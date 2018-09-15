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Стадион:
Хартберг
2:1
Конец матча
Альтах
0'
34' Желтая карточка
Реп Райко
39' Желтая карточка
Грбич Адриан
52' Желтая карточка
Карич Эмир
71' Желтая карточка
Youba Diarra
81' Желтая карточка
Мюллер Валентино
0:1
82' Гол
Грбич Адриан
84' Желтая карточка
Felix Luckender
1:1
86' Гол
Ivan Ljubic
2:1
90' Гол
Philipp Siegl
90' Желтая карточка
Rene Swete
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Rene Swete получил желтую карточку от судьи
90'
Хартберг делает замену. Кристоф Крёпфль уходит с поля, а Christian Ilic выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Philipp Siegl бьет в цель!
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Ivan Ljubic бьет в цель!
85'
Хартберг делает замену. Кайнц Тобиас уходит с поля, а Thomas Rotter выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Felix Luckeneder получил желтую карточку от судьи
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Грбич Адриан бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Мюллер Валентино получил желтую карточку от судьи
78'
Альтах делает замену. Нгват-Махоп Луи уходит с поля, а Мюллер Валентино выходит на его замену.
71'
Альтах делает замену. Прокопич Борис уходит с поля, а Писингер Симон выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Youba Diarra получил желтую карточку от судьи
63'
Альтах делает замену. Губари Шерко уходит с поля, а Manfred Fischer выходит на его замену.
61'
Хартберг делает замену. Тадич Дарио уходит с поля, а Шуберт Фабиан выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Карич Эмир получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Грбич Адриан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Реп Райко получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TSV Sparkasse Hartberg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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