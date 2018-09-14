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Стадион:
Кеми Кингс
0:2
Второй тайм: 75'
РоПС
0'
0:1
8' Гол
Зенели Эрфан
16' Желтая карточка
Кальюмяэ Марек
65' Желтая карточка
Kristian Heinolainen
0:2
71' Гол
Лаппалайнен Ласси
75'
Второй тайм
72'
Кеми Кингс делает замену. Имери Демир уходит с поля, а Luiyi Laguerre выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Kristian Heinolainen получил желтую карточку от судьи
55'
Кеми Кингс делает замену. Видескуг Адам уходит с поля, а Iiro Vanha выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
РоПС делает замену. Хямяляйнен Юусо уходит с поля, а Jens Geffrard выходит на его замену.
Желтая карточка
16'
Кальюмяэ Марек получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Зенели Эрфан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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