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Стадион: Шпаркассе Хартберг
34' Желтая карточкаРеп Райко
39' Желтая карточкаГрбич Адриан
52' Желтая карточкаКарич Эмир
71' Желтая карточкаYouba Diarra
81' Желтая карточкаМюллер Валентино
0:1
82' ГолГрбич Адриан
84' Желтая карточкаFelix Luckender
1:1
86' ГолIvan Ljubic
2:1
90' ГолPhilipp Siegl
90' Желтая карточкаRene Swete
|
34'
39'
52'
71'
81'
82'
0:1
84'
86'
1:1
90'
2:1
90'
Состав команд
23
Кайнц
Тобиас
26
Youba
Diarra
24
Тадич
Дарио
23
Цех
Бенедикт
19
Карич
Эмир
15
Губари
Шерко
Хартберг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Rene Swete Вратарь
- 23 Кайнц Тобиас Защитник
- 4 Michael Huber Защитник
- 22 Philipp Siegl Защитник
- 14 Florian Flecker Защитник
- 26 Youba Diarra Полузащитник
- 6 Ivan Ljubic Полузащитник
- 9 Реп Райко Полузащитник
- 27 Zakaria Sanogo Нападающий
- 24 Тадич Дарио Нападающий
- 8 Christoph Kroepfl Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Raphael Sallinger Вратарь
- 7 Siegfred Rasswalder Защитник
- 12 Шуберт Фабиан Нападающий
- 20 Sebastian Mann
- 31 Thomas Rotter
- 28 Juergen Heil
- 16 Christian Ilic
- Главный тренер: Markus Schopp
Альтах 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 7 Линхарт Андреас Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 32 Felix Luckender Защитник
- 19 Карич Эмир Защитник
- 28 Прокопич Борис Полузащитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 10 Добрас Кристиан Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Нападающий
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- 15 Губари Шерко Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 22 Нутц Штефан Защитник
- 30 Manfred Fischer Полузащитник
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 21 Писингер Симон Полузащитник
- 14 Brian Mwila
- Главный тренер: Werner Grabherr
Предыдущие игры
Хартберг (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 18.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Б
- 11.08.2018 Хартберг 4:2 Маттерсбург Б
- 05.08.2018 Хартберг 0:1 Адмира Б
- 01.08.2018 Хартберг 2:1 Аль-Кадисия ТМК
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 20.07.2018 Грёдиг 1:3 Хартберг К
- 14.07.2018 Хартберг 3:2 Бад Глайхенберг ТМК
- 14.07.2018 Хартберг 3:3 Вайц ТМК
- 07.07.2018 Эбрайхсдорф 1:3 Хартберг ТМК
- 30.06.2018 Хартберг 1:3 Середь ТМК
- 25.05.2018 Хартберг 2:0 Аустрия Люстенау ЭЛ
- 21.05.2018 Капфенберг 1:3 Хартберг ЭЛ
- 18.05.2018 Рид 0:1 Хартберг ЭЛ
- 11.05.2018 Хартберг 2:2 Блау-Вайс Линц ЭЛ
- 04.05.2018 Лиферинг 3:2 Хартберг ЭЛ
- 27.04.2018 Хартберг 2:1 Винер Нойштадт ЭЛ
- 24.04.2018 Ваккер Инсбрук 0:0 Хартберг ЭЛ
- 20.04.2018 Флоридсдорфер 0:1 Хартберг ЭЛ
Альтах (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Б
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Б
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 28.07.2018 Альтах 2:3 Маттерсбург Б
- 22.07.2018 Парндорф 0:3 Альтах К
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 06.07.2018 Альтах 2:1 Ваттенс ТМК
- 01.07.2018 Хайденхайм 1:1 Альтах ТМК
- 27.06.2018 Янг Бойз 3:2 Альтах ТМК
- 23.06.2018 FC Egg 0:6 Альтах ТМК
- 27.05.2018 Альтах 0:0 Штурм Б
- 20.05.2018 Рапид Вена 4:1 Альтах Б
- 12.05.2018 Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Б
- 05.05.2018 Маттерсбург 0:1 Альтах Б
- 28.04.2018 Альтах 0:2 ЛАСК Б
- 22.04.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Альтах Б
- 14.04.2018 Альтах 2:1 Вольфсбергер Б
- 07.04.2018 Альтах 1:2 Адмира Б
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 15
Альтах: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 1
- 25.04.2014 Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига
- 11.03.2014 Хартберг 2:2 Альтах Эрсте Лига
- 01.11.2013 Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига
- 23.08.2013 Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига
- 21.05.2013 Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига
- 05.04.2013 Альтах 2:0 Хартберг Эрсте Лига
- 16.11.2012 Хартберг 0:0 Альтах Эрсте Лига
- 31.08.2012 Альтах 4:1 Хартберг Эрсте Лига
- 14.04.2012 Альтах 1:0 Хартберг Эрсте Лига
- 25.11.2011 Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига
- 09.09.2011 Альтах 4:2 Хартберг Эрсте Лига
- 15.07.2011 Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига
- 15.04.2011 Альтах 1:2 Хартберг Эрсте Лига
- 13.11.2010 Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига
- 13.09.2010 Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига
- 13.07.2010 Альтах 4:0 Хартберг Эрсте Лига
- 14.05.2010 Хартберг 1:1 Альтах Эрсте Лига
- 16.10.2009 Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига
- 14.07.2009 Альтах 4:0 Хартберг Эрсте Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Санкт-Пёльтен
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|ЛАСК
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|4.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|Аустрия Вена
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Рапид Вена
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Вольфсбергер
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|8.
|Ваккер Инсбрук
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|9.
|Хартберг
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|10.
|Маттерсбург
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|11.
|Адмира
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|12.
|Альтах
|7
|0
|2
|5
|9 - 14
|2
Второй тайм
90'
Rene Swete получил желтую карточку от судьи
90'
Хартберг делает замену. Кристоф Крёпфль уходит с поля, а Christian Ilic выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Philipp Siegl бьет в цель!
86'
Г О О О О Л - Ivan Ljubic бьет в цель!
85'
Хартберг делает замену. Кайнц Тобиас уходит с поля, а Thomas Rotter выходит на его замену.
84'
Felix Luckeneder получил желтую карточку от судьи
82'
Г О О О О Л - Грбич Адриан бьет в цель!
81'
Мюллер Валентино получил желтую карточку от судьи
78'
Альтах делает замену. Нгват-Махоп Луи уходит с поля, а Мюллер Валентино выходит на его замену.
71'
Альтах делает замену. Прокопич Борис уходит с поля, а Писингер Симон выходит на его замену.
71'
Youba Diarra получил желтую карточку от судьи
63'
Альтах делает замену. Губари Шерко уходит с поля, а Manfred Fischer выходит на его замену.
61'
Хартберг делает замену. Тадич Дарио уходит с поля, а Шуберт Фабиан выходит на его замену.
52'
Карич Эмир получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Грбич Адриан получил желтую карточку от судьи
34'
Реп Райко получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TSV Sparkasse Hartberg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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