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Стадион: Саувосаарен Урхейлупуисто
0:2
Второй тайм: 75'
0:1
8' ГолЗенели Эрфан
16' Желтая карточкаКальюмяэ Марек
65' Желтая карточкаKristian Heinolainen
0:2
71' ГолЛаппалайнен Ласси
|
8'
0:1
16'
71'
0:2
Состав команд
22
Имери
Демир
18
Мякеля
Юхо
Кеми Кингс 4-4-2
- Основной состав
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 33 Henrik Oelander Защитник
- 29 Victor Shevcenco Защитник
- 5 Jean-Felix Somay Защитник
- 3 Kristian Heinolainen Защитник
- 21 Ville Moilanen Полузащитник
- 26 Кальюмяэ Марек Полузащитник
- 22 Имери Демир Полузащитник
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- 32 Себастьян Рускулледа Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Husein Demiri Нападающий
- 19 Iiro Vanha
- 23 Kaapo Lepojaervi
- 13 Ugur Ozder
- 16 Henri Korkeamaeki
- 1 Tatu Kujanpaeae
- 8 Luiyi Laguerre
- Главный тренер: David Hannah
РоПС 4-3-3
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 11 Агналдо Жуниор Защитник
- 13 Lassi Jarvenpaa Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 7 Горозия Георгий Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 87 Кокко Александр Нападающий
- 8 Зенели Эрфан Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Simo Roiha Полузащитник
- 26 Fugo Segawa
- 12 Juhani Kangas
- 22 Rasmus Degerman
- 6 Juho Hyvaerinen
- 18 Veka Pyyny
- 5 Jens Geffrard
- Главный тренер: Toni Koskela
Предыдущие игры
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 31.08.2018 ТПС 4:1 Кеми Кингс В
- 25.08.2018 Кеми Кингс 0:0 СИК В
- 19.08.2018 ХИК 0:0 Кеми Кингс В
- 12.08.2018 КуПС 3:1 Кеми Кингс В
- 05.08.2018 Лахти 1:1 Кеми Кингс В
- 29.07.2018 Кеми Кингс 3:2 КуПС В
- 22.07.2018 Ильвес 2:0 Кеми Кингс В
- 14.07.2018 Кеми Кингс 1:1 Хонка В
- 07.07.2018 ТПС 3:2 Кеми Кингс В
- 04.07.2018 ХИК 2:0 Кеми Кингс В
- 30.06.2018 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс В
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Кеми Кингс 1:0 СИК В
- 12.06.2018 Интер Турку 1:0 Кеми Кингс В
- 02.06.2018 Кеми Кингс 0:0 Лахти В
- 26.05.2018 КуПС 2:3 Кеми Кингс В
- 22.05.2018 Кеми Кингс 0:2 Ильвес В
- 18.05.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 13.05.2018 Кеми Кингс 2:2 ТПС В
РоПС (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 31.08.2018 РоПС 2:1 Хонка В
- 25.08.2018 Интер Турку 0:0 РоПС В
- 20.08.2018 Лахти 1:2 РоПС В
- 12.08.2018 РоПС 1:0 Мариехамн В
- 04.08.2018 ХИК 2:2 РоПС В
- 26.07.2018 РоПС 0:1 Интер Турку В
- 21.07.2018 РоПС 1:0 СИК В
- 09.07.2018 СИК 2:1 РоПС В
- 04.07.2018 РоПС 2:0 Ильвес В
- 30.06.2018 Хонка 2:2 РоПС В
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС В
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 РоПС 1:2 ХИК В
- 26.05.2018 Интер Турку 3:3 РоПС В
- 18.05.2018 Лахти 0:0 РоПС В
- 13.05.2018 РоПС 2:0 КуПС В
- 07.05.2018 Ильвес 1:0 РоПС В
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
Последние игры между собой
Кеми Кингс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
РоПС: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС Вейккауслига
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс Кубок
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс Вейккауслига
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС Вейккауслига
- 29.04.2017 РоПС 3:1 Кеми Кингс Вейккауслига
- 01.03.2017 РоПС 1:1 Кеми Кингс Кубок
- 20.08.2016 Кеми Кингс 3:1 РоПС Вейккауслига
- 10.08.2016 РоПС 5:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 23.06.2016 Кеми Кингс 0:2 РоПС Вейккауслига
- 16.02.2016 Кеми Кингс 1:1 РоПС Кубок лиги
- 05.08.2010 Кеми Кингс 0:0 РоПС Икконен
- 30.06.2010 РоПС 4:1 Кеми Кингс Икконен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|26
|18
|5
|3
|48 - 18
|59
|2.
|РоПС
|1:0
|27
|15
|7
|5
|35 - 18
|52
|3.
|КуПС
|27
|13
|5
|9
|45 - 33
|44
|4.
|Хонка
|27
|11
|11
|5
|42 - 30
|44
|5.
|Ильвес
|26
|11
|7
|8
|37 - 34
|40
|6.
|ВПС
|27
|9
|11
|7
|32 - 32
|38
|7.
|Лахти
|26
|8
|12
|6
|26 - 24
|36
|8.
|Интер Турку
|26
|8
|8
|10
|30 - 37
|32
|9.
|СИК
|27
|7
|6
|14
|25 - 32
|27
|10.
|Мариехамн
|27
|6
|5
|16
|29 - 52
|23
|11.
|ТПС
|27
|5
|7
|15
|27 - 43
|22
|12.
|Кеми Кингс
|0:1
|27
|4
|6
|17
|24 - 47
|18
Второй тайм
72'
Кеми Кингс делает замену. Имери Демир уходит с поля, а Luiyi Laguerre выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
65'
Kristian Heinolainen получил желтую карточку от судьи
55'
Кеми Кингс делает замену. Видескуг Адам уходит с поля, а Iiro Vanha выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
РоПС делает замену. Хямяляйнен Юусо уходит с поля, а Jens Geffrard выходит на его замену.
16'
Кальюмяэ Марек получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Зенели Эрфан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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