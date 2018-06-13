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Стадион:
Палермо
2:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
0:1
5' Гол
Чано Камилло
1:1
45' Гол
Ла Гумина Антонино
80' Желтая карточка
Муравски Радослав
2:1
81' Гол в свои ворота
Терранова Эмануэле
90' Желтая карточка
Фрара Алессандро
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Фрара Алессандро получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Палермо делает замену. Ла Гумина Антонино уходит с поля, а Gabriele Rolando выходит на его замену.
84'
Фрозиноне делает замену. Саммарко Паоло уходит с поля, а Майелло Раффаэле выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Терранова Эмануэле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
80'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи

78'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
76'
Палермо делает замену. Струна Альяж уходит с поля, а Przemyslaw Szyminski выходит на его замену.
68'
Палермо делает замену. Рисполи Андреа уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.
63'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Фрара Алессандро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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