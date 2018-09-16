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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Би-Си Плэйс
1:2
Конец матча
0:1
21' ГолРуидиас Рауль
40' Желтая карточкаАлонсо Освальдо
0:2
42' ГолРуидиас Рауль
1:2
45' ГолKei Ansu Kamara
48' Желтая карточкаRussell Teibert
59' Желтая карточкаЛеердам Келвин
90' Желтая карточкаKei Ansu Kamara
|
21'
0:1
40'
42'
0:2
45'
1:2
48'
53'
59'
90'
Состав команд
46
Brett
Levis
66
Хазаль
Али
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
11
Смит
Брэд
19
Шипп
Харри
Ванкувер Уайткэпс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 2 Генри Донейл Защитник
- 46 Brett Levis Защитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Нападающий
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 3 Sean Franklin Защитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 6 Эфрайн Хуарес Полузащитник
- 8 Фелипе Мартинс Полузащитник
- 77 Матч Джордон Полузащитник
- 19 Erik Hurtado Нападающий
- Главный тренер: Carl Robinson
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 11 Смит Брэд Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 9 Руидиас Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Толо Нуху Защитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- 16 Alex Roldan
- 35 Мередит Брайан
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 02.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 26.08.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс М
- 19.08.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 12.08.2018 Портленд Тимберс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.08.2018 Нью-Йорк Сити 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед М
- 15.07.2018 Ди Си Юнайтед 3:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 08.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
- 07.06.2018 Сакраменто Рипаблик 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 15.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 03.10.2016 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 17.09.2016 Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 20.03.2016 Сиэтл Саундерс 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 24.09.2015 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- 20.09.2015 Ванкувер Уайткэпс 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС
- 06.08.2015 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- 02.08.2015 Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 17.05.2015 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 11.10.2014 Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 06.07.2014 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 25.05.2014 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 10.10.2013 Сиэтл Саундерс 1:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 07.07.2013 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 09.06.2013 Сиэтл Саундерс 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 30.09.2012 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|17
|4
|7
|50 - 29
|55
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|28
|16
|7
|5
|57 - 33
|55
|3.
|Нью-Йорк Сити
|29
|14
|7
|8
|51 - 38
|49
|4.
|Коламбус Крю
|28
|12
|8
|8
|35 - 34
|44
|5.
|Филадельфия Юнион
|28
|12
|4
|12
|40 - 45
|40
|6.
|Монреаль Импакт
|29
|12
|3
|14
|41 - 46
|39
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|27
|9
|8
|10
|45 - 43
|35
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|10
|10
|41 - 43
|34
|9.
|Торонто
|28
|8
|6
|14
|50 - 55
|30
|10.
|Орландо Сити
|27
|7
|3
|17
|40 - 62
|24
|11.
|Чикаго Файр
|27
|6
|6
|15
|37 - 52
|24
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|15
|6
|7
|54 - 34
|51
|2.
|Даллас
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|3.
|Лос-Анджелес
|28
|13
|8
|7
|55 - 43
|47
|4.
|Реал Солт-Лейк
|29
|13
|6
|10
|49 - 47
|45
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|27
|13
|5
|9
|37 - 28
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|12
|8
|8
|41 - 40
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|11
|7
|10
|46 - 54
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|10
|8
|11
|54 - 59
|38
|9.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|7
|13
|47 - 43
|31
|10.
|Миннесота Юнайтед
|28
|9
|3
|16
|40 - 55
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|6
|6
|16
|31 - 53
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|4
|8
|16
|42 - 57
|20
Второй тайм
90'
Кей Камара получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сиэтл Саундерс делает замену. Руидиас Рауль уходит с поля, а Делем Жорди выходит на его замену.
82'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Erik Hurtado выходит на его замену.
78'
Сиэтл Саундерс делает замену. Леердам Келвин уходит с поля, а Брюин Уилл выходит на его замену.
71'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Хазаль Али уходит с поля, а Матч Джордон выходит на его замену.
68'
Сиэтл Саундерс делает замену. Шипп Харри уходит с поля, а Родригес Виктор II выходит на его замену.
59'
Леердам Келвин получил желтую карточку от судьи
53'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Brett Levis уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
48'
Russell Teibert получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
42'
Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
40'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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