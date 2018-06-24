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Стадион: Колор Лайн Зрители: 4417
1:0
32' ГолСанднес Роберт
2:0
71' ГолАгдестейн Торбьерн
3:0
80' Гол в свои воротаJonathan Asp
|
32'
1:0
71'
2:0
80'
3:0
Состав команд
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 4 Наттестад Рагнар Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 20 Санднес Роберт Полузащитник
- 23 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 16 Joergen Hatlehol Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 14 Pape Habib Gueye
- 36 Emil Solnoerdal
- 28 Haavard Breivik
- 32 Joergen Fylling
- Главный тренер: Lars Bohinen
Нутодден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Jonathan Johansson Вратарь
- 2 Even Johansen II Защитник
- 5 Steffen Jensen I Защитник
- 6 Michael Ledger Защитник
- 14 Jonathan Asp Защитник
- 17 Pipo Ferreira Полузащитник
- 8 Henrik Gustavsen Полузащитник
- 11 Martin Holmen Полузащитник
- 9 Martin Brekke Нападающий
- 27 Erland Hustad Нападающий
- 10 Мидтгарден Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Espen Vasby Вратарь
- 4 Martin Strange Защитник
- 18 Робсон Джош Полузащитник
- 20 Amani Dickson Mbedule Нападающий
- 19 Andreas Hoven Нападающий
- 21 Kjetil Holand Toesse
- 3 Jeffrey Perez
- Главный тренер: Kenneth Dokken
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 17.06.2018 Саннес Ульф 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер/Киса ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
- 18.04.2018 Бергсёй 2:1 Олесунн К
- 15.04.2018 Олесунн 4:0 Флурё ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
Нутодден (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Нутодден 1:0 Саннес Ульф ПД
- 03.06.2018 Стрёммен 1:0 Нутодден ПД
- 27.05.2018 Нутодден 0:0 Осане ПД
- 21.05.2018 Улленсакер/Киса 1:2 Нутодден ПД
- 16.05.2018 Ерв 1:0 Нутодден ПД
- 13.05.2018 Нутодден 2:3 Тромсдален ПД
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Нутодден 3:0 Аскер К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
- 22.04.2018 Флурё 1:4 Нутодден ПД
- 18.04.2018 Порс Гренланд 1:2 Нутодден К
- 15.04.2018 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ПД
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Нутодден 1:1 Левангер ПД
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 19.01.2018 Нутодден 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 18.11.2017 Нутодден 5:3 Фредрикстад ПД(
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Согндаль
|0:0
|14
|7
|5
|2
|22 - 13
|26
|3.
|Мьёндален
|13
|7
|4
|2
|15 - 6
|25
|4.
|Викинг
|14
|8
|1
|5
|27 - 21
|25
|5.
|Улленсакер/Киса
|14
|6
|4
|4
|31 - 21
|22
|6.
|Тромсдален
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|7.
|Ерв
|0:0
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|8.
|Конгсвингер
|14
|6
|1
|7
|20 - 23
|19
|9.
|Саннес Ульф
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|10.
|Нутодден
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|11.
|Нест-Сотра
|13
|5
|1
|7
|21 - 22
|16
|12.
|Хам-Кам
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|13.
|Осане
|14
|4
|4
|6
|21 - 27
|16
|14.
|Стрёммен
|14
|4
|1
|9
|21 - 26
|13
|15.
|Левангер
|14
|3
|3
|8
|18 - 29
|12
|16.
|Флурё
|14
|3
|2
|9
|11 - 30
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Олесунн делает замену. Рамстейн Кай уходит с поля, а Haavard Breivik выходит на его замену.
82'
Нутодден делает замену. Pipo Ferreira уходит с поля, а Kjetil Holand Toesse выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Йонатан Асп уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
74'
Олесунн делает замену. Санднес Роберт уходит с поля, а Joergen Hatlehol выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Агдестейн Торбьерн бьет в цель!
67'
Нутодден делает замену. Even Johansen уходит с поля, а Amani Dickson Mbedule выходит на его замену.
63'
Нутодден делает замену. Erland Hustad уходит с поля, а Робсон Джош выходит на его замену.
60'
Олесунн делает замену. Erikson Lima уходит с поля, а Фет Сондре выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Санднес Роберт бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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