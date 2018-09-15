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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
0:3
Конец матча
0:1
11' ГолАльмирон Мигель
0:2
19' ГолАльмирон Мигель
34' Желтая карточкаKortne Ford
0:3
37' ГолВильяльба Эктор
45' Желтая карточкаКастильо Эдгар
45' Желтая карточкаВильяльба Эктор
90' Желтая карточкаГаши Шкельзен
|
11'
0:1
19'
0:2
34'
37'
0:3
45'
45'
90'
Состав команд
24
Kortne
Ford
19
Прайс
Джек
17
Dillon
Serna
28
Николсон
Сэм
Колорадо Рэпидс 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 94 Marlon Hairston Защитник
- 24 Kortne Ford Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 2 Кастильо Эдгар Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 10 Акоста Келлин II Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Нападающий
- 7 Барнс Жиль Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 27 Винне Деклан Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Нападающий
- 26 Cole Bassett
- 12 Niki Jackson
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Атланта Юнайтед 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 18 Джефф Ларентоуикз Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 11 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 16 Маккэн Крис Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Нападающий
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 2 Эскобар Франко Защитник
- 8 Ezequiel Barco Полузащитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 30 Andrew Carleton
- 21 George Bello
- Главный тренер: Мартино Херардо
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 09.09.2018 Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 20.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 15.08.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 12.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 05.08.2018 Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.07.2018 Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Монреаль Импакт 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Нэшвилл 2:0 Колорадо Рэпидс ОК
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 03.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед М
- 25.08.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 19.08.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 04.08.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 29.07.2018 Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед М
- 05.07.2018 Даллас 3:2 Атланта Юнайтед М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс М
- 21.06.2018 Атланта Юнайтед 0:1 Чикаго Файр ОК
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Атланта Юнайтед 3:0 Чарлстон Бэттери ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
- 31.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед М
- 21.05.2018 Атланта Юнайтед 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.05.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 10.05.2018 Атланта Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атланта Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 25.06.2017 Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|17
|4
|7
|50 - 29
|55
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|28
|16
|7
|5
|57 - 33
|55
|3.
|Нью-Йорк Сити
|29
|14
|7
|8
|51 - 38
|49
|4.
|Коламбус Крю
|0:0
|28
|12
|8
|8
|35 - 34
|44
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|28
|12
|5
|11
|40 - 42
|41
|6.
|Монреаль Импакт
|1:1
|29
|11
|4
|14
|38 - 46
|37
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|27
|9
|8
|10
|45 - 43
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|27
|8
|9
|10
|40 - 42
|33
|9.
|Торонто
|3:0
|28
|8
|6
|14
|48 - 52
|30
|10.
|Орландо Сити
|27
|7
|3
|17
|40 - 62
|24
|11.
|Чикаго Файр
|27
|6
|6
|15
|37 - 52
|24
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:0
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|14
|6
|7
|49 - 33
|48
|3.
|Лос-Анджелес
|27
|13
|7
|7
|54 - 42
|46
|4.
|Портленд Тимберс
|27
|12
|8
|7
|40 - 36
|44
|5.
|Реал Солт-Лейк
|28
|13
|5
|10
|48 - 46
|44
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|26
|12
|5
|9
|35 - 27
|41
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|27
|11
|7
|9
|45 - 52
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|29
|10
|8
|11
|51 - 57
|38
|9.
|Миннесота Юнайтед
|27
|9
|2
|16
|39 - 54
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|27
|7
|7
|13
|43 - 42
|28
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|6
|6
|16
|31 - 53
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|27
|4
|8
|15
|41 - 52
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гаши Шкельзен получил желтую карточку от судьи
86'
Атланта Юнайтед делает замену. Альмирон Мигель уходит с поля, а Andrew Carleton выходит на его замену.
82'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Cole Bassett выходит на его замену.
77'
Атланта Юнайтед делает замену. Нэйджби Дарлингтон уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
69'
Атланта Юнайтед делает замену. Вильяльба Эктор уходит с поля, а Ezequiel Barco выходит на его замену.
62'
Колорадо Рэпидс делает замену. Барнс Жиль уходит с поля, а Гаши Шкельзен выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Николсон Сэм уходит с поля, а Niki Jackson выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Вильяльба Эктор получил желтую карточку от судьи
45'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Вильяльба Эктор бьет в цель!
34'
Kortne Ford получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Альмирон Мигель бьет в цель!
11'
Г О О О О Л - Альмирон Мигель бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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