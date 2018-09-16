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Стадион: Зрители: 14740
Волеренга
2:3
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
36' Гол
Джонсон Сэм
1:1
45' Гол
Леви Джонатан
1:2
50' Гол в свои ворота
Яагер Энар
2:2
58' Гол
Амин Нури
73' Желтая карточка
Мелинг Биргер
2:3
90' Гол
Issam Jebali
90' Желтая карточка
Issam Jebali
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Issam Jebali получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Issam Jebali бьет в цель!
86'
Русенборг делает замену. Содерлунд Александер уходит с поля, а Вильяльмссон Маттиас выходит на его замену.
82'
Волеренга делает замену. Финне Бор уходит с поля, а Доннум Арон выходит на его замену.
74'
Волеренга делает замену. Абу Мохаммед уходит с поля, а Фридйонссон Самуэль выходит на его замену.
74'
Русенборг делает замену. Леви Джонатан уходит с поля, а Де Ланлай Янн-Эрик выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Мелинг Биргер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Амин Нури бьет в цель!
54'
Волеренга делает замену. Яагер Энар уходит с поля, а Хорн Майер выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Яагер Энар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Леви Джонатан бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Джонсон Сэм бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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