил мяч подальше от ворот.
81'
81'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Оджо Ким сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Кьяер Йеппе изменил счет на табло!
80'
80'
Хебо Матиас из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
80'
80'
80'
79'
Ламб Микаэл нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
79'
79'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Gustav Marcussen оказался на газоне.
78'
78'
Jakob Hjorth выбил мяч подальше от ворот.
78'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
77'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
76'
Хорошую попытку сделал Emilio Simonsen. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Опасность предотвращена - Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
76'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
75'
Benjamin Lund тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
75'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
74'
Тактическая замена. Матиас Таубер уходит с поля и его заменяет Оджо Ким
74'
74'
74'
Kevin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Jakob Hjorth выбил мяч подальше от ворот.
73'
Отличный гол забил Lucas Jensen
73'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
73'
71'
Риис Кристиан сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Lucas Jensen изменил счет на табло!
71'
Риис Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
71'
71'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
70'
70'
70'
Риис Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
69'
Судья сигнализирует, что Риис Кристиан из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Йеспер Чристджансен
69'
Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emilio Simonsen
69'
Отличные скиллы показывает Андерсон Микаэль, обводя своих соперников
69'
Хорошую попытку сделал Ламб Микаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Тактическая замена. Шала Херолинд уходит с поля и его заменяет Emilio Simonsen
67'
Тактическая замена. Джеппе Брандруп уходит с поля и его заменяет Фосгаард Лассе
66'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю играет слишком грубо. Yao Dieudonne оказался на газоне.
66'
Опасность предотвращена - Benjamin Lund из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
66'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
66'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
64'
Хорошую попытку сделал Lucas Jensen. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
63'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
63'
63'
63'
Шала Херолинд выбил мяч подальше от ворот.
63'
63'
63'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Mikkel Frankoch навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Шала Херолинд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
62'
Судья свистит. Шала Херолинд атаковал сзади соперника. Это Morten Brander Knudsen заработал своей команде штрафной
62'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
61'
Yao Dieudonne из команды Вендсиссель в офсайде
61'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Moses Opondo из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
61'
61'
Kevin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
60'
Тактическая замена. Marcus Solberg уходит с поля и его заменяет Yao Dieudonne
60'
Судья сигнализирует, что Marcus Solberg из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Эрнсков Мартин
60'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
59'
59'
59'
59'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Marcus Solberg из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
58'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Отличные скиллы показывает Moses Opondo, обводя своих соперников
58'
57'
57'
Какой промах! Kevin Tshiembe имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
57'
57'
Nicolai Floe отбил мяч на угловой после удара Шала Херолинд из штрафной площади.
57'
СПАСЕНО - Шала Херолинд пробил пенальти, но Nicolai Floe отбивает!
56'
ПЕНАЛЬТИ - Jakob Hjorth из команды Вендсиссель привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Йеспер Чристджансен.
56'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
56'
55'
55'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
Lucas Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Опасность предотвращена - Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
53'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
53'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель подал угловой справа.
53'
Андерсен Миккель отбил мяч на угловой после удара Lucas Jensen из штрафной площади.
53'
52'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
52'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
51'
Хебо Матиас бьет со штрафного в створ, но Nicolai Floe держит все под контролем
51'
Судья сигнализирует, что Jakob Hjorth из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
50'
50'
50'
Шанс! Джеппе Брандруп из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
50'
50'
Mikkel Frankoch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Отличные скиллы показывает Шала Херолинд, обводя своих соперников
50'
Плохо сыграл Jakob Hjorth - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
48'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Судья сигнализирует, что Kevin Tshiembe из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Marcus Solberg
47'
46'
Marcus Solberg из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
46'
Тактическая замена. Brandao уходит с поля и его заменяет Jakob Hjorth
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Люнгбю играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Brandao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
47'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
46'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
45'
45'
45'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
44'
Отличный пас сделал Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Эрнсков Мартин
43'
43'
43'
Шанс! Риис Кристиан из команды Вендсиссель пробил головой, но мимо
43'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель подал угловой справа.
42'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
41'
41'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
41'
Джеппе Брандруп наказан за толчок Андерсон Микаэль
41'
ШАНС! Джеппе Брандруп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
40'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
39'
Шала Херолинд из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
39'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
39'
38'
Morten Brander Knudsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Отличные скиллы показывает Kevin Tshiembe, обводя своих соперников
37'
Morten Brander Knudsen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
37'
Судья свистит. Morten Brander Knudsen атаковал сзади соперника. Это Эрнсков Мартин заработал своей команде штрафной
37'
36'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Moses Opondo
36'
36'
35'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
35'
35'
Marcus Solberg из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
34'
34'
Опасность предотвращена - Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
32'
32'
Риис Кристиан из команды Вендсиссель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
32'
32'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Morten Brander Knudsen выбил мяч подальше от ворот.
31'
31'
Отличный пас сделал Хебо Матиас из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
29'
Ламб Микаэл выбил мяч подальше от ворот.
28'
28'
Brandao возвращается на поле, всё в порядке.
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Brandao получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
27'
Brandao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Йеспер Чристджансен бьет ножницами в створ ворот, но Nicolai Floe не дал случится отличному голу!
26'
26'
Ламб Микаэл нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
26'
25'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю в офсайде
25'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Ламб Микаэл бьет со штрафного в створ, но Nicolai Floe держит все под контролем
23'
Мохамед Алиму Диарра сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
23'
Судья свистит. Мохамед Алиму Диарра атаковал сзади соперника. Это Эрнсков Мартин заработал своей команде штрафной
22'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
22'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
22'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Mikkel Frankoch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
21'
Матиас Таубер из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
21'
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Nicolai Floe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
19'
Мохамед Алиму Диарра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
19'
19'
Moses Opondo выбил мяч подальше от ворот.
18'
Эрнсков Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
17'
16'
16'
Риис Кристиан из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
16'
15'
Эрнсков Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Отличные скиллы показывает Йеспер Чристджансен, обводя своих соперников
14'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
14'
Хебо Матиас из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
14'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Kevin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
13'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
12'
Moses Opondo из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
12'
Отличный пас сделал Kevin Tshiembe из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Marcus Solberg из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
10'
10'
Morten Brander Knudsen выбил мяч подальше от ворот.
9'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
9'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Lucas Jensen и Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель.
9'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
9'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
8'
8'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
8'
Отличные скиллы показывает Lucas Jensen, обводя своих соперников
7'
5'
Эрнсков Мартин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
5'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Moses Opondo
5'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
5'
5'
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
4'
4'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
Отличные скиллы показывает Андерсон Микаэль, обводя своих соперников
3'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
3'
3'
2'
2'
2'
Mikkel Frankoch выбил мяч подальше от ворот.
2'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вендсиссель". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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