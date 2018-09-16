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Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
1:2
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
21' Гол
Руидиас Рауль
40' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
0:2
42' Гол
Руидиас Рауль
1:2
45' Гол
Kei Ansu Kamara
48' Желтая карточка
Russell Teibert
59' Желтая карточка
Леердам Келвин
90' Желтая карточка
Kei Ansu Kamara
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Кей Камара получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сиэтл Саундерс делает замену. Руидиас Рауль уходит с поля, а Делем Жорди выходит на его замену.
82'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Erik Hurtado выходит на его замену.
78'
Сиэтл Саундерс делает замену. Леердам Келвин уходит с поля, а Брюин Уилл выходит на его замену.
71'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Хазаль Али уходит с поля, а Матч Джордон выходит на его замену.
68'
Сиэтл Саундерс делает замену. Шипп Харри уходит с поля, а Родригес Виктор II выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Леердам Келвин получил желтую карточку от судьи
53'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Brett Levis уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Russell Teibert получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Кей Камара бьет в цель!
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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