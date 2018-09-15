Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
1:0
Конец матча
5' Желтая карточкаДинь Цзе
1:0
21' ГолКардек Алан
31' Желтая карточкаHao Chen III
82' Желтая карточкаСиньли Пэн
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Чуньцинь Лифан вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
95'
Опасность предотвращена - Цао Гу из команды Хэнань Цзянье вступил в отбор удачно
95'
95'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
95'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
94'
94'
93'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
93'
93'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Тактическая замена. Hao Chen уходит с поля и его заменяет Ма Ксянгью
93'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Шангуань Ван наказан за толчок Инь Цуняо
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Бассогог Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
88'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
87'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
87'
Тактическая замена. Синьли Пэн уходит с поля и его заменяет Цуй Юнчжэ
87'
Zhao Ke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Судья сигнализирует, что Cheng Long из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
85'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
85'
Шангуань Ван нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
83'
Ваш Те Рикарду наказан за толчок Джиазе Танг
83'
Тактическая замена. Fei Wang уходит с поля и его заменяет Cheng Long
82'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Синьли Пэн возвращается на поле.
82'
82'
Матч возобновлен
82'
Матч возобновлен
82'
Синьли Пэн получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Синьли Пэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Синьли Пэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Hao Chen нанес удар головой, но Денг Ксяофей спокойно отбил мяч.
80'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
79'
79'
79'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
79'
78'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Назначен штрафной. Пострадал Kuo Yang, его свалил Fernando Conceicao.
77'
76'
76'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
76'
Шангуань Ван мяч отрикошетил от ворот
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
75'
Хэнань Цзянье делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
75'
Тактическая замена. Wei Long уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
74'
Кардек Алан задерживает мяч рукой
74'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье направляет мяч в штрафную площадку, но Денг Ксяофей выбегает и ловит мяч
73'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье в офсайде
73'
Wei Long делает длинную передачу вперед
73'
73'
Матч возобновлен
71'
Hao Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
70'
Судья сигнализирует, что Fei Wang из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
69'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
69'
69'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
69'
68'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
68'
67'
Hao Chen наказан за толчок Кардек Алан
67'
67'
Ваш Те Рикарду не смог попасть в створ ударом издали
66'
Синьли Пэн наказан за толчок Fei Wang
66'
65'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
64'
64'
63'
Ву Ян из команды Хэнань Цзянье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
63'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Fernando Conceicao оказался на газоне.
62'
Цзин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
61'
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
59'
58'
57'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
57'
Wei Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
56'
Кардек Алан возвращается на поле.
56'
56'
55'
Матч возобновлен
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
54'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
53'
53'
Fernando Conceicao пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем
52'
Wei Long наказан за толчок Фернандиньо Луис III
52'
Хорошую попытку сделал Ваш Те Рикарду. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Кардек Алан наказан за толчок Ву Ян
51'
51'
51'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Hao Chen
50'
Оливио да Роса Иво нанес удар головой, но Денг Ксяофей спокойно отбил мяч.
49'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
49'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Zhao Ke
48'
Судья сигнализирует, что Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Fei Wang
47'
47'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Чуньцинь Лифан играла лучше в этом тайме.
46'
Wei Long наказан за толчок Кардек Алан
46'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
45'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
44'
44'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
44'
Денг Ксяофей отбил мяч на угловой после удара Hao Chen из штрафной площади.
43'
43'
42'
42'
Ваш Те Рикарду решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
41'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
41'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Wei Long
40'
Кардек Алан нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
39'
39'
38'
38'
37'
Оливио да Роса Иво не смог попасть в створ ударом издали
36'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
36'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
35'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Плохо сыграл Денг Ксяофей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
34'
33'
32'
Фернандиньо Луис III бьет со штрафного в створ, но Ву Ян держит все под контролем
31'
Hao Chen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
31'
Назначен штрафной. Пострадал Fernando Conceicao, его свалил Hao Chen.
31'
31'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Опасность предотвращена - Wei Long из команды Хэнань Цзянье вступил в отбор удачно
30'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
29'
Fernando Conceicao наказан за толчок Hao Chen
29'
28'
27'
Бассогог Кристиан наказан за толчок Джиазе Танг
27'
27'
Матч возобновлен
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
25'
25'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
24'
24'
23'
21'
Fernando Conceicao сделал результативную передачу.
21'
ГОООООЛ - Кардек Алан Чуньцинь Лифан забивает ударом головой
21'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
18'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Чуньцинь Лифан имеет хороший шанс забить.
18'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает неудачный навес.
18'
Опасность предотвращена - Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан вступил в отбор удачно
17'
Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан, обводя своих соперников
17'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
17'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
16'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
15'
15'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
14'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
14'
Штрафной исполнил Fernando Conceicao, после его удара Ву Ян сделал классный сейв. Угловой
13'
Судья сигнализирует, что Hao Chen из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
12'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
12'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Kuo Yang
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
10'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Ваш Те Рикарду оказался на газоне.
9'
9'
Zhao Ke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
9'
8'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье опасно и грубо сыграл. Fernando Conceicao пострадал.
7'
7'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье в офсайде
6'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Динь Цзе получает желтую карточку за неспортивное поведение
5'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Fei Wang
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
Хорошую попытку сделал Синьли Пэн. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
3'
3'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
3'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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