  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2312
Нордшелланн
4:1
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
23' Гол
Амон Джонатан
2:0
37' Гол
Andreas Skov Olsen
48' Желтая карточка
Mads Aaquist
3:0
52' Гол
Andreas Skov Olsen
4:0
86' Гол
Ulrik Yttergaard Jenssen
4:1
90' Гол
Алланссон Йоэль
90'+6
Второй тайм
96'
Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Каллесеэ Миккель сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Алланссон Йоэль изменил счет на табло!
95'
Отличные скиллы показывает Алланссон Йоэль, обводя своих соперников
95'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Раннерс
94'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает неудачный навес.
94'
Норшеланн начинает контратаку
93'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
92'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн играет слишком грубо. Лауэнборг Фредерик оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Норшеланн начинает контратаку
90'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
89'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
Раннерс контролирует мяч.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
88'
Марксен Эрик из команды Раннерс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Ulrik Yttergaard Jenssen первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
86'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Угловой
86'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
86'
Опасность предотвращена - Kasper Enghardt из команды Раннерс вступил в отбор удачно
86'
Отличные скиллы показывает Andreas Skov Olsen, обводя своих соперников
86'
Опасность! Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
85'
Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн подал угловой слева.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 2312 болельщиков
Травма, повреждение
84'
Andreas Skov Olsen возвращается на поле.
84'
Тактическая замена. Амон Джонатан уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
84'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Andreas Skov Olsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
82'
Andreas Skov Olsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
81'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
81'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
81'
Поульсен Николай II из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
81'
Марксен Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Лауэнборг Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
81'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
80'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
80'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
80'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Матч возобновлен
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Удар от ворот произведет Раннерс
78'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
78'
Ulrik Yttergaard Jenssen делает длинную передачу вперед
77'
Тактическая замена. Рёмер Андре уходит с поля и его заменяет Лауэнборг Фредерик
Фол, нарушение
77'
Эгхо Марвин задерживает мяч рукой
77'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Норшеланн имеет хороший шанс забить.
76'
Ларсен Николай не дал случится голу! Алланссон Йоэль должен был забивать, но Ларсен Николай сделал отличный сейв
76'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
74'
Норшеланн начинает контратаку
74'
Раннерс контролирует мяч.
73'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Норшеланн
73'
Отличный пас сделал Поульсен Николай II из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
72'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
Угловой
71'
Марксен Эрик из команды Раннерс подал угловой справа.
71'
Норшеланн делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
70'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Nicklas Strunck
70'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Раннерс контролирует мяч.
69'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Удар от ворот произведет Норшеланн
69'
Отличный пас сделал Emil Riis Jakobsen из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
68'
Раннерс начинает контратаку
68'
Рюгаард-Йенсен Миккел ошибается в защите.
68'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
68'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
68'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
67'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Норшеланн контролирует мяч.
65'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Тактическая замена. Дамгаард Миккел уходит с поля и его заменяет Рюгаард-Йенсен Миккел
64'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Норшеланн контролирует мяч.
63'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
63'
Дамгаард Миккел возвращается на поле.
63'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Дамгаард Миккел получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Тактическая замена. Mads Aaquist уходит с поля и его заменяет Эгхо Марвин
61'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
Травма, повреждение
61'
Дамгаард Миккел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Амон Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
60'
Норшеланн начинает контратаку
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
59'
Удар от ворот произведет Раннерс
59'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
58'
Дамгаард Миккел нанес удар издали, а Карлгрен Патрик отбил его обратно в игру!
58'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
58'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
58'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Нельссон Виктор из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Mads Aaquist
57'
Удар от ворот произведет Раннерс
56'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
55'
Карлгрен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Норшеланн начинает контратаку
55'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
54'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Kudus
54'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Kudus
52'
Амон Джонатан сделал результативную передачу.
52'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн переиграл вратаря дальним ударом!
52'
Норшеланн начинает контратаку
52'
Амон Джонатан делает длинную передачу вперед
52'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
51'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Godsway Donyoh
49'
Норшеланн начинает контратаку
49'
Mads Aaquist из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
49'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
48'
Mads Aaquist получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Mads Aaquist из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Нельссон Виктор
47'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
46'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
46'
Kasper Enghardt делает длинную передачу вперед
46'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
46'
Раннерс контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Удар от ворот произведет Раннерс
45'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
45'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
45'
Норшеланн начинает контратаку
44'
Удар от ворот произведет Норшеланн
44'
Как он промахнулся? Марксен Эрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
44'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
44'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Godsway Donyoh и попал в перекладину!
42'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
41'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Каллесеэ Миккель из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Амон Джонатан
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Mohammed Kudus из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Mads Aaquist
40'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Mads Aaquist из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Mohammed Kudus из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
39'
Рёмер Андре из команды Раннерс пасует в штрафную, но Ларсен Николай выходит и ловит мяч.
39'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Дамгаард Миккел сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн забил гол! Легко это для такого игрока, как Andreas Skov Olsen
37'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
37'
Andreas Skovgaard делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
37'
Emil Riis Jakobsen наказан за толчок Нельссон Виктор
36'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
36'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Дамгаард Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Kasper Enghardt
35'
Godsway Donyoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Раннерс имеет хороший шанс забить.
33'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Emil Riis Jakobsen заработал фол
33'
Нельссон Виктор делает длинную передачу вперед
32'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Отличные скиллы показывает Амон Джонатан, обводя своих соперников
31'
Норшеланн начинает контратаку
31'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Рёмер Андре делает длинную передачу вперед
30'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
30'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
29'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Magnus Kofod Andersen
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Амон Джонатан
28'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
28'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
Офсайд
26'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
26'
Карлгрен Патрик не дал случится голу! Mohammed Kudus должен был забивать, но Карлгрен Патрик сделал отличный сейв
26'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Норшеланн контролирует мяч.
25'
Удар от ворот произведет Норшеланн
25'
Mads Aaquist из команды Раннерс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Emil Riis Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Поульсен Николай II нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
23'
Mohammed Kudus сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Амон Джонатан изменил счет на табло!
23'
Опасность! Mohammed Kudus из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
23'
Норшеланн начинает контратаку
23'
Kasper Enghardt ошибается в защите.
22'
Mads Aaquist из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Раннерс начинает контратаку
21'
Удар от ворот произведет Раннерс
21'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает неудачный навес.
21'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Норшеланн начинает контратаку
20'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Mads Aaquist нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
19'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
19'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Норшеланн начинает контратаку
18'
Норшеланн контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Раннерс
17'
Отличный пас сделал Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
16'
Mohammed Kudus нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Kasper Enghardt из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
14'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
14'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
14'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Нельссон Виктор пострадал.
13'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
13'
Томсен Джонни из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
13'
Раннерс начинает контратаку
13'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
11'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Удар от ворот произведет Норшеланн
9'
Удар от ворот произведет Норшеланн
9'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
9'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
8'
Ulrik Yttergaard Jenssen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
8'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
8'
Ulrik Yttergaard Jenssen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Близко! Mads Aaquist нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
7'
Emil Riis Jakobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
7'
Рёмер Андре наказан за толчок Andreas Skov Olsen
7'
Godsway Donyoh пробует нанести удар издали, но Карлгрен Патрик держит все под контролем
7'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
6'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дамгаард Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Kudus
5'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
4'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Норшеланн
2'
Норшеланн контролирует мяч.
2'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Амон Джонатан из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Mads Aaquist из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Нельссон Виктор
1'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Раннерс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация