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Стадион:
Чуньцинь Лифан
1:0
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
5' Желтая карточка
Динь Цзе
1:0
21' Гол
Кардек Алан
31' Желтая карточка
Hao Chen III
82' Желтая карточка
Синьли Пэн
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Чуньцинь Лифан вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Опасность предотвращена - Цао Гу из команды Хэнань Цзянье вступил в отбор удачно
95'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
95'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
95'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
94'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
93'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
93'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
93'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Тактическая замена. Hao Chen уходит с поля и его заменяет Ма Ксянгью
93'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
91'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Шангуань Ван наказан за толчок Инь Цуняо
90'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Бассогог Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
88'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
87'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Синьли Пэн уходит с поля и его заменяет Цуй Юнчжэ
87'
Zhao Ke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Cheng Long из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
85'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
85'
Шангуань Ван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Ваш Те Рикарду наказан за толчок Джиазе Танг
83'
Тактическая замена. Fei Wang уходит с поля и его заменяет Cheng Long
82'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
82'
Синьли Пэн возвращается на поле.
82'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Матч возобновлен
82'
Матч возобновлен
Желтая карточка
82'
Синьли Пэн получает желтую карточку за неспортивное поведение
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Синьли Пэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
81'
Синьли Пэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Hao Chen нанес удар головой, но Денг Ксяофей спокойно отбил мяч.
Угловой
80'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
79'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
79'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
79'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
77'
Назначен штрафной. Пострадал Kuo Yang, его свалил Fernando Conceicao.
77'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
Угловой
76'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
76'
Шангуань Ван мяч отрикошетил от ворот
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Хэнань Цзянье делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
75'
Тактическая замена. Wei Long уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
Фол, нарушение
74'
Кардек Алан задерживает мяч рукой
74'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье направляет мяч в штрафную площадку, но Денг Ксяофей выбегает и ловит мяч
Офсайд
73'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье в офсайде
73'
Wei Long делает длинную передачу вперед
73'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Матч возобновлен
73'
Hao Luo получил травму и заменен. Лей Чен выходит на поле.
Травма, повреждение
71'
Hao Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Fei Wang из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
69'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
69'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
69'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
69'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
68'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
68'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Цзин Фэн уходит с поля и его заменяет Инь Цуняо
Фол, нарушение
67'
Hao Chen наказан за толчок Кардек Алан
67'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
67'
Ваш Те Рикарду не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
66'
Синьли Пэн наказан за толчок Fei Wang
66'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Офсайд
65'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
64'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
63'
Ву Ян из команды Хэнань Цзянье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
63'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Fernando Conceicao оказался на газоне.
62'
Цзин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
61'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
57'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Wei Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Травма, повреждение
56'
Кардек Алан возвращается на поле.
56'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Травма, повреждение
54'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Fernando Conceicao пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем
Фол, нарушение
52'
Wei Long наказан за толчок Фернандиньо Луис III
52'
Хорошую попытку сделал Ваш Те Рикарду. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
51'
Кардек Алан наказан за толчок Ву Ян
51'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
51'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Hao Chen
50'
Оливио да Роса Иво нанес удар головой, но Денг Ксяофей спокойно отбил мяч.
49'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Zhao Ke
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Fei Wang
47'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
47'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
46'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Чуньцинь Лифан играла лучше в этом тайме.
Фол, нарушение
46'
Wei Long наказан за толчок Кардек Алан
46'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
45'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
44'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Угловой
44'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
44'
Денг Ксяофей отбил мяч на угловой после удара Hao Chen из штрафной площади.
43'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
43'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
42'
Ваш Те Рикарду решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
41'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Wei Long
40'
Кардек Алан нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
39'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
39'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
37'
Оливио да Роса Иво не смог попасть в створ ударом издали
36'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
36'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Плохо сыграл Денг Ксяофей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
33'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
32'
Фернандиньо Луис III бьет со штрафного в створ, но Ву Ян держит все под контролем
Желтая карточка
31'
Hao Chen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
31'
Назначен штрафной. Пострадал Fernando Conceicao, его свалил Hao Chen.
31'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
31'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Опасность предотвращена - Wei Long из команды Хэнань Цзянье вступил в отбор удачно
30'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
29'
Fernando Conceicao наказан за толчок Hao Chen
29'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Бассогог Кристиан наказан за толчок Джиазе Танг
Угловой
27'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
27'
Матч возобновлен
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
24'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
24'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
21'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГОООООЛ - Кардек Алан Чуньцинь Лифан забивает ударом головой
21'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
21'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
20'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
18'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
18'
Опасность предотвращена - Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан вступил в отбор удачно
17'
Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан, обводя своих соперников
17'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
Офсайд
17'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
16'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
15'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Угловой
14'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
14'
Штрафной исполнил Fernando Conceicao, после его удара Ву Ян сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Hao Chen из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
12'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
12'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
12'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
11'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Kuo Yang
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Ваш Те Рикарду оказался на газоне.
9'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Ву Ян не дал случится голу! Цзин Фэн должен был забивать, но Ву Ян сделал отличный сейв
9'
Zhao Ke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
9'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье опасно и грубо сыграл. Fernando Conceicao пострадал.
7'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Офсайд
7'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье в офсайде
6'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
5'
Динь Цзе получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Fei Wang
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
Хорошую попытку сделал Синьли Пэн. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
3'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
3'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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