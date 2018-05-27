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Стадион: Зрители: 5121
Люнгбю
1:2
Конец матча
Вендсиссель
0'
5' Желтая карточка
Эрнсков Мартин
23' Желтая карточка
Mohamed Alimou Diarra
37' Желтая карточка
Morten Brander Knudsen
0:0
57' Не забитый пенальти
Шала Херолинд
62' Желтая карточка
Шала Херолинд
0:1
71' Гол
Lucas Jensen
75' Желтая карточка
Benjamin Lund
1:1
80' Гол
Кьяер Йеппе
1:2
90' Гол
Андерсон Микаэль
90' Желтая карточка
Хебо Матиас
90' Красная карточка
Ламб Микаэл
90'+5
Второй тайм
95'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вендсиссель вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
95'
Ламб Микаэл получает красную карточку за не спортивное поведение
Фол, нарушение
95'
Ламб Микаэл нарушает правила. Риис Кристиан пострадал

Угловой
94'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю подал угловой справа.
94'
ШТАНГА! Пробил головой Фосгаард Лассе прямо в каркас ворот!
94'
Emilio Simonsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Benjamin Lund из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
Желтая карточка
94'
Рефери не любит споров - именно за это Хебо Матиас сейчас получил желтую
92'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
92'
Хебо Матиас выбил мяч подальше от ворот.
92'
Morten Brander Knudsen сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Андерсон Микаэль изменил счет на табло!
92'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
91'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю опасно и грубо сыграл. Nicolai Floe пострадал.
91'
Оджо Ким из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Yao Dieudonne из команды Вендсиссель в офсайде
90'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
90'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
90'
Jakob Hjorth выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
89'
Benjamin Lund выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Оджо Ким из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
89'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
89'
Хебо Матиас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Угловой
89'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
88'
После удара головой, который сделал Йеспер Чристджансен мяч выносится вратарем на угловой
88'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Yao Dieudonne из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emilio Simonsen
88'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 5121 болельщиков
87'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Отличные скиллы показывает Moses Opondo, обводя своих соперников
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
86'
Jakob Hjorth выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
86'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Тактическая замена. Lucas Jensen уходит с поля и его заменяет Andreas Kaltoft
85'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Benjamin Lund выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Отличные скиллы показывает Оджо Ким, обводя своих соперников
85'
Мохамед Алиму Диарра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
84'
Опасность предотвращена - Gustav Marcussen из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
84'
Игроки ФК "Вендсиссель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Jakob Hjorth выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Хебо Матиас из команды Люнгбю подал угловой слева.
84'
Jakob Hjorth предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
84'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хебо Матиас из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
83'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
83'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
83'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
83'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
82'
Benjamin Lund выбил мяч подальше от ворот.
82'
Опасность предотвращена - Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
82'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
82'
Фосгаард Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ламб Микаэл выбил мяч подальше от ворот.
81'
Jakob Hjorth выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Оджо Ким сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Кьяер Йеппе изменил счет на табло!
80'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Хебо Матиас из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
79'
Ламб Микаэл нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
79'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Gustav Marcussen оказался на газоне.
78'
Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе
78'
Jakob Hjorth выбил мяч подальше от ворот.
78'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
76'
Хорошую попытку сделал Emilio Simonsen. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Опасность предотвращена - Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
76'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
Желтая карточка
75'
Benjamin Lund тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
75'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
74'
Тактическая замена. Матиас Таубер уходит с поля и его заменяет Оджо Ким
74'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Угловой
74'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель подал угловой слева.
74'
Kevin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Jakob Hjorth выбил мяч подальше от ворот.
73'
Отличный гол забил Lucas Jensen
73'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
73'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
71'
Риис Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Lucas Jensen изменил счет на табло!
71'
Риис Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
71'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
71'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
70'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
Угловой
70'
Хебо Матиас из команды Люнгбю подал угловой слева.
70'
Риис Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Риис Кристиан из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Йеспер Чристджансен
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emilio Simonsen
69'
Отличные скиллы показывает Андерсон Микаэль, обводя своих соперников
69'
Хорошую попытку сделал Ламб Микаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Люнгбю
67'
Тактическая замена. Шала Херолинд уходит с поля и его заменяет Emilio Simonsen
67'
Тактическая замена. Джеппе Брандруп уходит с поля и его заменяет Фосгаард Лассе
Фол, нарушение
66'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю играет слишком грубо. Yao Dieudonne оказался на газоне.
66'
Опасность предотвращена - Benjamin Lund из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
66'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
66'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Хорошую попытку сделал Lucas Jensen. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
63'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
63'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Benjamin Lund выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Шала Херолинд выбил мяч подальше от ворот.
63'
Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе
63'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
63'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Mikkel Frankoch навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Шала Херолинд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Шала Херолинд атаковал сзади соперника. Это Morten Brander Knudsen заработал своей команде штрафной
62'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
61'
Yao Dieudonne из команды Вендсиссель в офсайде
61'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Moses Opondo из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
61'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
61'
Kevin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
60'
Тактическая замена. Marcus Solberg уходит с поля и его заменяет Yao Dieudonne
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Marcus Solberg из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Эрнсков Мартин
60'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
59'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
59'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
59'
Удар от ворот произведет Люнгбю
59'
Хебо Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Marcus Solberg из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Отличные скиллы показывает Moses Opondo, обводя своих соперников
58'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
57'
Какой промах! Kevin Tshiembe имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
57'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
57'
Nicolai Floe отбил мяч на угловой после удара Шала Херолинд из штрафной площади.
