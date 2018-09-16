- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Intility Arena Зрители: 14740
1:0
36' ГолДжонсон Сэм
1:1
45' ГолЛеви Джонатан
1:2
50' Гол в свои воротаЯагер Энар
2:2
58' ГолАмин Нури
73' Желтая карточкаМелинг Биргер
2:3
90' ГолIssam Jebali
90' Желтая карточкаIssam Jebali
|
36'
1:0
45'
1:1
50'
1:2
54'
58'
2:2
73'
82'
90'
2:3
90'
Состав команд
33
Амин
Нури
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
10
Джонсон
Сэм
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 3 Яагер Энар Защитник
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 14 Абу Мохаммед Полузащитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 16 Исраэльссон Эрик Полузащитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Клаессон Кристоффер Вратарь
- 27 Фридйонссон Самуэль Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 26 Доннум Арон Полузащитник
- 23 Хорн Майер Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 20 Sakarias Opsahl
- Главный тренер: Дейла Ронни
Русенборг 4-2-1-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 17 Леви Джонатан Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 27 Issam Jebali Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Besim Serbecic Защитник
- 21 Рейтан Эрленд Даль Защитник
- 10 Вильяльмссон Маттиас Полузащитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 5 Денич Джордже Полузащитник
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- Главный тренер: Кулен Рини
Предыдущие игры
Волеренга (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 02.09.2018 Лиллестрём 0:1 Волеренга Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Волеренга 3:0 Тромсё Т
- 13.08.2018 Хёугесунн 1:0 Волеренга Т
- 05.08.2018 Волеренга 2:2 Саннефьёрд Т
- 28.07.2018 Волеренга 0:0 Ранхейм ТМК
- 08.07.2018 Мольде 5:1 Волеренга Т
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 09.05.2018 Скейд 1:2 Волеренга К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 01.05.2018 Гроруд 0:1 Волеренга К
- 28.04.2018 Ранхейм 2:2 Волеренга Т
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
Русенборг (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 30.08.2018 Шкендия 0:2 Русенборг ЛЕ
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 23.08.2018 Русенборг 3:1 Шкендия ЛЕ
- 19.08.2018 Кристиансунд 0:2 Русенборг Т
- 16.08.2018 Русенборг 3:0 Корк Сити ЛЕ
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 09.08.2018 Корк Сити 0:2 Русенборг ЛЕ
- 04.08.2018 Ранхейм 1:3 Русенборг Т
- 01.08.2018 Русенборг 0:0 Селтик ЛЧ
- 25.07.2018 Селтик 3:1 Русенборг ЛЧ
- 18.07.2018 Русенборг 3:1 Валюр ЛЧ
- 11.07.2018 Валюр 1:0 Русенборг ЛЧ
- 07.07.2018 Русенборг 2:1 Тромсё Т
- 01.07.2018 Саннефьёрд 0:1 Русенборг Т
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 11.06.2018 Тромсё 2:1 Русенборг Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Хёугесунн 1:2 Русенборг Т
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Русенборг: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген
- 17.09.2017 Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген
- 27.08.2017 Русенборг 1:2 Волеренга Кубок
- 28.05.2017 Волеренга 1:1 Русенборг Типпелиген
- 02.10.2016 Русенборг 3:1 Волеренга Типпелиген
- 02.04.2016 Волеренга 0:2 Русенборг Типпелиген
- 16.08.2015 Русенборг 2:0 Волеренга Типпелиген
- 06.06.2015 Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген
- 19.10.2014 Русенборг 3:2 Волеренга Типпелиген
- 13.07.2014 Волеренга 2:2 Русенборг Типпелиген
- 21.08.2013 Русенборг 2:1 Волеренга Кубок НМ
- 17.08.2013 Русенборг 0:0 Волеренга Типпелиген
- 25.05.2013 Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген
- 16.09.2012 Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген
- 23.05.2012 Волеренга 0:0 Русенборг Типпелиген
- 25.09.2011 Волеренга 1:0 Русенборг Типпелиген
- 25.04.2011 Русенборг 2:0 Волеренга Типпелиген
- 03.10.2010 Русенборг 3:1 Волеренга Типпелиген
- 28.03.2010 Волеренга 0:0 Русенборг Типпелиген
- 28.06.2009 Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген
Волеренга
Русенборг
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 10
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|22
|15
|4
|3
|40 - 18
|49
|2.
|Бранн
|22
|14
|5
|3
|34 - 20
|47
|3.
|Хёугесунн
|22
|11
|5
|6
|34 - 26
|38
|4.
|Ранхейм
|22
|10
|5
|7
|34 - 36
|35
|5.
|Мольде
|21
|10
|4
|7
|42 - 27
|34
|6.
|Волеренга
|22
|9
|6
|7
|30 - 32
|33
|7.
|Сарпсборг-08
|22
|9
|5
|8
|38 - 30
|32
|8.
|Тромсё
|22
|9
|3
|10
|33 - 31
|30
|9.
|Одд
|22
|8
|6
|8
|31 - 26
|30
|10.
|Кристиансунд
|21
|7
|7
|7
|27 - 29
|28
|11.
|Будё-Глимт
|22
|6
|9
|7
|27 - 27
|27
|12.
|Стрёмсгодсет
|22
|5
|8
|9
|36 - 36
|23
|13.
|Старт
|22
|5
|5
|12
|20 - 38
|20
|14.
|Стабек
|22
|4
|8
|10
|24 - 38
|20
|15.
|Лиллестрём
|22
|4
|7
|11
|22 - 35
|19
|16.
|Саннефьёрд
|22
|2
|7
|13
|22 - 45
|13
Второй тайм
90'
Issam Jebali получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Issam Jebali бьет в цель!
86'
Русенборг делает замену. Содерлунд Александер уходит с поля, а Вильяльмссон Маттиас выходит на его замену.
82'
Волеренга делает замену. Финне Бор уходит с поля, а Доннум Арон выходит на его замену.
74'
Волеренга делает замену. Абу Мохаммед уходит с поля, а Фридйонссон Самуэль выходит на его замену.
74'
Русенборг делает замену. Леви Джонатан уходит с поля, а Де Ланлай Янн-Эрик выходит на его замену.
73'
Мелинг Биргер получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Амин Нури бьет в цель!
54'
Волеренга делает замену. Яагер Энар уходит с поля, а Хорн Майер выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Яагер Энар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Леви Джонатан бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Джонсон Сэм бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация