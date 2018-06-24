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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 4417
Олесунн
3:0
Конец матча
Нутодден
0'
1:0
32' Гол
Санднес Роберт
2:0
71' Гол
Агдестейн Торбьерн
3:0
80' Гол в свои ворота
Jonathan Asp
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Олесунн делает замену. Рамстейн Кай уходит с поля, а Haavard Breivik выходит на его замену.
82'
Нутодден делает замену. Pipo Ferreira уходит с поля, а Kjetil Holand Toesse выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Йонатан Асп уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
74'
Олесунн делает замену. Санднес Роберт уходит с поля, а Joergen Hatlehol выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Агдестейн Торбьерн бьет в цель!

67'
Нутодден делает замену. Even Johansen уходит с поля, а Amani Dickson Mbedule выходит на его замену.
63'
Нутодден делает замену. Erland Hustad уходит с поля, а Робсон Джош выходит на его замену.
60'
Олесунн делает замену. Erikson Lima уходит с поля, а Фет Сондре выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Санднес Роберт бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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