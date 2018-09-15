Стадион: Right To Dream Park Зрители: 2312
4:1
Конец матча
1:0
23' ГолАмон Джонатан
2:0
37' ГолAndreas Skov Olsen
48' Желтая карточкаMads Aaquist
3:0
52' ГолAndreas Skov Olsen
4:0
86' ГолUlrik Yttergaard Jenssen
4:1
90' ГолАлланссон Йоэль
Второй тайм
96'
Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Каллесеэ Миккель сделал результативную передачу.
95'
Г О О О О Л - Алланссон Йоэль изменил счет на табло!
95'
Отличные скиллы показывает Алланссон Йоэль, обводя своих соперников
95'
94'
94'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает неудачный навес.
94'
Норшеланн начинает контратаку
93'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
92'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
91'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн играет слишком грубо. Лауэнборг Фредерик оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Норшеланн начинает контратаку
90'
90'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
89'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
88'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
88'
Марксен Эрик из команды Раннерс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
86'
Г О О О О Л - Ulrik Yttergaard Jenssen первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
86'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
86'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
86'
Опасность предотвращена - Kasper Enghardt из команды Раннерс вступил в отбор удачно
86'
Отличные скиллы показывает Andreas Skov Olsen, обводя своих соперников
86'
Опасность! Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
85'
Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн подал угловой слева.
85'
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84'
Andreas Skov Olsen возвращается на поле.
84'
Тактическая замена. Амон Джонатан уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
84'
Матч возобновлен
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Andreas Skov Olsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Andreas Skov Olsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
81'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
81'
Поульсен Николай II из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
81'
Марксен Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Лауэнборг Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
80'
80'
80'
80'
79'
Матч возобновлен
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
78'
Ulrik Yttergaard Jenssen делает длинную передачу вперед
77'
Тактическая замена. Рёмер Андре уходит с поля и его заменяет Лауэнборг Фредерик
77'
Эгхо Марвин задерживает мяч рукой
77'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Норшеланн имеет хороший шанс забить.
76'
Ларсен Николай не дал случится голу! Алланссон Йоэль должен был забивать, но Ларсен Николай сделал отличный сейв
76'
75'
Судья сигнализирует, что Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
74'
Норшеланн начинает контратаку
74'
73'
73'
Удар от ворот произведет Норшеланн
73'
Отличный пас сделал Поульсен Николай II из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
72'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
Марксен Эрик из команды Раннерс подал угловой справа.
71'
Норшеланн делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
70'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Nicklas Strunck
70'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
69'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Удар от ворот произведет Норшеланн
69'
Отличный пас сделал Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
68'
68'
Рюгаард-Йенсен Миккел ошибается в защите.
68'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
68'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
68'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Норшеланн контролирует мяч.
65'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Тактическая замена. Дамгаард Миккел уходит с поля и его заменяет Рюгаард-Йенсен Миккел
64'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Норшеланн контролирует мяч.
63'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Дамгаард Миккел возвращается на поле.
63'
62'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Матч возобновлен
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Дамгаард Миккел получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Тактическая замена. Mads Aaquist уходит с поля и его заменяет Эгхо Марвин
61'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
61'
Дамгаард Миккел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Амон Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
60'
Норшеланн начинает контратаку
60'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
59'
59'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Дамгаард Миккел нанес удар издали, а Карлгрен Патрик отбил его обратно в игру!
58'
58'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Судья сигнализирует, что Нельссон Виктор из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Mads Aaquist
57'
56'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Карлгрен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Норшеланн начинает контратаку
55'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
54'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Kudus
54'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Kudus
52'
Амон Джонатан сделал результативную передачу.
52'
Голкипер мог бы сыграть и получше
52'
Г О О О О Л - Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн переиграл вратаря дальним ударом!
52'
Норшеланн начинает контратаку
52'
Амон Джонатан делает длинную передачу вперед
52'
51'
51'
51'
51'
50'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
49'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Godsway Donyoh
49'
Норшеланн начинает контратаку
49'
Mads Aaquist из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
49'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Mads Aaquist получил желтую карточку от судьи
48'
Судья сигнализирует, что Mads Aaquist из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Нельссон Виктор
47'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Kasper Enghardt делает длинную передачу вперед
46'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
45'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
45'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
45'
Норшеланн начинает контратаку
44'
Удар от ворот произведет Норшеланн
44'
Как он промахнулся? Марксен Эрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
44'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
44'
44'
43'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Godsway Donyoh и попал в перекладину!
42'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
41'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Судья сигнализирует, что Каллесеэ Миккель из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Амон Джонатан
41'
Судья сигнализирует, что Mohammed Kudus из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Mads Aaquist
40'
40'
Судья сигнализирует, что Mads Aaquist из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
39'
Судья сигнализирует, что Mohammed Kudus из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
39'
Рёмер Андре из команды Раннерс пасует в штрафную, но Ларсен Николай выходит и ловит мяч.
39'
37'
Дамгаард Миккел сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн забил гол! Легко это для такого игрока, как Andreas Skov Olsen
37'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
37'
Andreas Skovgaard делает длинную передачу вперед
37'
Emil Riis Jakobsen наказан за толчок Нельссон Виктор
36'
36'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
36'
Судья сигнализирует, что Дамгаард Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Kasper Enghardt
35'
Godsway Donyoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Раннерс имеет хороший шанс забить.
33'
33'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Emil Riis Jakobsen заработал фол
33'
Нельссон Виктор делает длинную передачу вперед
32'
31'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Отличные скиллы показывает Амон Джонатан, обводя своих соперников
31'
Норшеланн начинает контратаку
31'
31'
Рёмер Андре делает длинную передачу вперед
30'
30'
30'
29'
29'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Magnus Kofod Andersen
29'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Амон Джонатан
28'
28'
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
26'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
26'
Карлгрен Патрик не дал случится голу! Mohammed Kudus должен был забивать, но Карлгрен Патрик сделал отличный сейв
26'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Норшеланн контролирует мяч.
25'
Удар от ворот произведет Норшеланн
25'
Mads Aaquist из команды Раннерс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Emil Riis Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Поульсен Николай II нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
23'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
23'
Mohammed Kudus сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Амон Джонатан изменил счет на табло!
23'
Опасность! Mohammed Kudus из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
23'
Норшеланн начинает контратаку
23'
Kasper Enghardt ошибается в защите.
22'
Mads Aaquist из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
21'
21'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает неудачный навес.
21'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Норшеланн начинает контратаку
20'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Mads Aaquist нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
19'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
19'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Норшеланн начинает контратаку
18'
Норшеланн контролирует мяч.
17'
17'
Отличный пас сделал Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
16'
Mohammed Kudus нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
Судья сигнализирует, что Kasper Enghardt из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
14'
14'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Нельссон Виктор пострадал.
13'
13'
Томсен Джонни из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
11'
11'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
10'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Удар от ворот произведет Норшеланн
9'
Удар от ворот произведет Норшеланн
9'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
9'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
9'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
8'
Ulrik Yttergaard Jenssen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
8'
Ulrik Yttergaard Jenssen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Близко! Mads Aaquist нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
7'
Emil Riis Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Рёмер Андре наказан за толчок Andreas Skov Olsen
7'
Godsway Donyoh пробует нанести удар издали, но Карлгрен Патрик держит все под контролем
7'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дамгаард Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Kudus
5'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
4'
3'
3'
2'
Удар от ворот произведет Норшеланн
2'
Норшеланн контролирует мяч.
2'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Амон Джонатан из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
1'
Судья сигнализирует, что Mads Aaquist из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Нельссон Виктор
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Раннерс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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