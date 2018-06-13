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Стадион: Ренцо Барбера
0:1
5' ГолЧано Камилло
1:1
45' ГолЛа Гумина Антонино
80' Желтая карточкаМуравски Радослав
2:1
81' Гол в свои воротаТерранова Эмануэле
90' Желтая карточкаФрара Алессандро
|
5'
0:1
45'
1:1
81'
2:1
90'
Состав команд
32
Крайнц
Лука
37
Коне
Мусса
28
Чано
Камилло
Палермо 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 28 Давидович Павел Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 7 Трайковски Александар Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 1 Luca Maniero II
- 32 Andrea Ingegneri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 28 Чано Камилло Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 19 Luca Matarese
- 31 Francesco Verde
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Палермо: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне Серия B
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо Серия B
- 24.04.2016 Фрозиноне 0:2 Палермо Серия A
- 12.12.2015 Палермо 4:1 Фрозиноне Серия A
Палермо
Фрозиноне
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Второй тайм
90'
Фрара Алессандро получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Палермо делает замену. Ла Гумина Антонино уходит с поля, а Gabriele Rolando выходит на его замену.
84'
Фрозиноне делает замену. Саммарко Паоло уходит с поля, а Майелло Раффаэле выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Терранова Эмануэле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
80'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
78'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
76'
Палермо делает замену. Струна Альяж уходит с поля, а Przemyslaw Szyminski выходит на его замену.
68'
Палермо делает замену. Рисполи Андреа уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.
63'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Фрара Алессандро выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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