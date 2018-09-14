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  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 35919
Галатасарай
4:1
Конец матча
Касымпаша
0'
30' Желтая карточка
Samuel Emem Eduok
53' Желтая карточка
Депе Илхан
54' Желтая карточка
Родригес Гарри II
1:0
55' Гол
Дердийок Эрен
2:0
58' Гол
Родригес Гарри II
3:0
65' Гол
Родригес Гарри II
3:1
76' Пенальти
Mbaye Diagne
4:1
77' Гол
Азиз Сердар
90'+9
Второй тайм
Свисток
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Угловой
98'
Билал Хасан из команды Касымпаша подал угловой справа.
Описание гола
98'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
96'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
95'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
95'
Нагатомо Юто сделал результативную передачу.
Офсайд
95'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай в офсайде
95'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает навес прямо в штрафную.
95'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
94'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша в офсайде
93'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
93'
Билал Хасан пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
93'
Галатасарай контролирует мяч.
Офсайд
92'
Yunus Akgun из команды Галатасарай в офсайде
92'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Тактическая замена. Хассан-Трезеге Махмуд уходит с поля и его заменяет Билал Хасан
91'
Соперник делает почти голевой пас, но Кёсе Рамазан из команды Касымпаша начеку и спасает ситуацию.
91'
Донк Райан из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
90'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
Хассан-Трезеге Махмуд имел все шансы забить, но Муслера Фернандо сделал отличный сейв!
89'
Отличные скиллы показывает Хассан-Трезеге Махмуд, обводя своих соперников
89'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 35919 болельщиков
87'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Галатасарай
85'
Тактическая замена. Гюмюш Синан уходит с поля и его заменяет Yunus Akgun
85'
Отличный пас сделал Садику Лорет из команды Касымпаша. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
85'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
84'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
84'
Чек Озгюр наказан за толчок Н'Диайе Папа
84'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Удар от ворот произведет Касымпаша
83'
Донк Райан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
82'
Садику Лорет наказан за толчок Гюмюш Синан
82'
Ozan Kabak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Чек Озгюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Назначен штрафной. Пострадал Павелка Давид, его свалил Нагатомо Юто.
81'
Удар от ворот произведет Касымпаша
81'
Как он промахнулся? Гюмюш Синан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
81'
Галатасарай начинает контратаку
81'
Вейньо Оливье нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша подал угловой слева.
80'
Тактическая замена. Линнес Мартин уходит с поля и его заменяет Мариано Феррейра
80'
Тактическая замена. Родригес Гарри II уходит с поля и его заменяет Оньекуру Генри
79'
Ozan Kabak предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша идет с мячом вперед на обострение...
79'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Гюмюш Синан сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГОООООЛ - Азиз Сердар Галатасарай забивает ударом головой
Угловой
77'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой справа.
77'
Павелка Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Линнес Мартин из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Mbaye Diagne из команды Касымпаша забивает с точки!
74'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
73'
ПЕНАЛЬТИ - Ozan Kabak из команды Галатасарай привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Mbaye Diagne.
73'
Отличные скиллы показывает Mbaye Diagne, обводя своих соперников
73'
Сербест Таркан нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Попов Страхил делает скидку назад вдоль ворот
73'
Ozan Kabak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
72'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
71'
Кёсе Рамазан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Кёсе Рамазан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой слева.
70'
Тактическая замена. Депе Илхан уходит с поля и его заменяет Сербест Таркан
70'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Н'Диайе Папа!
69'
Плохо сыграл Бен-Юссеф Сиам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
69'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
69'
Удар от ворот произведет Галатасарай
68'
Галатасарай нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
68'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Н'Диайе Папа не смог попасть в створ ударом издали
68'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает пас партнеру.
68'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
67'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Отличный гол забил Родригес Гарри II
65'
Акбаба Эмре сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Родригес Гарри II изменил счет на табло!
65'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает пас партнеру.
65'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
65'
Депе Илхан из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
Угловой
65'
Чек Озгюр из команды Касымпаша разыграл угловой с левого угла.
65'
Муслера Фернандо отбил мяч на угловой после удара Хассан-Трезеге Махмуд из штрафной площади.
64'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша делает пас партнеру.
Офсайд
64'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай в офсайде
64'
Гюмюш Синан нанес удар издали, а Кёсе Рамазан отбил его обратно в игру!
63'
Удар от ворот произведет Галатасарай
63'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Вейньо Оливье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Донк Райан наказан за толчок Mbaye Diagne
62'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Удар от ворот произведет Галатасарай
61'
Садику Лорет из команды Касымпаша делает неудачный навес.
Угловой
61'
Чек Озгюр из команды Касымпаша подал угловой справа.
61'
Ozan Kabak предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Чек Озгюр из команды Касымпаша идет с мячом вперед на обострение...
60'
Касымпаша контролирует мяч.
59'
Тактическая замена. Samuel Emem Eduok уходит с поля и его заменяет Чек Озгюр
58'
Н'Диайе Папа сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Родригес Гарри II из команды Галатасарай переиграл вратаря дальним ударом!
