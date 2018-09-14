Стадион: Тюрк Телеком Арена Зрители: 35919
4:1
Конец матча
30' Желтая карточкаSamuel Emem Eduok
53' Желтая карточкаДепе Илхан
54' Желтая карточкаРодригес Гарри II
1:0
55' ГолДердийок Эрен
2:0
58' ГолРодригес Гарри II
3:0
65' ГолРодригес Гарри II
3:1
76' ПенальтиMbaye Diagne
4:1
77' ГолАзиз Сердар
Второй тайм
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
98'
Билал Хасан из команды Касымпаша подал угловой справа.
98'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
96'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
95'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
95'
Нагатомо Юто сделал результативную передачу.
95'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай в офсайде
95'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
95'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
94'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша в офсайде
93'
93'
Билал Хасан пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
93'
92'
Yunus Akgun из команды Галатасарай в офсайде
92'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Тактическая замена. Хассан-Трезеге Махмуд уходит с поля и его заменяет Билал Хасан
91'
Соперник делает почти голевой пас, но Кёсе Рамазан из команды Касымпаша начеку и спасает ситуацию.
91'
Донк Райан из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
Хассан-Трезеге Махмуд имел все шансы забить, но Муслера Фернандо сделал отличный сейв!
89'
Отличные скиллы показывает Хассан-Трезеге Махмуд, обводя своих соперников
89'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
88'
87'
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87'
86'
86'
85'
Тактическая замена. Гюмюш Синан уходит с поля и его заменяет Yunus Akgun
85'
Отличный пас сделал Садику Лорет из команды Касымпаша. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
85'
85'
84'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
84'
Чек Озгюр наказан за толчок Н'Диайе Папа
84'
83'
83'
Донк Райан не смог попасть в створ ударом издали
82'
Садику Лорет наказан за толчок Гюмюш Синан
82'
Ozan Kabak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Чек Озгюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Назначен штрафной. Пострадал Павелка Давид, его свалил Нагатомо Юто.
81'
81'
Как он промахнулся? Гюмюш Синан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
81'
Галатасарай начинает контратаку
81'
Вейньо Оливье нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша подал угловой слева.
80'
Тактическая замена. Линнес Мартин уходит с поля и его заменяет Мариано Феррейра
80'
Тактическая замена. Родригес Гарри II уходит с поля и его заменяет Оньекуру Генри
79'
Ozan Kabak предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша идет с мячом вперед на обострение...
79'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Гюмюш Синан сделал результативную передачу.
77'
ГОООООЛ - Азиз Сердар Галатасарай забивает ударом головой
77'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой справа.
77'
Павелка Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Линнес Мартин из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
76'
Г О О О О Л - Mbaye Diagne из команды Касымпаша забивает с точки!
74'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
73'
ПЕНАЛЬТИ - Ozan Kabak из команды Галатасарай привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Mbaye Diagne.
73'
Отличные скиллы показывает Mbaye Diagne, обводя своих соперников
73'
Сербест Таркан нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
73'
Попов Страхил делает скидку назад вдоль ворот
73'
Ozan Kabak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Матч возобновится спорным мячом
71'
Кёсе Рамазан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Кёсе Рамазан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Тактическая замена. Депе Илхан уходит с поля и его заменяет Сербест Таркан
70'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Н'Диайе Папа!
69'
Плохо сыграл Бен-Юссеф Сиам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
69'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
69'
68'
Галатасарай нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
68'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Н'Диайе Папа не смог попасть в створ ударом издали
68'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает пас партнеру.
68'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
67'
66'
Отличный гол забил Родригес Гарри II
65'
Акбаба Эмре сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Родригес Гарри II изменил счет на табло!
65'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает пас партнеру.
65'
65'
65'
Муслера Фернандо отбил мяч на угловой после удара Хассан-Трезеге Махмуд из штрафной площади.
64'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша делает пас партнеру.
64'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай в офсайде
64'
Гюмюш Синан нанес удар издали, а Кёсе Рамазан отбил его обратно в игру!
63'
63'
63'
Вейньо Оливье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Донк Райан наказан за толчок Mbaye Diagne
62'
62'
61'
Садику Лорет из команды Касымпаша делает неудачный навес.
61'
Ozan Kabak предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
59'
Тактическая замена. Samuel Emem Eduok уходит с поля и его заменяет Чек Озгюр
58'
Н'Диайе Папа сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Родригес Гарри II из команды Галатасарай переиграл вратаря дальним ударом!
