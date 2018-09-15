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Стадион:
Колорадо Рэпидс
0:3
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
0:1
11' Гол
Альмирон Мигель
0:2
19' Гол
Альмирон Мигель
34' Желтая карточка
Kortne Ford
0:3
37' Гол
Вильяльба Эктор
45' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
45' Желтая карточка
Вильяльба Эктор
90' Желтая карточка
Гаши Шкельзен
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Гаши Шкельзен получил желтую карточку от судьи
86'
Атланта Юнайтед делает замену. Альмирон Мигель уходит с поля, а Andrew Carleton выходит на его замену.
82'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Cole Bassett выходит на его замену.
77'
Атланта Юнайтед делает замену. Нэйджби Дарлингтон уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
69'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Ezequiel Barco выходит на его замену.
62'
Колорадо Рэпидс делает замену. Барнс Жиль уходит с поля, а Гаши Шкельзен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Николсон Сэм уходит с поля, а Niki Jackson выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Вильяльба Эктор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Вильяльба Эктор бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Kortne Ford получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Альмирон Мигель бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Альмирон Мигель бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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