58'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Вейньо Оливье из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
58'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
Опасность предотвращена - Ozan Kabak из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Mbaye Diagne, обводя своих соперников
57'
Матч возобновлен
56'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Дердийок Эрен первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
55'
Родригес Гарри II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Родригес Гарри II получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
53'
Депе Илхан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Депе Илхан грубо играет против соперника. Пострадал Акбаба Эмре
53'
Попов Страхил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой слева.
52'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
[team] контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Касымпаша
51'
Какой промах! Дердийок Эрен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
50'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
50'
Сари Вейсел нанес удар головой, но Муслера Фернандо спокойно отбил мяч.
Угловой
50'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша подал угловой справа.
49'
Муслера Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Азиз Сердар ошибается в защите.
49'
Депе Илхан из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
49'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
48'
Бен-Юссеф Сиам наказан за толчок Линнес Мартин
47'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша подал угловой справа.
47'
Mbaye Diagne мяч отрикошетил от ворот
47'
Mbaye Diagne нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Ozan Kabak из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Mbaye Diagne пострадал.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
45'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Удар от ворот произведет Галатасарай
45'
Шанс! Бен-Юссеф Сиам из команды Касымпаша пробил головой, но мимо
44'
Хассан-Трезеге Махмуд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Ozan Kabak наказан за толчок Депе Илхан
44'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Выглядело как неплохой момент. Акбаба Эмре из команды Галатасарай закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
43'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Н'Диайе Папа атаковал сзади соперника. Это Депе Илхан заработал своей команде штрафной
42'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Дердийок Эрен делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
41'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Mbaye Diagne из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
41'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Сари Вейсел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
40'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
40'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай подал угловой слева.
40'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Галатасарай контролирует мяч.
39'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Касымпаша контролирует мяч.
37'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
37'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Касымпаша
36'
Донк Райан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
35'
Акбаба Эмре из команды Галатасарай в офсайде
35'
Линнес Мартин из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
34'
Депе Илхан наказан за толчок Азиз Сердар
34'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Дердийок Эрен наказан за толчок Бен-Юссеф Сиам
33'
Хассан-Трезеге Махмуд нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Азиз Сердар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
33'
Нагатомо Юто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Касымпаша
32'
Отличный пас сделал Нагатомо Юто из команды Галатасарай. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Вейньо Оливье из команды Касымпаша поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
Желтая карточка
30'
Samuel Emem Eduok - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Samuel Emem Eduok атаковал сзади соперника. Это Нагатомо Юто заработал своей команде штрафной
30'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Плохо сыграл Ozan Kabak - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
30'
Н'Диайе Папа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
29'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Удар от ворот произведет Галатасарай
27'
Шанс! Павелка Давид из команды Касымпаша пробил головой, но мимо
27'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
27'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
26'
Бен-Юссеф Сиам наказан за толчок Дердийок Эрен
25'
Хассан-Трезеге Махмуд пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
25'
Удар от ворот произведет Касымпаша
25'
ШАНС! Гюмюш Синан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Депе Илхан из команды Касымпаша делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Дердийок Эрен из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
23'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Травма, повреждение
23'
Азиз Сердар возвращается на поле.
23'
Вейньо Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Азиз Сердар получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Азиз Сердар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Mbaye Diagne наказан за толчок Азиз Сердар
Угловой
21'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша подал угловой справа.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Н'Диайе Папа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Samuel Emem Eduok из команды Касымпаша идет с мячом вперед на обострение...
20'
Касымпаша контролирует мяч.
19'
Дердийок Эрен бьет ножницами в створ ворот, но Кёсе Рамазан не дал случится отличному голу!
19'
Донк Райан из команды Галатасарай делает пас партнеру.
19'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
Фол, нарушение
18'
Садику Лорет из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Гюмюш Синан пострадал.
18'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Азиз Сердар из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Mbaye Diagne
17'
Хассан-Трезеге Махмуд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Касымпаша
16'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Донк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хассан-Трезеге Махмуд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Дердийок Эрен из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сари Вейсел
14'
Ozan Kabak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Вейньо Оливье из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
14'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Samuel Emem Eduok наказан за толчок Акбаба Эмре
12'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
11'
Попов Страхил из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
11'
Нагатомо Юто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Депе Илхан из команды Касымпаша отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Судья свистит. Нагатомо Юто атаковал сзади соперника. Это Mbaye Diagne заработал своей команде штрафной
9'
Гюмюш Синан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
9'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Галатасарай
8'
Попов Страхил не смог попасть в створ ударом издали
8'
Нагатомо Юто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Галатасарай контролирует мяч.
7'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Касымпаша
6'
Родригес Гарри II не смог попасть в створ ударом издали
5'
Попов Страхил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Акбаба Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Попов Страхил из команды Касымпаша играет слишком грубо. Родригес Гарри II оказался на газоне.
Фол, нарушение
4'
Хассан-Трезеге Махмуд из команды Касымпаша опасно и грубо сыграл. Ozan Kabak пострадал.
3'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Касымпаша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Кёсе Рамазан взял и забрал мяч на выходе
2'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
1'
Касымпаша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Галатасарай начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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