Описание гола
57'
СПАСЕНО - Шала Херолинд пробил пенальти, но Nicolai Floe отбивает!
Фол, нарушение
56'
ПЕНАЛЬТИ - Jakob Hjorth из команды Вендсиссель привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Йеспер Чристджансен.
56'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
56'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
55'
Jakob Hjorth выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Lucas Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хебо Матиас выбил мяч подальше от ворот.
53'
Опасность предотвращена - Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
53'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
53'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель подал угловой справа.
53'
Андерсен Миккель отбил мяч на угловой после удара Lucas Jensen из штрафной площади.
53'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
52'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
52'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
Вендсиссель совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Хебо Матиас бьет со штрафного в створ, но Nicolai Floe держит все под контролем
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Jakob Hjorth из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
50'
Хебо Матиас выбил мяч подальше от ворот.
50'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
50'
Шанс! Джеппе Брандруп из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
50'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
50'
Mikkel Frankoch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Отличные скиллы показывает Шала Херолинд, обводя своих соперников
50'
Плохо сыграл Jakob Hjorth - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
48'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Kevin Tshiembe из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Marcus Solberg
47'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Marcus Solberg из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Вендсиссель совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Brandao уходит с поля и его заменяет Jakob Hjorth
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Люнгбю играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Brandao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
46'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
45'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель подал угловой слева.
45'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
44'
Отличный пас сделал Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Эрнсков Мартин
43'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Люнгбю
43'
Шанс! Риис Кристиан из команды Вендсиссель пробил головой, но мимо
Угловой
43'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель подал угловой справа.
42'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
41'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
41'
Джеппе Брандруп наказан за толчок Андерсон Микаэль
41'
ШАНС! Джеппе Брандруп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
40'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Шала Херолинд из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
39'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
39'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
38'
Morten Brander Knudsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Отличные скиллы показывает Kevin Tshiembe, обводя своих соперников
Желтая карточка
37'
Morten Brander Knudsen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Morten Brander Knudsen атаковал сзади соперника. Это Эрнсков Мартин заработал своей команде штрафной
37'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Moses Opondo
36'
Benjamin Lund выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хебо Матиас выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
35'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю в офсайде
35'
Хебо Матиас выбил мяч подальше от ворот.
35'
Marcus Solberg из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Вендсиссель совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Benjamin Lund выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Опасность предотвращена - Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Gustav Marcussen, обводя своих соперников
32'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Риис Кристиан из команды Вендсиссель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
32'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Morten Brander Knudsen выбил мяч подальше от ворот.
31'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
31'
Отличный пас сделал Хебо Матиас из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
29'
Ламб Микаэл выбил мяч подальше от ворот.
28'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
Травма, повреждение
28'
Brandao возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Brandao получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Травма, повреждение
27'
Brandao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Йеспер Чристджансен бьет ножницами в створ ворот, но Nicolai Floe не дал случится отличному голу!
Угловой
26'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
26'
Ламб Микаэл нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
26'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Офсайд
25'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю в офсайде
25'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Ламб Микаэл бьет со штрафного в створ, но Nicolai Floe держит все под контролем
Желтая карточка
23'
Мохамед Алиму Диарра сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Мохамед Алиму Диарра атаковал сзади соперника. Это Эрнсков Мартин заработал своей команде штрафной
22'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
22'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
22'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Mikkel Frankoch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
21'
Матиас Таубер из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Матиас Таубер выбил мяч подальше от ворот.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Nicolai Floe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
19'
Хебо Матиас из команды Люнгбю подал угловой слева.
19'
Мохамед Алиму Диарра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
19'
Мохамед Алиму Диарра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Матиас Таубер выбил мяч подальше от ворот.
19'
Moses Opondo выбил мяч подальше от ворот.
18'
Эрнсков Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Benjamin Lund выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
17'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Люнгбю
16'
Риис Кристиан из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
16'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель подал угловой слева.
15'
Эрнсков Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
15'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Отличные скиллы показывает Йеспер Чристджансен, обводя своих соперников
14'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
14'
Хебо Матиас из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Kevin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
13'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
12'
Moses Opondo из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
12'
Отличный пас сделал Kevin Tshiembe из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Marcus Solberg из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Morten Brander Knudsen выбил мяч подальше от ворот.
9'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
9'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Lucas Jensen и Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель.
9'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
9'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
8'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
8'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
8'
Отличные скиллы показывает Lucas Jensen, обводя своих соперников
7'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
5'
Эрнсков Мартин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Moses Opondo
5'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
5'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
4'
Мохамед Алиму Диарра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
3'
Удар от ворот произведет Люнгбю
3'
Отличные скиллы показывает Андерсон Микаэль, обводя своих соперников
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
3'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Benjamin Lund выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Матиас Таубер выбил мяч подальше от ворот.
2'
Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе
2'
Mikkel Frankoch выбил мяч подальше от ворот.
2'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вендсиссель". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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