58'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Судья сигнализирует, что Вейньо Оливье из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
58'
58'
Игрок из команды Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
Опасность предотвращена - Ozan Kabak из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Mbaye Diagne, обводя своих соперников
57'
Матч возобновлен
56'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
55'
Г О О О О Л - Дердийок Эрен первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
55'
Родригес Гарри II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Родригес Гарри II получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
53'
Депе Илхан получил желтую карточку от судьи
53'
Безумный фол. Депе Илхан грубо играет против соперника. Пострадал Акбаба Эмре
53'
Попов Страхил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
[team] контролирует мяч.
51'
51'
Какой промах! Дердийок Эрен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
50'
50'
Сари Вейсел нанес удар головой, но Муслера Фернандо спокойно отбил мяч.
50'
49'
Муслера Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Азиз Сердар ошибается в защите.
49'
49'
48'
48'
Бен-Юссеф Сиам наказан за толчок Линнес Мартин
47'
47'
47'
Mbaye Diagne мяч отрикошетил от ворот
47'
Mbaye Diagne нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
Ozan Kabak из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Mbaye Diagne пострадал.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
45'
45'
45'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
45'
Шанс! Бен-Юссеф Сиам из команды Касымпаша пробил головой, но мимо
44'
Хассан-Трезеге Махмуд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Ozan Kabak наказан за толчок Депе Илхан
44'
43'
43'
Выглядело как неплохой момент. Акбаба Эмре из команды Галатасарай закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
43'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
42'
Судья свистит. Н'Диайе Папа атаковал сзади соперника. Это Депе Илхан заработал своей команде штрафной
42'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Дердийок Эрен делает скидку назад вдоль ворот
41'
Судья сигнализирует, что Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
41'
41'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
41'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
40'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
40'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
39'
39'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
38'
37'
37'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
37'
37'
36'
Донк Райан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай в офсайде
35'
Линнес Мартин из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Депе Илхан наказан за толчок Азиз Сердар
34'
34'
Дердийок Эрен наказан за толчок Бен-Юссеф Сиам
33'
Хассан-Трезеге Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Азиз Сердар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
33'
33'
32'
32'
Отличный пас сделал Нагатомо Юто из команды Галатасарай. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Судья сигнализирует, что Вейньо Оливье из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
30'
Samuel Emem Eduok - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
30'
Судья свистит. Samuel Emem Eduok атаковал сзади соперника. Это Нагатомо Юто заработал своей команде штрафной
30'
30'
Плохо сыграл Ozan Kabak - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
30'
Н'Диайе Папа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
28'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
27'
Шанс! Павелка Давид из команды Касымпаша пробил головой, но мимо
27'
27'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
Бен-Юссеф Сиам наказан за толчок Дердийок Эрен
25'
Хассан-Трезеге Махмуд пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
25'
25'
ШАНС! Гюмюш Синан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
24'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Судья сигнализирует, что Дердийок Эрен из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
23'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
23'
Азиз Сердар возвращается на поле.
23'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Матч возобновлен
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Азиз Сердар получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Азиз Сердар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Mbaye Diagne наказан за толчок Азиз Сердар
21'
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Н'Диайе Папа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша идет с мячом вперед на обострение...
20'
19'
Дердийок Эрен бьет ножницами в створ ворот, но Кёсе Рамазан не дал случится отличному голу!
19'
Донк Райан из команды Галатасарай делает пас партнеру.
19'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
18'
Садику Лорет из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Гюмюш Синан пострадал.
18'
17'
Судья сигнализирует, что Азиз Сердар из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Mbaye Diagne
17'
Хассан-Трезеге Махмуд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
15'
15'
Хассан-Трезеге Махмуд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Дердийок Эрен из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
14'
Ozan Kabak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
13'
12'
Samuel Emem Eduok наказан за толчок Акбаба Эмре
12'
11'
11'
11'
11'
11'
10'
10'
Судья свистит. Нагатомо Юто атаковал сзади соперника. Это Mbaye Diagne заработал своей команде штрафной
9'
Гюмюш Синан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
9'
8'
8'
Попов Страхил не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
7'
7'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
6'
Родригес Гарри II не смог попасть в створ ударом издали
5'
Попов Страхил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Акбаба Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Попов Страхил из команды Касымпаша играет слишком грубо. Родригес Гарри II оказался на газоне.
4'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Ozan Kabak пострадал.
3'
3'
2'
2'
Кёсе Рамазан взял и забрал мяч на выходе
2'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Галатасарай начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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